Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

"Дніпро-1" оформить вихід до плейоф, якщо не програє "Аполлону".

У четвер, 27 жовтня, відбудуться матчі п'ятого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23.

Україну в третьому за рангом євротурнірі представляє "Дніпро-1". Підопічні Олександра Кучера поміряються силами з кіпрським "Аполлоном".

Навіть нічия в поєдинку з "Аполлоном" забезпечить дніпрянам євровесну. Додамо, що перший матч між цими клубами завершився перемогою дніпровської команди з рахунком 1:3.

Після чотирьох турів "Дніпро-1" з 7 очками посідає другу сходинку свого квартету. Нідерландський АЗ очолює групу з 9 балами, "Аполон" (4) йде третім. Ліхтенштейнський "Вадуц" (2) перебуває на останній сходинці.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Поєдинки заключного 6-го групового етапу Ліги конференцій відбудуться 3 листопада. Жеребкування стикових матчів (1/16 фіналу) - 7 листопада.

Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 27 жовтня 19:45 Група A ФІОРЕНТИНА _:_ ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР 19:45 Група B АНДЕРЛЕХТ _:_ ФКСБ 19:45 Група C ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА 19:45 Група C АУСТРІЯ _:_ ЛЕХ 19:45 Група D СЛОВАЦКО _:_ КЕЛЬН 19:45 Група D НІЦЦА _:_ ПАРТИЗАН 19:45 Група E ВАДУЦ _:_ АЗ АЛКМААР 22:00 Група A ХАРТС _:_ РФШ 22:00 Група B ВЕСТ ГЕМ _:_ СІЛЬКЕБОРГ 22:00 Група E ДНІПРО-1 _:_ АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ 22:00 Група F МОЛЬДЕ _:_ ЮРГОРДЕН 22:00 Група F ШЕМРОК РОВЕРС _:_ ГЕНТ 22:00 Група G БАЛКАНІ _:_ СЛАВІЯ 22:00 Група G СІВАССПОР _:_ ЧФР 22:00 Група H БАЗЕЛЬ _:_ ЖАЛЬГІРІС 22:00 Група H СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ПЮНІК

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