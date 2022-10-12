Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

"Дніпро-1" продовжує боротьбу за вихід до плейоф і завітає в гості до ліхтенштейнського "Вадуца".

У четвер, 13 жовтня, відбудуться матчі четвертого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. За перемогу в третьому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.

У нинішній єврокубковій кампанії Україну в основному раунді Ліги конференцій представляє лише "Дніпро-1", суперниками якого є нідерландський АЗ, кіпрський "Аполлон" і ліхтенштейнський "Вадуц".

У 4-му турі дніпровський клуб на виїзді поміряється силами з "Вадуцем". Поєдинок відбудеться на стадіоні "Райнпарк" в місті Вадуц, столиці Ліхтенштейну.

Додамо, що підопічні Олександра Кучера на старті групового раунду Ліги конференцій поступилися АЗ (0:1), після чого на Кіпрі здобули впевнену перемогу над "Аполлоном" (1:3). У своєму третьому матчі дніпряни зіграли внічию з "Вадуцем" (2:2).

Після трьох турів "Дніпро-1" посідає другу сходинку свого квартету, набравши 4 бали. АЗ очолює групу з 9 очками. "Вадуц" з 2 пунктами йде третім. "Аполлон" з одним очком на останній сходинці.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.

Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 13 жовтня 19:45 Група A ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР _:_ РФШ 19:45 Група A ФІОРЕНТИНА _:_ ХАРТС 19:45 Група C АУСТРІЯ _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 19:45 Група D ПАРТИЗАН _:_ КЕЛЬН 19:45 Група E АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ _:_ АЗ АЛКМААР 19:45 Група F ЮРГОРДЕН _:_ ГЕНТ 19:45 Група G ЧФР _:_ СЛАВІЯ 19:45 Група H СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ БАЗЕЛЬ 22:00 Група B ФКСБ _:_ СІЛЬКЕБОРГ 22:00 Група B ВЕСТ ГЕМ _:_ АНДЕРЛЕХТ 22:00 Група C ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА _:_ ЛЕХ 22:00 Група D НІЦЦА _:_ СЛОВАЦКО 22:00 Група E ВАДУЦ _:_ ДНІПРО-1 22:00 Група F ШЕМРОК РОВЕРС _:_ МОЛЬДЕ 22:00 Група G БАЛКАНІ _:_ СІВАССПОР 22:00 Група H ЖАЛЬГІРІС _:_ ПЮНІК

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