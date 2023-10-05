Ліга конференцій: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

У другому турі третього за престижністю єврокубку "Зоря" на виїзді зіграє з ісландським "Брейдабліком".

У четвер, 5 жовтня, відбудуться матчі другого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Україна у третьому за рангом євротурнірі представлена луганською "Зорею". Бронзовий призер УПЛ на виїзді зійдеться з ісландським "Брейдабліком". Початок гри – о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Брейдаблік" – "Зоря".

В іншому поєдинку 2-го туру групи B бельгійський "Гент" прийматиме ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги конференцій триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 5 жовтня 17:30 Група C АСТАНА _:_ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ 19:45 Група A ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 Група A КЛАКСВІК _:_ ЛІЛЛЬ 19:45 Група B БРЕЙДАБЛІК _:_ ЗОРЯ 19:45 Група B ГЕНТ _:_ МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ 19:45 Група C БАЛКАНІ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 19:45 Група D БУДЕ-ГЛІМТ _:_ БРЮГГЕ 19:45 Група D БЕШИКТАШ _:_ ЛУГАНО 22:00 Група E АЗ АЛКМААР _:_ ЛЕГІЯ 22:00 Група E АСТОН ВІЛЛА _:_ ЗРИНЬСЬКІ 22:00 Група F ФІОРЕНТИНА _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 Група F ЧУКАРИЧКИ _:_ ГЕНК 22:00 Група G ПАОК _:_ АЙНТРАХТ 22:00 Група G АБЕРДІН _:_ ГІК 22:00 Група H НОРДШЕЛЛАНД _:_ ЛУДОГОРЕЦЬ 22:00 Група H СПАРТАК ТРНАВА _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ

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