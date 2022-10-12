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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Фото: СК Дніпро-1

"Дніпро-1" продовжує боротьбу за вихід до плейоф і завітає в гості до ліхтенштейнського "Вадуца".

У четвер, 13 жовтня, відбудуться матчі четвертого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. За перемогу в третьому за престижністю євротурнірі змагаються 32 клуби.

У нинішній єврокубковій кампанії Україну в основному раунді Ліги конференцій представляє лише "Дніпро-1", суперниками якого є нідерландський АЗ, кіпрський "Аполлон" і ліхтенштейнський "Вадуц".

У 4-му турі дніпровський клуб на виїзді поміряється силами з "Вадуцем". Поєдинок відбудеться на стадіоні "Райнпарк" в місті Вадуц, столиці Ліхтенштейну. 

Додамо, що підопічні Олександра Кучера на старті групового раунду Ліги конференцій поступилися АЗ (0:1), після чого на Кіпрі здобули впевнену перемогу над "Аполлоном" (1:3). У своєму третьому матчі дніпряни зіграли внічию з "Вадуцем" (2:2).

Після трьох турів "Дніпро-1" посідає другу сходинку свого квартету, набравши 4 бали. АЗ очолює групу з 9 очками. "Вадуц" з 2 пунктами йде третім. "Аполлон" з одним очком на останній сходинці.

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги конференцій відбудуться від 8 вересня до 3 листопада.
  • Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 13 жовтня
19:45 Група A ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР Істанбул_ББ Стамбул _:_ РФШ РФШ
19:45 Група A ФІОРЕНТИНА Фіорентина _:_ Хартс ХАРТС
19:45 Група C АУСТРІЯ Аустрія Відень _:_ Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ
19:45 Група D ПАРТИЗАН Партизан _:_ Кьольн КЕЛЬН
19:45 Група E АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ Аполлон Лімасол _:_ АЗ Алкмаар АЗ АЛКМААР
19:45 Група F ЮРГОРДЕН Юргорден Стокгольм _:_ Гент ГЕНТ
19:45 Група G ЧФР ЧФР Клуж _:_ Славія Прага СЛАВІЯ
19:45 Група H СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Базель БАЗЕЛЬ
22:00 Група B ФКСБ ФКСБ _:_ Сількеборг СІЛЬКЕБОРГ
22:00 Група B ВЕСТ ГЕМ Вест Хем _:_ Андерлехт Брюссель АНДЕРЛЕХТ
22:00 Група C ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА Хапоель Беер-Шева _:_ Лех Познань ЛЕХ
22:00 Група D НІЦЦА Ніцца _:_ Словацко СЛОВАЦКО
22:00 Група E ВАДУЦ Вадуц _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
22:00 Група F ШЕМРОК РОВЕРС Шемрок Роверс _:_ Мольде МОЛЬДЕ
22:00 Група G БАЛКАНІ Балкани _:_ Сівасспор СІВАССПОР
22:00 Група H ЖАЛЬГІРІС Жальгіріс _:_ Пюнік Єреван ПЮНІК

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