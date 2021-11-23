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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

ФК Зоря

Луганська "Зоря" на виїзді битиметься з "Ромою" Жозе Моурінью.

У четвер, 25 листопада, відбудуться матчі 5-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом - луганською "Зорею". Після чотирьох турів команда Віктора Скрипника (6 балів) йде на третьому місці групи С. Лідирує в квартеті норвезький "Буде-Глімт" (8 пунктів), на другій сходинці - італійська "Рома" (7 очок). Софійський ЦСКА з одним балом замикає групу.

  • Заключний шостий тур групового етапу Ліги конференцій запланований на 9 грудня.
  • Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 25 листопада
17:30 Група B ФЛОРА Флора _:_ Партизан ПАРТИЗАН
17:30 Група H КАЙРАТ Кайрат _:_ Базель БАЗЕЛЬ
19:45 Група A ХІК ХІК _:_ Алашкерт АЛАШКЕРТ
19:45 Група E СЛАВІЯ Славія Прага _:_ Феєноорд ФЕЄНООРД
19:45 Група E МАККАБІ ХАЙФА Маккабі Хайфа _:_ Уніон Берлін УНІОН БЕРЛІН
19:45 Група F ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС Лінкольн Ред Імпс _:_ Копенгаген КОПЕНГАГЕН
19:45 Група F СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ ПАОК ПАОК
19:45 Група G МУРА Мура _:_ Тоттенхем ТОТТЕНГЕМ
19:45 Група G РЕНН Ренн _:_ Вітесс ВІТЕСС
19:45 Група H КАРАБАХ Карабах _:_ Омонія ОМОНІЯ
22:00 Група A МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ Маккабі Тель-Авів _:_ ЛАСК ЛАСК
22:00 Група B АНОРТОСІС Анортосіс Фамагуста _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Група C РОМА Рома _:_ Зоря Луганськ ЗОРЯ
22:00 Група C БУДЕ-ГЛІМТ Буде-Глімт _:_ ЦСКА Софія ЦСКА СОФІЯ
22:00 Група D РАННЕРС Раннерс _:_ ЧФР Клуж ЧФР
22:00 Група D ЯБЛОНЕЦЬ Яблонець _:_ АЗ Алкмаар АЛКМААР
             
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