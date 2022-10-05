Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

У четвер, 6 жовтня, відбудуться ігри третього туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

У четвер, 6 жовтня, групова стадія Ліги конференцій сезону-2022/23 продовжиться матчами третього туру. За перемогу в третьому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.

У нинішній єврокубковій кампанії Україну в основному раунді Ліги конференцій представляє лише "Дніпро-1", суперниками якого є нідерландський АЗ, кіпрський "Аполлон" і ліхтенштейнський "Вадуц".

На старті групового етапу підопічні Олександра Кучера мінімально поступилися АЗ, після чого здобули впевнену перемогу над "Аполлоном".

Наразі "Дніпро-1" посідає другу сходинку свого квартету, набравши 3 бали. АЗ очолює групу з 6 очками. "Аполлон" і "Вадуц" набрали по одному пункту.

У поєдинку 3-го туру дніпровський колектив у словацькому місті Кошице поміряється силами з "Вадуцом".

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.

Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 6 жовтня 19:45 Група B АНДЕРЛЕХТ _:_ ВЕСТ ГЕМ 19:45 Група B СІЛЬКЕБОРГ _:_ ФКСБ 19:45 Група C ЛЕХ _:_ ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА 19:45 Група D СЛОВАЦКО _:_ НІЦЦА 19:45 Група E ДНІПРО-1 _:_ ВАДУЦ 19:45 Група F МОЛЬДЕ _:_ ШЕМРОК РОВЕРС 19:45 Група G СІВАССПОР _:_ БАЛКАНІ 19:45 Група H ПЮНІК _:_ ЖАЛЬГІРІС 22:00 Група A ХАРТС _:_ ФІОРЕНТИНА 22:00 Група A РФШ _:_ ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР 22:00 Група C ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ АУСТРІЯ 22:00 Група D КЕЛЬН _:_ ПАРТИЗАН 22:00 Група E АЗ АЛКМААР _:_ АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ 22:00 Група F ГЕНТ _:_ ЮРГОРДЕН 22:00 Група G СЛАВІЯ _:_ ЧФР 22:00 Група H БАЗЕЛЬ _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА

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