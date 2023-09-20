Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1-го туру групового етапу

У стартовому турі третього за престижністю єврокубку "Зоря" зіграє з бельгійським "Гентом".

20 – 21 вересня відбудуться матчі першого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Україна у третьому за рангом євротурнірі буде представлена луганською "Зорею". Бронзовий призер УПЛ розпочне груповий етап номінально домашнім поєдинком з бельгійським "Гентом", який через повномасштабне вторгнення РФ відбудеться у польському місті Люблін.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Зоря" – "Гент".

В іншому поєдинку 1-го туру групи B ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів прийматиме ісландський "Брейдаблік".

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги конференцій триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Середа, 20 вересня 17:30 Група A ЛІЛЛЬ _:_ ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА Четвер, 21 вересня 19:45 Група E ЛЕГІЯ _:_ АСТОН ВІЛЛА 19:45 Група E ЗРИНЬСЬКІ _:_ АЗ АЛКМААР 19:45 Група F ГЕНК _:_ ФІОРЕНТИНА 19:45 Група F ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ЧУКАРИЧКИ 19:45 Група G АЙНТРАХТ _:_ АБЕРДІН 19:45 Група G ГІК _:_ ПАОК 19:45 Група H ЛУДОГОРЕЦЬ _:_ СПАРТАК ТРНАВА 19:45 Група H ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ НОРДШЕЛЛАНД 22:00 Група A СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ КЛАКСВІК 22:00 Група B МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ _:_ БРЕЙДАБЛІК 22:00 Група B ЗОРЯ _:_ ГЕНТ 22:00 Група C ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ БАЛКАНІ 22:00 Група C ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ АСТАНА 22:00 Група D БРЮГГЕ _:_ БЕШИКТАШ 22:00 Група D ЛУГАНО _:_ БУДЕ-ГЛІМТ

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