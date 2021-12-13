Ліга конференцій: результати жеребкування плейоф

Стали відомі всі пари наступного етапу турніру.

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньоні відбулася процедура жеребкування 1/16 фіналу Ліги конференцій.

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До вашої уваги всі пари 1/16 фіналу Ліги конференцій:

"Марсель" (Франція) - "Карабах" (Азербайджан)

ПСВ (Нідерланди) - "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль)

"Фенербахче" (Туреччина) - "Славія" (Чехія)

"Мітьюлланд" (Данія) - ПАОК (Греція)

"Лестер" (Англія) - "Раннерс" (Данія)

"Селтік" (Шотландія) - "Буде-Глімт" (Норвегія)

"Спарта" (Чехія) - "Партизан" (Сербія)

"Рапід" Відень (Австрія) - "Вітесс" (Нідерланди) / "Тоттенгем" (Англія)

Як і в Лізі чемпіонів та Лізі Європи, у цьому турнірі в першому раунді плейоф не можуть зустрітись команди з однієї країни. "Сіяні" команди проведуть перший матч на виїзді, поєдинок у відповідь - на своєму полі.

Переможці квартетів Ліги конференцій, а саме "Ласк", "Гент", "Рома", "АЗ Алкмар", "Феєноорд", "Копенгаген", "Ренн", "Базель" напряму вийшли до 1/8 фіналу.

В 1/8 фіналу зіграють вісім переможців груп Ліги конференцій та вісім команд, які виграють стикові матчі ЛК.

Перші матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудуться 17 лютого, поєдинки у відповідь - 24 лютого.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій - 25 лютого. Матчі 1/8 фіналу - 10 і 17 березня.

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