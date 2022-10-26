Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

"Дніпро-1" оформить вихід до плейоф, якщо не програє "Аполлону".
У четвер, 27 жовтня, відбудуться матчі п'ятого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23.
Україну в третьому за рангом євротурнірі представляє "Дніпро-1". Підопічні Олександра Кучера поміряються силами з кіпрським "Аполлоном".
Навіть нічия в поєдинку з "Аполлоном" забезпечить дніпрянам євровесну. Додамо, що перший матч між цими клубами завершився перемогою дніпровської команди з рахунком 1:3.
Після чотирьох турів "Дніпро-1" з 7 очками посідає другу сходинку свого квартету. Нідерландський АЗ очолює групу з 9 балами, "Аполон" (4) йде третім. Ліхтенштейнський "Вадуц" (2) перебуває на останній сходинці.
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
- Поєдинки заключного 6-го групового етапу Ліги конференцій відбудуться 3 листопада. Жеребкування стикових матчів (1/16 фіналу) - 7 листопада.
- Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 27 жовтня
|19:45
|Група A
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|19:45
|Група B
|АНДЕРЛЕХТ
|_:_
|ФКСБ
|19:45
|Група C
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА
|19:45
|Група C
|АУСТРІЯ
|_:_
|ЛЕХ
|19:45
|Група D
|СЛОВАЦКО
|_:_
|КЕЛЬН
|19:45
|Група D
|НІЦЦА
|_:_
|ПАРТИЗАН
|19:45
|Група E
|ВАДУЦ
|_:_
|АЗ АЛКМААР
|22:00
|Група A
|ХАРТС
|_:_
|РФШ
|22:00
|Група B
|ВЕСТ ГЕМ
|_:_
|СІЛЬКЕБОРГ
|22:00
|Група E
|ДНІПРО-1
|_:_
|АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ
|22:00
|Група F
|МОЛЬДЕ
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|22:00
|Група F
|ШЕМРОК РОВЕРС
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|Група G
|БАЛКАНІ
|_:_
|СЛАВІЯ
|22:00
|Група G
|СІВАССПОР
|_:_
|ЧФР
|22:00
|Група H
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|ЖАЛЬГІРІС
|22:00
|Група H
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ПЮНІК
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