Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Луганська "Зоря" на виїзді зустрінеться з софійським ЦСКА.

У четвер, 21 жовтня, відбудуться матчі 3-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом - луганською "Зорею". У першому турі команда Віктора Скрипника програла норвезькому "Буде-Глімт" (1:3), а в другому розгромно поступилася італійській "Ромі" (0:3) під керівництвом Жозе Моурінью.

Четвертий тур групового етапу Ліги конференцій запланований на 4 листопада.

Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 21 жовтня 17:30 Група A ХІК _:_ МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ 19:45 Група A АЛАШКЕРТ _:_ ЛАСК 19:45 Група B АНОРТОСІС _:_ ФЛОРА 19:45 Група C БУДЕ-ГЛІМТ _:_ РОМА 19:45 Група E ФЕЄНООРД _:_ УНІОН БЕРЛІН 19:45 Група E МАККАБІ ХАЙФА _:_ СЛАВІЯ 19:45 Група F КОПЕНГАГЕН _:_ ПАОК 19:45 Група G ВІТЕСС _:_ ТОТТЕНГЕМ 19:45 Група G МУРА _:_ РЕНН 19:45 Група H КАРАБАХ _:_ КАЙРАТ 22:00 Група B ПАРТИЗАН _:_ ГЕНТ 22:00 Група C ЦСКА СОФІЯ _:_ ЗОРЯ 22:00 Група D ЧФР _:_ АЛКМААР 22:00 Група D ЯБЛОНЕЦЬ _:_ РАННЕРС 22:00 Група F СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС 22:00 Група H БАЗЕЛЬ _:_ ОМОНІЯ

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