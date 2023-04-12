Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Перші поєдинки відбудуться 13-го, а ігри у відповідь – 20 квітня.
У четвер, 13 квітня, стартує чвертьфінальна стадія Ліги конференцій сезону-2022/23.
Боротьбу в третьому за рангом єврокубку продовжують вісім клубів: "Лех" (Польща), "Фіорентина" (Італія), "Гент" (Бельгія), "Вест Гем" (Англія), АЗ Алкмар (Нідерланди), "Андерлехт" (Бельгія), "Базель" (Швейцарія) та "Ніцца" (Франція).
Перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудуться 13 квітня, поєдинки у відповідь – 20 квітня.
В 1/2 фіналу турнірна сітка зведе переможця пари "Лех" – "Фіорентина" з сильнішим у дуелі "Базель" – "Ніцца".
Іншу пару півфіналістів складуть тріумфатори чвертьфінальних протистоянь "Гент" – "Вест Гем" та АЗ Алкмар – "Андерлехт".
Півфінали Ліги Європи будуть зіграні 11 та 18 травня. Фінал турніру заплановано на "Еден Арені" в Празі 7 червня 2023 року.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
|Плейоф. 1/4 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 13 квітня
|19:45
|ГЕНТ
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|22:00
|ЛЕХ
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|22:00
|АНДЕРЛЕХТ
|АЗ АЛКМАР
|_:_
|22:00
|БАЗЕЛЬ
|НІЦЦА
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 20 квітня
|19:45
|ФІОРЕНТИНА
|ЛЕХ
|_:_
|19:45
|АЗ АЛКМАР
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|22:00
|ВЕСТ ГЕМ
|ГЕНТ
|_:_
|22:00
|НІЦЦА
|БАЗЕЛЬ
|_:_
Читайте також:
Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу
Гольова машина: Голанд встановив унікальне бомбардирське досягнення серед гравців АПЛ