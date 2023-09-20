Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

У стартовому турі третього за престижністю єврокубку "Зоря" зіграє з бельгійським "Гентом".
20 – 21 вересня відбудуться матчі першого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.
Україна у третьому за рангом євротурнірі буде представлена луганською "Зорею". Бронзовий призер УПЛ розпочне груповий етап номінально домашнім поєдинком з бельгійським "Гентом", який через повномасштабне вторгнення РФ відбудеться у польському місті Люблін.
На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Зоря" – "Гент".
В іншому поєдинку 1-го туру групи B ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів прийматиме ісландський "Брейдаблік".
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги конференцій триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.
- Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Середа, 20 вересня
|17:30
|Група A
|ЛІЛЛЬ
|_:_
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
|Четвер, 21 вересня
|19:45
|Група E
|ЛЕГІЯ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|19:45
|Група E
|ЗРИНЬСЬКІ
|_:_
|АЗ АЛКМААР
|19:45
|Група F
|ГЕНК
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:45
|Група F
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ЧУКАРИЧКИ
|19:45
|Група G
|АЙНТРАХТ
|_:_
|АБЕРДІН
|19:45
|Група G
|ГІК
|_:_
|ПАОК
|19:45
|Група H
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|СПАРТАК ТРНАВА
|19:45
|Група H
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|НОРДШЕЛЛАНД
|22:00
|Група A
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|КЛАКСВІК
|22:00
|Група B
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|_:_
|БРЕЙДАБЛІК
|22:00
|Група B
|ЗОРЯ
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|Група C
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|БАЛКАНІ
|22:00
|Група C
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|АСТАНА
|22:00
|Група D
|БРЮГГЕ
|_:_
|БЕШИКТАШ
|22:00
|Група D
|ЛУГАНО
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
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