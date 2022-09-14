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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Фото: СК Дніпро-1

У четвер, 15 вересня, відбудуться ігри другого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

У четвер, 15 вересня, групова стадія Ліги конференцій сезону-2022/23 продовжиться матчами другого туру. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.

Єдиний представник України в Лізі конференцій - "Дніпро-1" в 2-му турі групового етапу зустрінеться з кіпрським "Аполлоном". Команда Олександра Кучера стартувала в турнірі мінімально поразкою від нідерландського АЗ.

Нагадаємо, дебютний для себе єврокубковий сезон дніпряни розпочали в плейоф раунді відбору Ліги Європи, але там поступилися кіпрському АЕКу з Ларнаки та опустилися до турніру рангом нижче.

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
  • Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 15 вересня
19:45 Група G ЧФР ЧФР Клуж _:_ Сівасспор СІВАССПОР
19:45 Група G СЛАВІЯ Славія Прага _:_ Балкани БАЛКАНІ
19:45 Група F ЮРГОРДЕН Юргорден Стокгольм _:_ Мольде МОЛЬДЕ
19:45 Група F ГЕНТ Гент _:_ Шемрок Роверс ШЕМРОК РОВЕРС
19:45 Група H ЖАЛЬГІРІС Жальгіріс _:_ Базель БАЗЕЛЬ
19:45 Група H ПЮНІК Пюнік Єреван _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
19:45 Група E АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ Аполлон Лімасол _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
19:45 Група E АЗ АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Вадуц ВАДУЦ
22:00 Група A РФШ РФШ _:_ Хартс ХАРТС
22:00 Група A ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР Істанбул_ББ Стамбул _:_ Фіорентина ФІОРЕНТИНА
22:00 Група C ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА Хапоель Беер-Шева _:_ Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 Група C ЛЕХ Лех Познань _:_ Аустрія Відень АУСТРІЯ
22:00 Група B ФКСБ ФКСБ _:_ Андерлехт Брюссель АНДЕРЛЕХТ
22:00 Група B СІЛЬКЕБОРГ Сількеборг _:_ Вест Хем ВЕСТ ГЕМ
22:00 Група D ПАРТИЗАН Партизан _:_ Ніцца НІЦЦА
22:00 Група D КЕЛЬН Кьольн _:_ Словацко СЛОВАЦКО

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