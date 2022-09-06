Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

У четвер, 8 вересня, відбудуться матчі стартового туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.
У четвер, 8 вересня, розпочнеться групова стадія Ліги конференцій сезону-2022/23. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи позмагаються 32 клуби.
Україну цього сезону у Лізі конференцій представлятиме лише "Дніпро-1". Команда Олександра Кучера розпочала дебютний для себе єврокубковий сезон у плейоф раунді відбору Ліги Європи, але там дніпряни поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки та опустилися до турніру рангом нижче.
У стартовому поєдинку групи Ліги конференцій "Дніпро-1" зіграє з нідерландським АЗ. Цей матч відбудеться 8 вересня, початок - о 22:00 за київським часом.
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- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
- Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 8 вересня
|19:45
|Група A
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|РФШ
|19:45
|Група A
|ХАРТС
|_:_
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|19:45
|Група C
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЛЕХ
|19:45
|Група C
|АУСТРІЯ
|_:_
|ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА
|19:45
|Група B
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|СІЛЬКЕБОРГ
|19:45
|Група D
|СЛОВАЦКО
|_:_
|ПАРТИЗАН
|19:45
|Група D
|НІЦЦА
|_:_
|КЕЛЬН
|19:45
|Група G
|БАЛКАНІ
|_:_
|ЧФР
|22:00
|Група B
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|ФКСБ
|22:00
|Група G
|СІВАССПОР
|_:_
|СЛАВІЯ
|22:00
|Група F
|МОЛЬДЕ
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|Група F
|ШЕМРОК РОВЕРС
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|22:00
|Група H
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|ПЮНІК
|22:00
|Група H
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ЖАЛЬГІРІС
|22:00
|Група E
|ДНІПРО-1
|_:_
|АЗ АЛКМААР
|22:00
|Група E
|ВАДУЦ
|_:_
|АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ
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