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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Фото: ФК Зоря

У другому турі третього за престижністю єврокубку "Зоря" на виїзді зіграє з ісландським "Брейдабліком".

У четвер, 5 жовтня, відбудуться матчі другого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Україна у третьому за рангом євротурнірі представлена луганською "Зорею". Бронзовий призер УПЛ на виїзді зійдеться з ісландським "Брейдабліком". Початок гри – о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Брейдаблік" – "Зоря".

В іншому поєдинку 2-го туру групи B бельгійський "Гент" прийматиме ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів.

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги конференцій триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.
  • Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 5 жовтня
17:30 Група C АСТАНА Астана _:_ Вікторія Пльзень ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
19:45 Група A ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА Олімпія Любляна _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
19:45 Група A КЛАКСВІК Клаксвік _:_ Лілль ЛІЛЛЬ
19:45 Група B БРЕЙДАБЛІК Брейдаблік _:_ Зоря ЗОРЯ
19:45 Група B ГЕНТ Гент _:_ Маккабі Тель-Авів МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
19:45 Група C БАЛКАНІ Балкані _:_ Динамо Загреб ДИНАМО ЗАГРЕБ
19:45 Група D БУДЕ-ГЛІМТ Буде-Глімт _:_ Брюгге БРЮГГЕ
19:45 Група D БЕШИКТАШ Бешикташ _:_ Лугано ЛУГАНО
22:00 Група E АЗ АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Легія Варшава ЛЕГІЯ
22:00 Група E АСТОН ВІЛЛА Астон Вілла _:_ Зриньські ЗРИНЬСЬКІ
22:00 Група F ФІОРЕНТИНА Фіорентина _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 Група F ЧУКАРИЧКИ Чукарички _:_ Генк ГЕНК
22:00 Група G ПАОК ПАОК _:_ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ
22:00 Група G АБЕРДІН Абердін _:_ ГІК ГІК
22:00 Група H НОРДШЕЛЛАНД Нордшелланд _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦЬ
22:00 Група H СПАРТАК ТРНАВА Спартак Трнава _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ

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Дата публікації
Перегляди
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