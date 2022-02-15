Ліга конференцій онлайн: розклад і результати стикових матчів

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу.

17 і 24 лютого відбудуться стикові матчі Ліги конференцій сезону-2021/22.

У них візьмуть участь 16 клубів: 8 володарів других місць за підсумками групового етапу Ліги конференцій зіграють проти 8 команд, які посіли треті місця у квартетах Ліги Європи.

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 1/8 фіналу, де на них уже чекають переможці груп Ліги конференцій, а саме ЛАСК, "Гент", "Рома", "АЗ Алкмаар", "Феєноорд", "Копенгаген", "Ренн" та "Базель".

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться 25 лютого, а матчі - 10 і 17 березня.