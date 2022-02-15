Ліга конференцій онлайн: розклад і результати стикових матчів

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу.
17 і 24 лютого відбудуться стикові матчі Ліги конференцій сезону-2021/22.
У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць за підсумками групового етапу Ліги конференцій зіграють проти 8 команд, які посіли треті місця у квартетах Ліги Європи.
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги конференцій, а саме ЛАСК, "Гент", "Рома", "АЗ Алкмаар", "Феєноорд", "Копенгаген", "Ренн" та "Базель".
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 25 лютого, а матчі - 10 і 17 березня.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22
|Плейоф. Стикові матчі
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 17 лютого
|19:45
|ПСВ
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|_:_
|19:45
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|СЛАВІЯ
|_:_
|19:45
|МІТЬЮЛЛАНД
|ПАОК
|_:_
|19:45
|РАПІД ВІДЕНЬ
|ВІТЕСС
|_:_
|22:00
|МАРСЕЛЬ
|КАРАБАХ
|_:_
|22:00
|ЛЕСТЕР
|РАННЕРС
|_:_
|22:00
|СЕЛТІК
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|22:00
|СПАРТА
|ПАРТИЗАН
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 24 лютого
|19:45
|КАРАБАХ
|МАРСЕЛЬ
|_:_
|19:45
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|ПСВ
|_:_
|19:45
|РАННЕРС
|ЛЕСТЕР
|_:_
|19:45
|БУДЕ-ГЛІМТ
|СЕЛТІК
|_:_
|19:45
|ПАРТИЗАН
|СПАРТА
|_:_
|22:00
|СЛАВІЯ
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|22:00
|ПАОК
|МІТЬЮЛЛАНД
|_:_
|22:00
|ВІТЕСС
|РАПІД ВІДЕНЬ
|_:_