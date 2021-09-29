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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Associated Press

Луганська "Зоря" зійдеться з "Ромою" Жозе Моурінью.

У четвер, 30 вересня, відбудуться матчі 2-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом - луганською "Зорею". У першому турі команда Віктора Скрипника програла норвезькому "Буде-Глімт" (1:3), а в другому турі прийматиме італійську "Рому" під керівництвом Жозе Моурінью.

  • Третій тур групового етапу Ліги конференцій запланований на 21 жовтня.
  • Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 30 вересня
19:45 Група A АЛАШКЕРТ Алашкерт _:_ ХІК ХІК
19:45 Група A ЛАСК ЛАСК _:_ Маккабі Тель-Авів МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
19:45 Група B ПАРТИЗАН Партизан _:_ Флора ФЛОРА
19:45 Група B ГЕНТ Гент _:_ Анортосіс Фамагуста АНОРТОСІС
19:45 Група C ЦСКА СОФІЯ ЦСКА Софія _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛІМТ
19:45 Група C ЗОРЯ Зоря Луганськ _:_ Рома РОМА
19:45 Група D ЧФР ЧФР Клуж _:_ Раннерс РАННЕРС
19:45 Група D АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Яблонець ЯБЛОНЕЦЬ
22:00 Група E УНІОН БЕРЛІН Уніон Берлін _:_ Маккабі Хайфа МАККАБІ ХАЙФА
22:00 Група E ФЕЄНООРД Феєноорд _:_ Славія Прага СЛАВІЯ
22:00 Група F ПАОК ПАОК _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
22:00 Група F КОПЕНГАГЕН Копенгаген _:_ Лінкольн Ред Імпс ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС
22:00 Група G ВІТЕСС Вітесс _:_ Ренн РЕНН
22:00 Група G ТОТТЕНГЕМ Тоттенхем _:_ Мура МУРА
22:00 Група H ОМОНІЯ Омонія _:_ Карабах КАРАБАХ
22:00 Група H БАЗЕЛЬ Базель _:_ Кайрат КАЙРАТ
             

 

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