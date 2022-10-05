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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

Фото: СК Дніпро-1

У четвер, 6 жовтня, відбудуться ігри третього туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

У четвер, 6 жовтня, групова стадія Ліги конференцій сезону-2022/23 продовжиться матчами третього туру. За перемогу в третьому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.

У нинішній єврокубковій кампанії Україну в основному раунді Ліги конференцій представляє лише "Дніпро-1", суперниками якого є нідерландський АЗ, кіпрський "Аполлон" і ліхтенштейнський "Вадуц".

На старті групового етапу підопічні Олександра Кучера мінімально поступилися АЗ, після чого здобули впевнену перемогу над "Аполлоном".

Наразі "Дніпро-1" посідає другу сходинку свого квартету, набравши 3 бали. АЗ очолює групу з 6 очками. "Аполлон" і "Вадуц" набрали по одному пункту.

У поєдинку 3-го туру дніпровський колектив у словацькому місті Кошице поміряється силами з "Вадуцом".

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
  • Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 6 жовтня
19:45 Група B АНДЕРЛЕХТ Андерлехт Брюссель _:_ Вест Хем ВЕСТ ГЕМ
19:45 Група B СІЛЬКЕБОРГ Сількеборг _:_ ФКСБ ФКСБ
19:45 Група C ЛЕХ Лех Познань _:_ Хапоель Беер-Шева ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА
19:45 Група D СЛОВАЦКО Словацко _:_ Ніцца НІЦЦА
19:45 Група E ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Вадуц ВАДУЦ
19:45 Група F МОЛЬДЕ Мольде _:_ Шемрок Роверс ШЕМРОК РОВЕРС
19:45 Група G СІВАССПОР Сівасспор _:_ Балкани БАЛКАНІ
19:45 Група H ПЮНІК Пюнік Єреван _:_ Жальгіріс ЖАЛЬГІРІС
22:00 Група A ХАРТС Хартс _:_ Фіорентина ФІОРЕНТИНА
22:00 Група A РФШ РФШ _:_ Істанбул_ББ Стамбул ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
22:00 Група C ВІЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Аустрія Відень АУСТРІЯ
22:00 Група D КЕЛЬН Кьольн _:_ Партизан ПАРТИЗАН
22:00 Група E АЗ АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Аполлон Лімасол АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ
22:00 Група F ГЕНТ Гент _:_ Юргорден Стокгольм ЮРГОРДЕН
22:00 Група G СЛАВІЯ Славія Прага _:_ ЧФР Клуж ЧФР
22:00 Група H БАЗЕЛЬ Базель _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА

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Дата публікації
Перегляди
81
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