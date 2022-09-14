Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

У четвер, 15 вересня, відбудуться ігри другого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

У четвер, 15 вересня, групова стадія Ліги конференцій сезону-2022/23 продовжиться матчами другого туру. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.

Єдиний представник України в Лізі конференцій - "Дніпро-1" в 2-му турі групового етапу зустрінеться з кіпрським "Аполлоном". Команда Олександра Кучера стартувала в турнірі мінімально поразкою від нідерландського АЗ.

Нагадаємо, дебютний для себе єврокубковий сезон дніпряни розпочали в плейоф раунді відбору Ліги Європи, але там поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки та опустилися до турніру рангом нижче.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.

Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 15 вересня 19:45 Група G ЧФР _:_ СІВАССПОР 19:45 Група G СЛАВІЯ _:_ БАЛКАНІ 19:45 Група F ЮРГОРДЕН _:_ МОЛЬДЕ 19:45 Група F ГЕНТ _:_ ШЕМРОК РОВЕРС 19:45 Група H ЖАЛЬГІРІС _:_ БАЗЕЛЬ 19:45 Група H ПЮНІК _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 Група E АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ _:_ ДНІПРО-1 19:45 Група E АЗ АЛКМААР _:_ ВАДУЦ 22:00 Група A РФШ _:_ ХАРТС 22:00 Група A ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР _:_ ФІОРЕНТИНА 22:00 Група C ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 22:00 Група C ЛЕХ _:_ АУСТРІЯ 22:00 Група B ФКСБ _:_ АНДЕРЛЕХТ 22:00 Група B СІЛЬКЕБОРГ _:_ ВЕСТ ГЕМ 22:00 Група D ПАРТИЗАН _:_ НІЦЦА 22:00 Група D КЕЛЬН _:_ СЛОВАЦКО

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