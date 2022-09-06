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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Фото: ФК Зоря

У четвер, 8 вересня, відбудуться матчі стартового туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

У четвер, 8 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги конференцій сезону-2022/23. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи позмагаються 32 клуби.

Україну цього сезону у Лізі конференцій представлятиме лише "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера розпочала дебютний для себе єврокубковий сезон у плейоф раунді відбору Ліги Європи, але там дніпряни поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки та опустилися до турніру рангом нижче.

У стартовому поєдинку групи Ліги конференцій "Дніпро-1" зіграє з нідерландським АЗ. Цей матч відбудеться 8 вересня, початок - о 22:00 за київським часом.

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  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
  • Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 8 вересня
19:45 Група A ФІОРЕНТИНА Фіорентина _:_ РФШ РФШ
19:45 Група A ХАРТС Хартс _:_ Істанбул_ББ Стамбул ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
19:45 Група C ВІЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Лех Познань ЛЕХ
19:45 Група C АУСТРІЯ Аустрія Відень _:_ Хапоель Беер-Шева ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА
19:45 Група B АНДЕРЛЕХТ Андерлехт Брюссель _:_ Сількеборг СІЛЬКЕБОРГ
19:45 Група D СЛОВАЦКО Словацко _:_ Партизан ПАРТИЗАН
19:45 Група D НІЦЦА Ніцца _:_ Кьольн КЕЛЬН
19:45 Група G БАЛКАНІ Балкани _:_ ЧФР Клуж ЧФР
22:00 Група B ВЕСТ ГЕМ Вест Хем _:_ ФКСБ ФКСБ
22:00 Група G СІВАССПОР Сівасспор _:_ Славія Прага СЛАВІЯ
22:00 Група F МОЛЬДЕ Мольде _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Група F ШЕМРОК РОВЕРС Шемрок Роверс _:_ Юргорден Стокгольм ЮРГОРДЕН
22:00 Група H БАЗЕЛЬ Базель _:_ Пюнік Єреван ПЮНІК
22:00 Група H СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Жальгіріс ЖАЛЬГІРІС
22:00 Група E ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ АЗ Алкмаар АЗ АЛКМААР
22:00 Група E ВАДУЦ Вадуц _:_ Аполлон Лімасол АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ

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