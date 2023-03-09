Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу

Україну в цьому турнірі представляв "Дніпро-1", який вилетів на попередній стадії.

Від 7 до 16 березня відбуваються матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону-2022/23.

У них беруть участь 16 клубів. Вісім команд, які посіли перші місця в групах Ліги конференцій та автоматично пробилися до 1/8 фіналу, зустрічаються з переможцями раунду стикових поєдинків.

Україну в плейоф третього за рангом євротурніру представляв "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера в 1/16 фіналу поступилася путівкою до наступної стадії кіпрському АЕКу з Ларнака.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановане на 17 березня.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23 Плейоф. 1/8 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Вівторок, 7 березня 19:45 ЛАЦІО АЗ АЛКМАР 1:2 Четвер, 9 березня 19:45 АЕК ЛАРНАКА ВЕСТ ГЕМ _:_ 19:45 ШЕРИФ НІЦЦА _:_ 19:45 АНДЕРЛЕХТ ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ 22:00 ФІОРЕНТИНА СІВАССПОР _:_ 22:00 ЛЕХ ЮРГОРДЕН _:_ 22:00 БАЗЕЛЬ СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ 22:00 ГЕНТ ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Середа, 15 березня 19:00 ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР ГЕНТ _:_ Четвер, 16 березня 19:45 СІВАССПОР ФІОРЕНТИНА _:_ 19:45 ЮРГОРДЕН ЛЕХ _:_ 19:45 СЛОВАН БРАТИСЛАВА БАЗЕЛЬ _:_ 22:00 ВЕСТ ГЕМ АЕК ЛАРНАКА _:_ 22:00 АЗ АЛКМАР ЛАЦІО _:_ 22:00 НІЦЦА ШЕРИФ _:_ 22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ АНДЕРЛЕХТ _:_

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