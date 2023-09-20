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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
95
Час на прочитання
2 хв
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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

Ліга конференцій / Фото: СК Дніпро-1

У стартовому турі третього за престижністю єврокубку "Зоря" зіграє з бельгійським "Гентом".

20 – 21 вересня відбудуться матчі першого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Україна у третьому за рангом євротурнірі буде представлена луганською "Зорею". Бронзовий призер УПЛ розпочне груповий етап номінально домашнім поєдинком з бельгійським "Гентом", який через повномасштабне вторгнення РФ відбудеться у польському місті Люблін.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Зоря" – "Гент".

В іншому поєдинку 1-го туру групи B ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів прийматиме ісландський "Брейдаблік".

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги конференцій триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.
  • Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Середа, 20 вересня
17:30 Група A ЛІЛЛЬ Лілль _:_ Олімпія Любляна ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
Четвер, 21 вересня
19:45 Група E ЛЕГІЯ Легія Варшава _:_ Астон Вілла АСТОН ВІЛЛА
19:45 Група E ЗРИНЬСЬКІ Зриньські _:_ АЗ Алкмаар АЗ АЛКМААР
19:45 Група F ГЕНК Генк _:_ Фіорентина ФІОРЕНТИНА
19:45 Група F ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Чукарички ЧУКАРИЧКИ
19:45 Група G АЙНТРАХТ Айнтрахт Франкфурт _:_ Абердін АБЕРДІН
19:45 Група G ГІК ГІК _:_ ПАОК ПАОК
19:45 Група H ЛУДОГОРЕЦЬ Лудогорець _:_ Спартак Трнава СПАРТАК ТРНАВА
19:45 Група H ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Нордшелланд НОРДШЕЛЛАНД
22:00 Група A СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Клаксвік КЛАКСВІК
22:00 Група B МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ Мольде _:_ Брейдаблік БРЕЙДАБЛІК
22:00 Група B ЗОРЯ Зоря _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Група C ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ Вікторія Пльзень _:_ Балкані БАЛКАНІ
22:00 Група C ДИНАМО ЗАГРЕБ Динамо Загреб _:_ Астана АСТАНА
22:00 Група D БРЮГГЕ Брюгге _:_ Бешикташ БЕШИКТАШ
22:00 Група D ЛУГАНО Лугано _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛІМТ

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Дата публікації
Перегляди
95
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