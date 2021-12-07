Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів останнього туру групового етапу

"Зоря" завершить єврокубковий похід домашньою грою з норвежцями.
У четвер, 9 грудня, відбудуться матчі заключного 6-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.
Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.
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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом - луганською "Зорею". За тур до кінця команда Віктора Скрипника (6 очок) втратила шанси пробитися до плейоф. "Зоря" вже точно фінішує на третьому місці у квартеті, де "Рома" (10 очок) та "Буде-Глімт" (11 балів) оформили вихід з групи, а софійський ЦСКА (1 бал) посяде останню сходинку.
- Жеребкування стикових матчів Ліги конференцій - 13 грудня. Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 17 лютого, поєдинки у відповідь - 24 лютого.
- Жеребкування 1/8 фіналу - 25 лютого, ігри 1/8 фіналу - 10 і 17 березня.
- Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 9 грудня
|19:45
|Група A
|ЛАСК
|_:_
|ХІК
|19:45
|Група A
|АЛАШКЕРТ
|_:_
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|19:45
|Група B
|ГЕНТ
|_:_
|ФЛОРА
|19:45
|Група B
|ПАРТИЗАН
|_:_
|АНОРТОСІС
|19:45
|Група C
|ЦСКА СОФІЯ
|_:_
|РОМА
|19:45
|Група C
|ЗОРЯ
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
|19:45
|Група D
|ЧФР
|_:_
|ЯБЛОНЕЦЬ
|19:45
|Група D
|АЛКМААР
|_:_
|РАННЕРС
|22:00
|Група E
|УНІОН БЕРЛІН
|_:_
|СЛАВІЯ
|22:00
|Група E
|ФЕЄНООРД
|_:_
|МАККАБІ ХАЙФА
|22:00
|Група F
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|22:00
|Група F
|ПАОК
|_:_
|ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС
|22:00
|Група G
|ВІТЕСС
|_:_
|МУРА
|22:00
|Група G
|ТОТТЕНГЕМ
|_:_
|РЕНН
|22:00
|Група H
|ОМОНІЯ
|_:_
|КАЙРАТ
|22:00
|Група H
|БАЗЕЛЬ
|_:_
|КАРАБАХ