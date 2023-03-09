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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
47
Час на прочитання
2 хв
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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Фото: СК Дніпро-1

Україну в цьому турнірі представляв "Дніпро-1", який вилетів на попередній стадії.

Від 7 до 16 березня відбуваються матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2022/23.

У них беруть участь 16 клубів. Вісім команд, які посіли перші місця в групах Ліги конференцій та автоматично пробилися до 1/8 фіналу, зустрічаються з переможцями раунду стикових поєдинків.

Україну в плейоф третього за рангом євротурніру представляв "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера в 1/16 фіналу поступилася путівкою до наступної стадії кіпрському АЕКу з Ларнака.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановане на 17 березня.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Плейоф. 1/8 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Вівторок, 7 березня
19:45   ЛАЦІО   АЗ АЛКМАР 1:2
Четвер, 9 березня
19:45   АЕК ЛАРНАКА   ВЕСТ ГЕМ _:_
19:45   ШЕРИФ   НІЦЦА _:_
19:45   АНДЕРЛЕХТ   ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_
22:00   ФІОРЕНТИНА   СІВАССПОР _:_
22:00   ЛЕХ   ЮРГОРДЕН _:_
22:00   БАЗЕЛЬ   СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_
22:00   ГЕНТ   ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Середа, 15 березня
19:00   ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР   ГЕНТ _:_
Четвер, 16 березня
19:45   СІВАССПОР   ФІОРЕНТИНА _:_
19:45   ЮРГОРДЕН   ЛЕХ _:_
19:45   СЛОВАН БРАТИСЛАВА   БАЗЕЛЬ _:_
22:00   ВЕСТ ГЕМ   АЕК ЛАРНАКА _:_
22:00   АЗ АЛКМАР   ЛАЦІО _:_
22:00   НІЦЦА   ШЕРИФ _:_
22:00   ВІЛЬЯРРЕАЛ   АНДЕРЛЕХТ _:_

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Дата публікації
Перегляди
47
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