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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Фото: СК Дніпро-1

"Дніпро-1" оформить вихід до плейоф, якщо не програє "Аполлону".

У четвер, 27 жовтня, відбудуться матчі п'ятого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23. 

Україну в третьому за рангом євротурнірі представляє "Дніпро-1". Підопічні Олександра Кучера поміряються силами з кіпрським "Аполлоном".

Навіть нічия в поєдинку з "Аполлоном" забезпечить дніпрянам євровесну. Додамо, що перший матч між цими клубами завершився перемогою дніпровської команди з рахунком 1:3.

Після чотирьох турів "Дніпро-1" з 7 очками посідає другу сходинку свого квартету. Нідерландський АЗ очолює групу з 9 балами, "Аполон" (4) йде третім. Ліхтенштейнський "Вадуц" (2) перебуває на останній сходинці.

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
  • Поєдинки заключного 6-го групового етапу Ліги конференцій відбудуться 3 листопада. Жеребкування стикових матчів (1/16 фіналу) - 7 листопада.
  • Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 27 жовтня
19:45 Група A ФІОРЕНТИНА Фіорентина _:_ Істанбул_ББ Стамбул ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
19:45 Група B АНДЕРЛЕХТ Андерлехт Брюссель _:_ ФКСБ ФКСБ
19:45 Група C ВІЛЬЯРРЕАЛ Вільярреал _:_ Хапоель Беер-Шева ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА
19:45 Група C АУСТРІЯ Аустрія Відень _:_ Лех Познань ЛЕХ
19:45 Група D СЛОВАЦКО Словацко _:_ Кьольн КЕЛЬН
19:45 Група D НІЦЦА Ніцца _:_ Партизан ПАРТИЗАН
19:45 Група E ВАДУЦ Вадуц _:_ АЗ Алкмаар АЗ АЛКМААР
22:00 Група A ХАРТС Хартс _:_ РФШ РФШ
22:00 Група B ВЕСТ ГЕМ Вест Хем _:_ Сількеборг СІЛЬКЕБОРГ
22:00 Група E ДНІПРО-1 Дніпро-1 _:_ Аполлон Лімасол АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ
22:00 Група F МОЛЬДЕ Мольде _:_ Юргорден Стокгольм ЮРГОРДЕН
22:00 Група F ШЕМРОК РОВЕРС Шемрок Роверс _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Група G БАЛКАНІ Балкани _:_ Славія Прага СЛАВІЯ
22:00 Група G СІВАССПОР Сівасспор _:_ ЧФР Клуж ЧФР
22:00 Група H БАЗЕЛЬ Базель _:_ Жальгіріс ЖАЛЬГІРІС
22:00 Група H СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Пюнік Єреван ПЮНІК

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