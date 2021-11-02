Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Луганська "Зоря" вдома прийматиме софійський ЦСКА.
У четвер, 4 листопада, відбудуться матчі 4-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.
Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.
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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом - луганською "Зорею". У першому турі команда Віктора Скрипника програла норвезькому "Буде-Глімт" (1:3), а в другому розгромно поступилася італійській "Ромі" (0:3) під керівництвом Жозе Моурінью. У третьому турі "Зоря" мінімально перемогла софійський ЦСКА - 1:0.
- П'ятий тур групового етапу Ліги конференцій запланований на 25 листопада.
- Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 4 листопада
|17:30
|Група B
|ФЛОРА
|_:_
|АНОРТОСІС
|17:30
|Група H
|КАЙРАТ
|_:_
|КАРАБАХ
|19:45
|Група A
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|_:_
|ХІК
|19:45
|Група A
|ЛАСК
|_:_
|АЛАШКЕРТ
|19:45
|Група B
|ГЕНТ
|_:_
|ПАРТИЗАН
|19:45
|Група C
|ЗОРЯ
|_:_
|ЦСКА СОФІЯ
|19:45
|Група D
|РАННЕРС
|_:_
|ЯБЛОНЕЦЬ
|19:45
|Група D
|АЛКМААР
|_:_
|ЧФР
|19:45
|Група F
|ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|Група H
|ОМОНІЯ
|_:_
|БАЗЕЛЬ
|22:00
|Група C
|РОМА
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
|22:00
|Група E
|УНІОН БЕРЛІН
|_:_
|ФЕЄНООРД
|22:00
|Група E
|СЛАВІЯ
|_:_
|МАККАБІ ХАЙФА
|22:00
|Група F
|ПАОК
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|Група G
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|ВІТЕСС
|22:00
|Група G
|РЕНН
|_:_
|МУРА