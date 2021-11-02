Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Луганська "Зоря" вдома прийматиме софійський ЦСКА.

У четвер, 4 листопада, відбудуться матчі 4-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом - луганською "Зорею". У першому турі команда Віктора Скрипника програла норвезькому "Буде-Глімт" (1:3), а в другому розгромно поступилася італійській "Ромі" (0:3) під керівництвом Жозе Моурінью. У третьому турі "Зоря" мінімально перемогла софійський ЦСКА - 1:0.

П'ятий тур групового етапу Ліги конференцій запланований на 25 листопада.

Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 4 листопада 17:30 Група B ФЛОРА _:_ АНОРТОСІС 17:30 Група H КАЙРАТ _:_ КАРАБАХ 19:45 Група A МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ _:_ ХІК 19:45 Група A ЛАСК _:_ АЛАШКЕРТ 19:45 Група B ГЕНТ _:_ ПАРТИЗАН 19:45 Група C ЗОРЯ _:_ ЦСКА СОФІЯ 19:45 Група D РАННЕРС _:_ ЯБЛОНЕЦЬ 19:45 Група D АЛКМААР _:_ ЧФР 19:45 Група F ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 Група H ОМОНІЯ _:_ БАЗЕЛЬ 22:00 Група C РОМА _:_ БУДЕ-ГЛІМТ 22:00 Група E УНІОН БЕРЛІН _:_ ФЕЄНООРД 22:00 Група E СЛАВІЯ _:_ МАККАБІ ХАЙФА 22:00 Група F ПАОК _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 Група G ТОТТЕНГЕМ _:_ ВІТЕСС 22:00 Група G РЕНН _:_ МУРА

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