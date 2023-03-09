Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Україну в цьому турнірі представляв "Дніпро-1", який вилетів на попередній стадії.
Від 7 до 16 березня відбуваються матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2022/23.
У них беруть участь 16 клубів. Вісім команд, які посіли перші місця в групах Ліги конференцій та автоматично пробилися до 1/8 фіналу, зустрічаються з переможцями раунду стикових поєдинків.
Україну в плейоф третього за рангом євротурніру представляв "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера в 1/16 фіналу поступилася путівкою до наступної стадії кіпрському АЕКу з Ларнака.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановане на 17 березня.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
|Плейоф. 1/8 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Вівторок, 7 березня
|19:45
|ЛАЦІО
|АЗ АЛКМАР
|1:2
|Четвер, 9 березня
|19:45
|АЕК ЛАРНАКА
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|19:45
|ШЕРИФ
|НІЦЦА
|_:_
|19:45
|АНДЕРЛЕХТ
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|22:00
|ФІОРЕНТИНА
|СІВАССПОР
|_:_
|22:00
|ЛЕХ
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|22:00
|БАЗЕЛЬ
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|22:00
|ГЕНТ
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Середа, 15 березня
|19:00
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|ГЕНТ
|_:_
|Четвер, 16 березня
|19:45
|СІВАССПОР
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|19:45
|ЮРГОРДЕН
|ЛЕХ
|_:_
|19:45
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|22:00
|ВЕСТ ГЕМ
|АЕК ЛАРНАКА
|_:_
|22:00
|АЗ АЛКМАР
|ЛАЦІО
|_:_
|22:00
|НІЦЦА
|ШЕРИФ
|_:_
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
Читайте також:
Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів: хто вже вийшов до 1/4 фіналу