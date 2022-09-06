Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

У четвер, 8 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги конференцій сезону-2022/23. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи позмагаються 32 клуби.

Україну цього сезону у Лізі конференцій представлятиме лише "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера розпочала дебютний для себе єврокубковий сезон у плейоф раунді відбору Ліги Європи, але там дніпряни поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки та опустилися до турніру рангом нижче.

У стартовому поєдинку групи Ліги конференцій "Дніпро-1" зіграє з нідерландським АЗ. Цей матч відбудеться 8 вересня, початок - о 22:00 за київським часом.

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Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.

Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 8 вересня 19:45 Група A ФІОРЕНТИНА _:_ РФШ 19:45 Група A ХАРТС _:_ ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР 19:45 Група C ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ ЛЕХ 19:45 Група C АУСТРІЯ _:_ ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА 19:45 Група B АНДЕРЛЕХТ _:_ СІЛЬКЕБОРГ 19:45 Група D СЛОВАЦКО _:_ ПАРТИЗАН 19:45 Група D НІЦЦА _:_ КЕЛЬН 19:45 Група G БАЛКАНІ _:_ ЧФР 22:00 Група B ВЕСТ ГЕМ _:_ ФКСБ 22:00 Група G СІВАССПОР _:_ СЛАВІЯ 22:00 Група F МОЛЬДЕ _:_ ГЕНТ 22:00 Група F ШЕМРОК РОВЕРС _:_ ЮРГОРДЕН 22:00 Група H БАЗЕЛЬ _:_ ПЮНІК 22:00 Група H СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ЖАЛЬГІРІС 22:00 Група E ДНІПРО-1 _:_ АЗ АЛКМААР 22:00 Група E ВАДУЦ _:_ АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ

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