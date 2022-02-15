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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати стикових матчів

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Ліга конференцій онлайн: розклад і результати стикових матчів

Associated Press

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу.

17 і 24 лютого відбудуться стикові матчі Ліги конференцій сезону-2021/22.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць за підсумками групового етапу Ліги конференцій зіграють проти 8 команд, які посіли треті місця у квартетах Ліги Європи.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги конференцій, а саме ЛАСК, "Гент", "Рома", "АЗ Алкмаар", "Феєноорд", "Копенгаген", "Ренн" та "Базель".

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 25 лютого, а матчі - 10 і 17 березня.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22
Плейоф. Стикові матчі
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 17 лютого 
19:45   ПСВ   МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ _:_
19:45   ФЕНЕРБАХЧЕ   СЛАВІЯ _:_
19:45   МІТЬЮЛЛАНД   ПАОК _:_
19:45   РАПІД ВІДЕНЬ   ВІТЕСС _:_
22:00   МАРСЕЛЬ   КАРАБАХ _:_
22:00   ЛЕСТЕР   РАННЕРС _:_
22:00   СЕЛТІК   БУДЕ-ГЛІМТ _:_
22:00   СПАРТА   ПАРТИЗАН _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Четвер, 24 лютого
19:45   КАРАБАХ   МАРСЕЛЬ _:_
19:45   МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ   ПСВ _:_
19:45   РАННЕРС   ЛЕСТЕР _:_
19:45   БУДЕ-ГЛІМТ   СЕЛТІК _:_
19:45   ПАРТИЗАН   СПАРТА _:_
22:00   СЛАВІЯ   ФЕНЕРБАХЧЕ _:_
22:00   ПАОК   МІТЬЮЛЛАНД _:_
22:00   ВІТЕСС   РАПІД ВІДЕНЬ _:_
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