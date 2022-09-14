Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

У четвер, 15 вересня, відбудуться ігри другого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.
У четвер, 15 вересня, групова стадія Ліги конференцій сезону-2022/23 продовжиться матчами другого туру. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.
Єдиний представник України в Лізі конференцій - "Дніпро-1" в 2-му турі групового етапу зустрінеться з кіпрським "Аполлоном". Команда Олександра Кучера стартувала в турнірі мінімально поразкою від нідерландського АЗ.
Нагадаємо, дебютний для себе єврокубковий сезон дніпряни розпочали в плейоф раунді відбору Ліги Європи, але там поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки та опустилися до турніру рангом нижче.
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
- Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 15 вересня
|19:45
|Група G
|ЧФР
|_:_
|СІВАССПОР
|19:45
|Група G
|СЛАВІЯ
|_:_
|БАЛКАНІ
|19:45
|Група F
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|МОЛЬДЕ
|19:45
|Група F
|ГЕНТ
|_:_
|ШЕМРОК РОВЕРС
|19:45
|Група H
|ЖАЛЬГІРІС
|_:_
|БАЗЕЛЬ
|19:45
|Група H
|ПЮНІК
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|Група E
|АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ
|_:_
|ДНІПРО-1
|19:45
|Група E
|АЗ АЛКМААР
|_:_
|ВАДУЦ
|22:00
|Група A
|РФШ
|_:_
|ХАРТС
|22:00
|Група A
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|22:00
|Група C
|ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|Група C
|ЛЕХ
|_:_
|АУСТРІЯ
|22:00
|Група B
|ФКСБ
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
|22:00
|Група B
|СІЛЬКЕБОРГ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|22:00
|Група D
|ПАРТИЗАН
|_:_
|НІЦЦА
|22:00
|Група D
|КЕЛЬН
|_:_
|СЛОВАЦКО
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