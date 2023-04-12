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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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82
Час на прочитання
2 хв
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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Фото: Associated Press

Перші поєдинки відбудуться 13-го, а ігри у відповідь – 20 квітня.

У четвер, 13 квітня, стартує чвертьфінальна стадія Ліги конференцій сезону-2022/23.

Боротьбу в третьому за рангом єврокубку продовжують вісім клубів: "Лех" (Польща), "Фіорентина" (Італія), "Гент" (Бельгія), "Вест Гем" (Англія), АЗ Алкмар (Нідерланди), "Андерлехт" (Бельгія), "Базель" (Швейцарія) та "Ніцца" (Франція).

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудуться 13 квітня, поєдинки у відповідь – 20 квітня.

В 1/2 фіналу турнірна сітка зведе переможця пари "Лех" – "Фіорентина" з сильнішим у дуелі "Базель" – "Ніцца".

Іншу пару півфіналістів складуть тріумфатори чвертьфінальних протистоянь "Гент" – "Вест Гем" та АЗ Алкмар – "Андерлехт".

Півфінали Ліги Європи будуть зіграні 11 та 18 травня. Фінал турніру заплановано на "Еден Арені" в Празі 7 червня 2023 року.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Плейоф. 1/4 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 13 квітня
19:45   ГЕНТ   ВЕСТ ГЕМ _:_
22:00   ЛЕХ   ФІОРЕНТИНА _:_
22:00   АНДЕРЛЕХТ   АЗ АЛКМАР _:_
22:00   БАЗЕЛЬ   НІЦЦА _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Четвер, 20 квітня
19:45   ФІОРЕНТИНА   ЛЕХ _:_
19:45   АЗ АЛКМАР   АНДЕРЛЕХТ _:_
22:00   ВЕСТ ГЕМ   ГЕНТ _:_
22:00   НІЦЦА   БАЗЕЛЬ _:_

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Дата публікації
Перегляди
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