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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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114
Час на прочитання
2 хв
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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Фото: СК Дніпро-1

"Дніпро-1" позмагається з нідерландським АЗ за путівку до 1/8 фіналу.

У четвер, 3 листопада, відбудуться матчі останнього 6-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23. 

Дніпро-1", який представляє Україну в третьому за рангом євротурнірі, достроково гарантував собі другу сходинку групи та пробився до плейоф Ліги конференцій.

Утім, команда Олександра Кучера ще може поборотися й за перше місце, яка дає право навесні стартувати з 1/8 фіналу, а не з 1/16 фіналу. Для цього дняпрянам в останньому матчі необхідно перемогти нідерландський АЗ.

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
  • Жеребкування стикових матчів Ліги конференцій (1/16 фіналу) відбудеться 7 листопада.
  • Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 3 листопада
17:30 Група A РФШ РФШ _:_ Фіорентина ФІОРЕНТИНА
17:30 Група A ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР Істанбул_ББ Стамбул _:_ Хартс ХАРТС
19:45 Група G СЛАВІЯ Славія Прага _:_ Сівасспор СІВАССПОР
19:45 Група G ЧФР ЧФР Клуж _:_ Балкани БАЛКАНІ
19:45 Група F ЮРГОРДЕН Юргорден Стокгольм _:_ Шемрок Роверс ШЕМРОК РОВЕРС
19:45 Група F ГЕНТ Гент _:_ Мольде МОЛЬДЕ
19:45 Група H ЖАЛЬГІРІС Жальгіріс _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
19:45 Група H ПЮНІК Пюнік Єреван _:_ Базель БАЗЕЛЬ
19:45 Група E АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ Аполлон Лімасол _:_ Вадуц ВАДУЦ
19:45 Група E АЗ АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Дніпро-1 ДНІПРО-1
22:00 Група C ЛЕХ Лех Познань _:_ Вільярреал ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 Група C ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА Хапоель Беер-Шева _:_ Аустрія Відень АУСТРІЯ
22:00 Група B ФКСБ ФКСБ _:_ Вест Хем ВЕСТ ГЕМ
22:00 Група B СІЛЬКЕБОРГ Сількеборг _:_ Андерлехт Брюссель АНДЕРЛЕХТ
22:00 Група D ПАРТИЗАН Партизан _:_ Словацко СЛОВАЦКО
22:00 Група D КЕЛЬН Кьольн _:_ Ніцца НІЦЦА

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Дата публікації
Перегляди
114
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