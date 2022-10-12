Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

"Дніпро-1" продовжує боротьбу за вихід до плейоф і завітає в гості до ліхтенштейнського "Вадуца".
У четвер, 13 жовтня, відбудуться матчі четвертого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. За перемогу в третьому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.
У нинішній єврокубковій кампанії Україну в основному раунді Ліги конференцій представляє лише "Дніпро-1", суперниками якого є нідерландський АЗ, кіпрський "Аполлон" і ліхтенштейнський "Вадуц".
У 4-му турі дніпровський клуб на виїзді поміряється силами з "Вадуцем". Поєдинок відбудеться на стадіоні "Райнпарк" в місті Вадуц, столиці Ліхтенштейну.
Додамо, що підопічні Олександра Кучера на старті групового раунду Ліги конференцій поступилися АЗ (0:1), після чого на Кіпрі здобули впевнену перемогу над "Аполлоном" (1:3). У своєму третьому матчі дніпряни зіграли внічию з "Вадуцем" (2:2).
Після трьох турів "Дніпро-1" посідає другу сходинку свого квартету, набравши 4 бали. АЗ очолює групу з 9 очками. "Вадуц" з 2 пунктами йде третім. "Аполлон" з одним очком на останній сходинці.
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
- Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 13 жовтня
|19:45
|Група A
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|_:_
|РФШ
|19:45
|Група A
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ХАРТС
|19:45
|Група C
|АУСТРІЯ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|19:45
|Група D
|ПАРТИЗАН
|_:_
|КЕЛЬН
|19:45
|Група E
|АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ
|_:_
|АЗ АЛКМААР
|19:45
|Група F
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|ГЕНТ
|19:45
|Група G
|ЧФР
|_:_
|СЛАВІЯ
|19:45
|Група H
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|БАЗЕЛЬ
|22:00
|Група B
|ФКСБ
|_:_
|СІЛЬКЕБОРГ
|22:00
|Група B
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
|22:00
|Група C
|ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА
|_:_
|ЛЕХ
|22:00
|Група D
|НІЦЦА
|_:_
|СЛОВАЦКО
|22:00
|Група E
|ВАДУЦ
|_:_
|ДНІПРО-1
|22:00
|Група F
|ШЕМРОК РОВЕРС
|_:_
|МОЛЬДЕ
|22:00
|Група G
|БАЛКАНІ
|_:_
|СІВАССПОР
|22:00
|Група H
|ЖАЛЬГІРІС
|_:_
|ПЮНІК
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