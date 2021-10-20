Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Луганська "Зоря" на виїзді зустрінеться з софійським ЦСКА.
У четвер, 21 жовтня, відбудуться матчі 3-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.
Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.
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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом - луганською "Зорею". У першому турі команда Віктора Скрипника програла норвезькому "Буде-Глімт" (1:3), а в другому розгромно поступилася італійській "Ромі" (0:3) під керівництвом Жозе Моурінью.
- Четвертий тур групового етапу Ліги конференцій запланований на 4 листопада.
- Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 21 жовтня
|17:30
|Група A
|ХІК
|_:_
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|19:45
|Група A
|АЛАШКЕРТ
|_:_
|ЛАСК
|19:45
|Група B
|АНОРТОСІС
|_:_
|ФЛОРА
|19:45
|Група C
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|РОМА
|19:45
|Група E
|ФЕЄНООРД
|_:_
|УНІОН БЕРЛІН
|19:45
|Група E
|МАККАБІ ХАЙФА
|_:_
|СЛАВІЯ
|19:45
|Група F
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ПАОК
|19:45
|Група G
|ВІТЕСС
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|19:45
|Група G
|МУРА
|_:_
|РЕНН
|19:45
|Група H
|КАРАБАХ
|_:_
|КАЙРАТ
|22:00
|Група B
|ПАРТИЗАН
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|Група C
|ЦСКА СОФІЯ
|_:_
|ЗОРЯ
|22:00
|Група D
|ЧФР
|_:_
|АЛКМААР
|22:00
|Група D
|ЯБЛОНЕЦЬ
|_:_
|РАННЕРС
|22:00
|Група F
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС
|22:00
|Група H
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|ОМОНІЯ