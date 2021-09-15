Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

У третьому за рангом єврокубковому турнірі честь України захищає луганська "Зоря".

У вівторок, 14 вересня, розпочалася групова стадія Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи позмагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом. Луганська "Зоря" вилетіла в кваліфікації Ліги Європи та спробує щастя в Лізі конференцій.

Другий тур групового етапу Ліги конференцій запланований на 30 вересня.

Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22

Груповий етап. 1 тур ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Вівторок, 14 вересня 17:30 Група A МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ 4:1 АЛАШКЕРТ 17:30 Група E МАККАБІ ХАЙФА 0:0 ФЕЄНООРД Четвер, 16 вересня 17:30 Група H КАЙРАТ _:_ ОМОНІЯ 19:45 Група A ХІК _:_ ЛАСК 19:45 Група B ФЛОРА _:_ ГЕНТ 19:45 Група E СЛАВІЯ _:_ УНІОН БЕРЛІН 19:45 Група F ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС _:_ ПАОК 19:45 Група F СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ КОПЕНГАГЕН 19:45 Група G МУРА _:_ ВІТЕСС 19:45 Група G РЕНН _:_ ТОТТЕНГЕМ 19:45 Група H КАРАБАХ _:_ БАЗЕЛЬ 22:00 Група B АНОРТОСІС _:_ ПАРТИЗАН 22:00 Група C БУДЕ-ГЛІМТ _:_ ЗОРЯ 22:00 Група C РОМА _:_ ЦСКА СОФІЯ 22:00 Група D РАННЕРС _:_ АЛКМААР 22:00 Група D ЯБЛОНЕЦЬ _:_ ЧФР

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