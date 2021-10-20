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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Associated Press

Луганська "Зоря" на виїзді зустрінеться з софійським ЦСКА.

У четвер, 21 жовтня, відбудуться матчі 3-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом - луганською "Зорею". У першому турі команда Віктора Скрипника програла норвезькому "Буде-Глімт" (1:3), а в другому розгромно поступилася італійській "Ромі" (0:3) під керівництвом Жозе Моурінью.

  • Четвертий тур групового етапу Ліги конференцій запланований на 4 листопада.
  • Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 21 жовтня
17:30 Група A ХІК ХІК _:_ Маккабі Тель-Авів МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
19:45 Група A АЛАШКЕРТ Алашкерт _:_ ЛАСК ЛАСК
19:45 Група B АНОРТОСІС Анортосіс Фамагуста _:_ Флора ФЛОРА
19:45 Група C БУДЕ-ГЛІМТ Буде-Глімт _:_ Рома РОМА
19:45 Група E ФЕЄНООРД Феєноорд _:_ Уніон Берлін УНІОН БЕРЛІН
19:45 Група E МАККАБІ ХАЙФА Маккабі Хайфа _:_ Славія Прага СЛАВІЯ
19:45 Група F КОПЕНГАГЕН Копенгаген _:_ ПАОК ПАОК
19:45 Група G ВІТЕСС Вітесс _:_ Тоттенхем ТОТТЕНГЕМ
19:45 Група G МУРА Мура _:_ Ренн РЕНН
19:45 Група H КАРАБАХ Карабах _:_ Кайрат КАЙРАТ
22:00 Група B ПАРТИЗАН Партизан _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Група C ЦСКА СОФІЯ ЦСКА Софія _:_ Зоря Луганськ ЗОРЯ
22:00 Група D ЧФР ЧФР Клуж _:_ АЗ Алкмаар АЛКМААР
22:00 Група D ЯБЛОНЕЦЬ Яблонець _:_ Раннерс РАННЕРС
22:00 Група F СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Лінкольн Ред Імпс ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС
22:00 Група H БАЗЕЛЬ Базель _:_ Омонія ОМОНІЯ
             

 

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