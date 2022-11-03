Ліга конференцій онлайн: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

"Дніпро-1" позмагається з нідерландським АЗ за путівку до 1/8 фіналу.
У четвер, 3 листопада, відбудуться матчі останнього 6-го туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2022/23.
Дніпро-1", який представляє Україну в третьому за рангом євротурнірі, достроково гарантував собі другу сходинку групи та пробився до плейоф Ліги конференцій.
Утім, команда Олександра Кучера ще може поборотися й за перше місце, яка дає право навесні стартувати з 1/8 фіналу, а не з 1/16 фіналу. Для цього дняпрянам в останньому матчі необхідно перемогти нідерландський АЗ.
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
- Жеребкування стикових матчів Ліги конференцій (1/16 фіналу) відбудеться 7 листопада.
- Фінал турніру заплановано 7 червня 2023 року в Празі на "Еден Арені".
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2022/23
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 3 листопада
|17:30
|Група A
|РФШ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|17:30
|Група A
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|_:_
|ХАРТС
|19:45
|Група G
|СЛАВІЯ
|_:_
|СІВАССПОР
|19:45
|Група G
|ЧФР
|_:_
|БАЛКАНІ
|19:45
|Група F
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|ШЕМРОК РОВЕРС
|19:45
|Група F
|ГЕНТ
|_:_
|МОЛЬДЕ
|19:45
|Група H
|ЖАЛЬГІРІС
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|Група H
|ПЮНІК
|_:_
|БАЗЕЛЬ
|19:45
|Група E
|АПОЛЛОН ЛІМАСОЛ
|_:_
|ВАДУЦ
|19:45
|Група E
|АЗ АЛКМААР
|_:_
|ДНІПРО-1
|22:00
|Група C
|ЛЕХ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|Група C
|ХАПОЕЛЬ БЕЕР-ШЕВА
|_:_
|АУСТРІЯ
|22:00
|Група B
|ФКСБ
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|22:00
|Група B
|СІЛЬКЕБОРГ
|_:_
|АНДЕРЛЕХТ
|22:00
|Група D
|ПАРТИЗАН
|_:_
|СЛОВАЦКО
|22:00
|Група D
|КЕЛЬН
|_:_
|НІЦЦА
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