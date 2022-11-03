Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

"Дніпро-1" позмагається з нідерландським АЗ за путівку до 1/8 фіналу.

У четвер, 3 листопада, відбудуться матчі останнього 6-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23.

Дніпро-1", який представляє Україну в третьому за рангом євротурнірі, достроково гарантував собі другу сходинку групи та пробився до плейоф Ліги конференцій.

Утім, команда Олександра Кучера ще може поборотися й за перше місце, яка дає право навесні стартувати з 1/8 фіналу, а не з 1/16 фіналу. Для цього дняпрянам в останньому матчі необхідно перемогти нідерландський АЗ.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.

Жеребкування стикових матчів Ліги конференцій (1/16 фіналу) відбудеться 7 листопада.

Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 3 листопада 17:30 Група A РФШ _:_ ФІОРЕНТИНА 17:30 Група A ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР _:_ ХАРТС 19:45 Група G СЛАВІЯ _:_ СІВАССПОР 19:45 Група G ЧФР _:_ БАЛКАНІ 19:45 Група F ЮРГОРДЕН _:_ ШЕМРОК РОВЕРС 19:45 Група F ГЕНТ _:_ МОЛЬДЕ 19:45 Група H ЖАЛЬГІРІС _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 Група H ПЮНІК _:_ БАЗЕЛЬ 19:45 Група E АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ _:_ ВАДУЦ 19:45 Група E АЗ АЛКМААР _:_ ДНІПРО-1 22:00 Група C ЛЕХ _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 22:00 Група C ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА _:_ АУСТРІЯ 22:00 Група B ФКСБ _:_ ВЕСТ ГЕМ 22:00 Група B СІЛЬКЕБОРГ _:_ АНДЕРЛЕХТ 22:00 Група D ПАРТИЗАН _:_ СЛОВАЦКО 22:00 Група D КЕЛЬН _:_ НІЦЦА

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