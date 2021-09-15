Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

У третьому за рангом єврокубковому турнірі честь України захищає луганська "Зоря".
У вівторок, 14 вересня, розпочалася групова стадія Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи позмагаються 32 клуби.
Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.
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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації Ліги Європи та спробує щастя в Лізі конференцій.
- Другий тур групового етапу Ліги конференцій запланований на 30 вересня.
- Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22
Груповий етап. 1 тур
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Вівторок, 14 вересня
|17:30
|Група A
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|4:1
|АЛАШКЕРТ
|17:30
|Група E
|МАККАБІ ХАЙФА
|0:0
|ФЕЄНООРД
|Четвер, 16 вересня
|17:30
|Група H
|КАЙРАТ
|_:_
|ОМОНІЯ
|19:45
|Група A
|ХІК
|_:_
|ЛАСК
|19:45
|Група B
|ФЛОРА
|_:_
|ГЕНТ
|19:45
|Група E
|СЛАВІЯ
|_:_
|УНІОН БЕРЛІН
|19:45
|Група F
|ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС
|_:_
|ПАОК
|19:45
|Група F
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|19:45
|Група G
|МУРА
|_:_
|ВІТЕСС
|19:45
|Група G
|РЕНН
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|19:45
|Група H
|КАРАБАХ
|_:_
|БАЗЕЛЬ
|22:00
|Група B
|АНОРТОСІС
|_:_
|ПАРТИЗАН
|22:00
|Група C
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|ЗОРЯ
|22:00
|Група C
|РОМА
|_:_
|ЦСКА СОФІЯ
|22:00
|Група D
|РАННЕРС
|_:_
|АЛКМААР
|22:00
|Група D
|ЯБЛОНЕЦЬ
|_:_
|ЧФР