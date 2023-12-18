Ліга конференцій: результати жеребкування плейоф

Перші стикові матчі заплановані на 15 лютого, поєдинки у відповідь – 22 лютого 2024 року.

У понеділок, 18 грудня, відбулося жеребкування раунду стикових матчів Ліги конференцій сезону-2023/24.

Участь у ньому взяли 16 команд. Вісім клубів, які посіли другі місця на груповому етапі Ліги конференцій отримали статус сіяних і позмагаються проти восьми несіяних – володарів третіх місць у квартетах Ліги Європи.

На цій стадії турніру між собою не могли зустрітися команди з однієї країни. Сіяні команди проведуть перший матч на виїзді, поєдинок у відповідь – на своєму полі.

Результати жеребкування стикових матчів Ліги конференцій

"Штурм" (Австрія) – "Слован" Братислава (Словаччина)

"Серветт" (Швейцарія) – "Лудогорець" (Болгарія)

"Юніон" (Бельгія) – "Айнтрахт" (Німеччина)

"Бетіс" (Іспанія) – "Динамо" Загреб (Хорватія)

"Олімпіакос" (Греція) – "Ференцварош" (Угорщина)

"Аякс" (Нідерланди) – "Буде-Глімт" (Норвегія)

"Мольде" (Норвегія) – "Легія" (Польща)

"Маккабі" Хайфа (Ізраїль) – "Гент" (Бельгія)

Перші стикові матчі Ліги конференцій відбудуться 15 лютого, а поєдинки у відповідь – 22 лютого 2024 року.

Переможці пар вийдуть до 1/8 фіналу, де приєднаються до восьми команд, які посіли перші місця в групах Ліги конференцій.

Путівки до 1/8 фіналу Ліги конференцій уже забронювали собі "Лілль" (Франція), "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль), "Вікторія" Пльзень (Чехія), "Брюгге" (Бельгія), "Астон Вілла" (Англія), "Фіорентина" (Італія), ПАОК (Греція) та "Фенербахче" (Туреччина).

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).

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