Ліга конференцій: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

У другому турі третього за престижністю єврокубку "Зоря" на виїзді зіграє з ісландським "Брейдабліком".
У четвер, 5 жовтня, відбудуться матчі другого туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.
Україна у третьому за рангом євротурнірі представлена луганською "Зорею". Бронзовий призер УПЛ на виїзді зійдеться з ісландським "Брейдабліком". Початок гри – о 19:45 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Брейдаблік" – "Зоря".
В іншому поєдинку 2-го туру групи B бельгійський "Гент" прийматиме ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів.
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги конференцій триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.
- Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 5 жовтня
|17:30
|Група C
|АСТАНА
|_:_
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|19:45
|Група A
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|Група A
|КЛАКСВІК
|_:_
|ЛІЛЛЬ
|19:45
|Група B
|БРЕЙДАБЛІК
|_:_
|ЗОРЯ
|19:45
|Група B
|ГЕНТ
|_:_
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|19:45
|Група C
|БАЛКАНІ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|19:45
|Група D
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|БРЮГГЕ
|19:45
|Група D
|БЕШИКТАШ
|_:_
|ЛУГАНО
|22:00
|Група E
|АЗ АЛКМААР
|_:_
|ЛЕГІЯ
|22:00
|Група E
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЗРИНЬСЬКІ
|22:00
|Група F
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|Група F
|ЧУКАРИЧКИ
|_:_
|ГЕНК
|22:00
|Група G
|ПАОК
|_:_
|АЙНТРАХТ
|22:00
|Група G
|АБЕРДІН
|_:_
|ГІК
|22:00
|Група H
|НОРДШЕЛЛАНД
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|22:00
|Група H
|СПАРТАК ТРНАВА
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
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