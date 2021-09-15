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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Associated Press

У третьому за рангом єврокубковому турнірі честь України захищає луганська "Зоря".

У вівторок, 14 вересня, розпочалася групова стадія Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи позмагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації Ліги Європи та спробує щастя в Лізі конференцій.

  • Другий тур групового етапу Ліги конференцій запланований на 30 вересня.
  • Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22
Груповий етап. 1 тур
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Вівторок, 14 вересня
17:30 Група A МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ Маккабі Тель-Авів 4:1 Алашкерт АЛАШКЕРТ
17:30 Група E МАККАБІ ХАЙФА Маккабі Хайфа 0:0 Феєноорд ФЕЄНООРД
Четвер, 16 вересня
17:30 Група H КАЙРАТ Кайрат _:_ Омонія ОМОНІЯ
19:45 Група A ХІК ХІК _:_ ЛАСК ЛАСК
19:45 Група B ФЛОРА Флора _:_ Гент ГЕНТ
19:45 Група E СЛАВІЯ Славія Прага _:_ Уніон Берлін УНІОН БЕРЛІН
19:45 Група F ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС Лінкольн Ред Імпс _:_ ПАОК ПАОК
19:45 Група F СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Копенгаген КОПЕНГАГЕН
19:45 Група G МУРА Мура _:_ Вітесс ВІТЕСС
19:45 Група G РЕНН Ренн _:_ Тоттенхем ТОТТЕНГЕМ
19:45 Група H КАРАБАХ Карабах _:_ Базель БАЗЕЛЬ
22:00 Група B АНОРТОСІС Анортосіс Фамагуста _:_ Партизан ПАРТИЗАН
22:00 Група C БУДЕ-ГЛІМТ Буде-Глімт _:_ Зоря Луганськ ЗОРЯ
22:00 Група C РОМА Рома _:_ ЦСКА Софія ЦСКА СОФІЯ
22:00 Група D РАННЕРС Раннерс _:_ АЗ Алкмаар АЛКМААР
22:00 Група D ЯБЛОНЕЦЬ Яблонець _:_ ЧФР Клуж ЧФР
             

 

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