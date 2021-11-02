Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Associated Press

Луганська "Зоря" вдома прийматиме софійський ЦСКА.

У четвер, 4 листопада, відбудуться матчі 4-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

Дивіться також: Ліга Європи онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Україна в цьому турнірі представлена одним клубом - луганською "Зорею". У першому турі команда Віктора Скрипника програла норвезькому "Буде-Глімт" (1:3), а в другому розгромно поступилася італійській "Ромі" (0:3) під керівництвом Жозе Моурінью. У третьому турі "Зоря" мінімально перемогла софійський ЦСКА - 1:0.

  • П'ятий тур групового етапу Ліги конференцій запланований на 25 листопада.
  • Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 4 листопада
17:30 Група B ФЛОРА Флора _:_ Анортосіс Фамагуста АНОРТОСІС
17:30 Група H КАЙРАТ Кайрат _:_ Карабах КАРАБАХ
19:45 Група A МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ Маккабі Тель-Авів _:_ ХІК ХІК
19:45 Група A ЛАСК ЛАСК _:_ Алашкерт АЛАШКЕРТ
19:45 Група B ГЕНТ Гент _:_ Партизан ПАРТИЗАН
19:45 Група C ЗОРЯ Зоря Луганськ _:_ ЦСКА Софія ЦСКА СОФІЯ
19:45 Група D РАННЕРС Раннерс _:_ Яблонець ЯБЛОНЕЦЬ
19:45 Група D АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ ЧФР Клуж ЧФР
19:45 Група F ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС Лінкольн Ред Імпс _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
19:45 Група H ОМОНІЯ Омонія _:_ Базель БАЗЕЛЬ
22:00 Група C РОМА Рома _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛІМТ
22:00 Група E УНІОН БЕРЛІН Уніон Берлін _:_ Феєноорд ФЕЄНООРД
22:00 Група E СЛАВІЯ Славія Прага _:_ Маккабі Хайфа МАККАБІ ХАЙФА
22:00 Група F ПАОК ПАОК _:_ Копенгаген КОПЕНГАГЕН
22:00 Група G ТОТТЕНГЕМ Тоттенхем _:_ Вітесс ВІТЕСС
22:00 Група G РЕНН Ренн _:_ Мура МУРА
             

 

Наступна публікація