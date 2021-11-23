Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Луганська "Зоря" на виїзді битиметься з "Ромою" Жозе Моурінью.

У четвер, 25 листопада, відбудуться матчі 5-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом - луганською "Зорею". Після чотирьох турів команда Віктора Скрипника (6 балів) йде на третьому місці групи С. Лідирує в квартеті норвезький "Буде-Глімт" (8 пунктів), на другій сходинці - італійська "Рома" (7 очок). Софійський ЦСКА з одним балом замикає групу.

Заключний шостий тур групового етапу Ліги конференцій запланований на 9 грудня.

Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).