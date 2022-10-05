Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу

У четвер, 6 жовтня, відбудуться ігри третього туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.
У четвер, 6 жовтня, групова стадія Ліги конференцій сезону-2022/23 продовжиться матчами третього туру. За перемогу в третьому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.
У нинішній єврокубковій кампанії Україну в основному раунді Ліги конференцій представляє лише "Дніпро-1", суперниками якого є нідерландський АЗ, кіпрський "Аполлон" і ліхтенштейнський "Вадуц".
На старті групового етапу підопічні Олександра Кучера мінімально поступилися АЗ, після чого здобули впевнену перемогу над "Аполлоном".
Наразі "Дніпро-1" посідає другу сходинку свого квартету, набравши 3 бали. АЗ очолює групу з 6 очками. "Аполлон" і "Вадуц" набрали по одному пункту.
У поєдинку 3-го туру дніпровський колектив у словацькому місті Кошице поміряється силами з "Вадуцом".
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
- Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 6 жовтня
|19:45
|Група B
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|19:45
|Група B
|СІЛЬКЕБОРГ
|_:_
|ФКСБ
|19:45
|Група C
|ЛЕХ
|_:_
|ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА
|19:45
|Група D
|СЛОВАЦКО
|_:_
|НІЦЦА
|19:45
|Група E
|ДНІПРО-1
|_:_
|ВАДУЦ
|19:45
|Група F
|МОЛЬДЕ
|_:_
|ШЕМРОК РОВЕРС
|19:45
|Група G
|СІВАССПОР
|_:_
|БАЛКАНІ
|19:45
|Група H
|ПЮНІК
|_:_
|ЖАЛЬГІРІС
|22:00
|Група A
|ХАРТС
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|22:00
|Група A
|РФШ
|_:_
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|22:00
|Група C
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АУСТРІЯ
|22:00
|Група D
|КЕЛЬН
|_:_
|ПАРТИЗАН
|22:00
|Група E
|АЗ АЛКМААР
|_:_
|АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ
|22:00
|Група F
|ГЕНТ
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|22:00
|Група G
|СЛАВІЯ
|_:_
|ЧФР
|22:00
|Група H
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
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