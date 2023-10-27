Ліга конференцій: результати матчів 3-го туру групового етапу

У четвер, 26 жовтня, відбулися матчі третього туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Україна у третьому за рангом євротурнірі представлена луганською "Зорею".

В рамках 3-го туру Ліги конференцій бронзовий призер УПЛ повинен зіграти з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів, але УЄФА переніс матч на 25 листопада через напад терористів ХАМАС на Ізраїль та операція сил оборони країни у Секторі Гази.

В іншому поєдинку 3-го туру групи B бельгійський "Гент" познущався з ісландського "Брейдабліка" – 5:0.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги конференцій триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 26 жовтня 19:45 Група A ЛІЛЛЬ 2:1 СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 Група A КЛАКСВІК 3:0 ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА 19:45 Група B ГЕНТ 5:0 БРЕЙДАБЛІК 19:45 Група C БАЛКАНІ 1:2 АСТАНА 19:45 Група D ЛУГАНО 1:3 БРЮГГЕ 19:45 Група E АЗ АЛКМААР 1:4 АСТОН ВІЛЛА 19:45 Група H ФЕНЕРБАХЧЕ 3:1 ЛУДОГОРЕЦЬ 22:00 Група C ДИНАМО ЗАГРЕБ 0:1 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ 22:00 Група D БУДЕ-ГЛІМТ 3:1 БЕШИКТАШ 22:00 Група E ЗРИНЬСЬКІ 1:2 ЛЕГІЯ 22:00 Група F ГЕНК 0:0 ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 Група F ФІОРЕНТИНА 6:0 ЧУКАРИЧКИ 22:00 Група G АЙНТРАХТ 6:0 ГІК 22:00 Група G АБЕРДІН 2:3 ПАОК 22:00 Група H СПАРТАК ТРНАВА 0:2 НОРДШЕЛЛАНД Субота, 25 листопада Група B МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ _:_ ЗОРЯ

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