Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів останнього туру групового етапу

"Зоря" завершить єврокубковий похід домашньою грою з норвежцями.

У четвер, 9 грудня, відбудуться матчі заключного 6-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2021/22. За перемогу в третьому за престижністю турнірі Європи змагаються 32 клуби.

Вони розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Переможці квартетів напряму вийдуть в 1/8 фіналу. Володарі других місць у стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

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Україна в цьому турнірі представлена одним клубом - луганською "Зорею". За тур до кінця команда Віктора Скрипника (6 очок) втратила шанси пробитися до плейоф. "Зоря" вже точно фінішує на третьому місці у квартеті, де "Рома" (10 очок) та "Буде-Глімт" (11 балів) оформили вихід з групи, а софійський ЦСКА (1 бал) посяде останню сходинку.

Жеребкування стикових матчів Ліги конференцій - 13 грудня. Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 17 лютого, поєдинки у відповідь - 24 лютого.

Жеребкування 1/8 фіналу - 25 лютого, ігри 1/8 фіналу - 10 і 17 березня.

Фінал турніру відбудеться 25 травня 2022 року на "Націонал Арені" (Тирана, Албанія).