Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

У четвер, 13 квітня, стартує чвертьфінальна стадія Ліги конференцій сезону-2022/23.

Боротьбу в третьому за рангом єврокубку продовжують вісім клубів: "Лех" (Польща), "Фіорентина" (Італія), "Гент" (Бельгія), "Вест Гем" (Англія), АЗ Алкмар (Нідерланди), "Андерлехт" (Бельгія), "Базель" (Швейцарія) та "Ніцца" (Франція).

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудуться 13 квітня, поєдинки у відповідь – 20 квітня.

В 1/2 фіналу турнірна сітка зведе переможця пари "Лех" – "Фіорентина" з сильнішим у дуелі "Базель" – "Ніцца".

Іншу пару півфіналістів складуть тріумфатори чвертьфінальних протистоянь "Гент" – "Вест Гем" та АЗ Алкмар – "Андерлехт".

Півфінали Ліги Європи будуть зіграні 11 та 18 травня. Фінал турніру заплановано на "Еден Арені" в Празі 7 червня 2023 року.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23 Плейоф. 1/4 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 13 квітня 19:45 ГЕНТ ВЕСТ ГЕМ _:_ 22:00 ЛЕХ ФІОРЕНТИНА _:_ 22:00 АНДЕРЛЕХТ АЗ АЛКМАР _:_ 22:00 БАЗЕЛЬ НІЦЦА _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Четвер, 20 квітня 19:45 ФІОРЕНТИНА ЛЕХ _:_ 19:45 АЗ АЛКМАР АНДЕРЛЕХТ _:_ 22:00 ВЕСТ ГЕМ ГЕНТ _:_ 22:00 НІЦЦА БАЗЕЛЬ _:_

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