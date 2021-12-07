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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів останнього туру групового етапу

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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів останнього туру групового етапу

ФК Зоря

"Зоря" завершить єврокубковий похід домашньою грою з норвежцями.

У четвер, 9 грудня, відбудуться матчі заключного 6-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом - луганською "Зорею". За тур до кінця команда Віктора Скрипника (6 очок) втратила шанси пробитися до плейоф. "Зоря" вже точно фінішує на третьому місці у квартеті, де "Рома" (10 очок) та "Буде-Глімт" (11 балів) оформили вихід з групи, а софійський ЦСКА (1 бал) посяде останню сходинку.

  • Жеребкування стикових матчів Ліги конференцій - 13 грудня. Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 17 лютого, поєдинки у відповідь - 24 лютого.
  • Жеребкування 1/8 фіналу - 25 лютого, ігри 1/8 фіналу - 10 і 17 березня.
  • Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 9 грудня
19:45 Група A ЛАСК ЛАСК _:_ ХІК ХІК
19:45 Група A АЛАШКЕРТ Алашкерт _:_ Маккабі Тель-Авів МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
19:45 Група B ГЕНТ Гент _:_ Флора ФЛОРА
19:45 Група B ПАРТИЗАН Партизан _:_ Анортосіс Фамагуста АНОРТОСІС
19:45 Група C ЦСКА СОФІЯ ЦСКА Софія _:_ Рома РОМА
19:45 Група C ЗОРЯ Зоря Луганськ _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛІМТ
19:45 Група D ЧФР ЧФР Клуж _:_ Яблонець ЯБЛОНЕЦЬ
19:45 Група D АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Раннерс РАННЕРС
22:00 Група E УНІОН БЕРЛІН Уніон Берлін _:_ Славія Прага СЛАВІЯ
22:00 Група E ФЕЄНООРД Феєноорд _:_ Маккабі Хайфа МАККАБІ ХАЙФА
22:00 Група F КОПЕНГАГЕН Копенгаген _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
22:00 Група F ПАОК ПАОК _:_ Лінкольн Ред Імпс ЛІНКОЛЬН РЕД ІМПС
22:00 Група G ВІТЕСС Вітесс _:_ Мура МУРА
22:00 Група G ТОТТЕНГЕМ Тоттенхем _:_ Ренн РЕНН
22:00 Група H ОМОНІЯ Омонія _:_ Кайрат КАЙРАТ
22:00 Група H БАЗЕЛЬ Базель _:_ Карабах КАРАБАХ
             
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