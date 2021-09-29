Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Луганська "Зоря" зійдеться з "Ромою" Жозе Моурінью.

У четвер, 30 вересня, відбудуться матчі 2-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом - луганською "Зорею". У першому турі команда Віктора Скрипника програла норвезькому "Буде-Глімт" (1:3), а в другому турі прийматиме італійську "Рому" під керівництвом Жозе Моурінью.

Третій тур групового етапу Ліги конференцій запланований на 21 жовтня.

Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 30 вересня 19:45 Група A АЛАШКЕРТ _:_ ХІК 19:45 Група A ЛАСК _:_ МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ 19:45 Група B ПАРТИЗАН _:_ ФЛОРА 19:45 Група B ГЕНТ _:_ АНОРТОСІС 19:45 Група C ЦСКА СОФІЯ _:_ БУДЕ-ГЛІМТ 19:45 Група C ЗОРЯ _:_ РОМА 19:45 Група D ЧФР _:_ РАННЕРС 19:45 Група D АЛКМААР _:_ ЯБЛОНЕЦЬ 22:00 Група E УНІОН БЕРЛІН _:_ МАККАБІ ХАЙФА 22:00 Група E ФЕЄНООРД _:_ СЛАВІЯ 22:00 Група F ПАОК _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 22:00 Група F КОПЕНГАГЕН _:_ ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС 22:00 Група G ВІТЕСС _:_ РЕНН 22:00 Група G ТОТТЕНГЕМ _:_ МУРА 22:00 Група H ОМОНІЯ _:_ КАРАБАХ 22:00 Група H БАЗЕЛЬ _:_ КАЙРАТ

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