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Ліга конференцій: результати матчів 3-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Час на прочитання
2 хв
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Ліга конференцій: результати матчів 3-го туру групового етапу

Ліга конференцій / Фото: Associated Press

Поєдинок "Зорі" проти "Маккабі" Тель-Авів перенесено на 25 листопада.

У четвер, 26 жовтня, відбулися матчі третього туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Україна у третьому за рангом євротурнірі представлена луганською "Зорею".

В рамках 3-го туру Ліги конференцій бронзовий призер УПЛ повинен зіграти з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів, але УЄФА переніс матч на 25 листопада через напад терористів ХАМАС на Ізраїль та операція сил оборони країни у Секторі Гази. 

В іншому поєдинку 3-го туру групи B бельгійський "Гент" познущався з ісландського "Брейдабліка" – 5:0.

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги конференцій триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.
  • Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 26 жовтня
19:45 Група A ЛІЛЛЬ Лілль 2:1 Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
19:45 Група A КЛАКСВІК Клаксвік 3:0 Олімпія Любляна ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
19:45 Група B ГЕНТ Гент 5:0 Брейдаблік БРЕЙДАБЛІК
19:45 Група C БАЛКАНІ Балкані 1:2 Астана АСТАНА
19:45 Група D ЛУГАНО Лугано 1:3 Брюгге БРЮГГЕ
19:45 Група E АЗ АЛКМААР АЗ Алкмаар 1:4 Астон Вілла АСТОН ВІЛЛА
19:45 Група H ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче 3:1 Лудогорець ЛУДОГОРЕЦЬ
22:00 Група C ДИНАМО ЗАГРЕБ Динамо Загреб 0:1 Вікторія Пльзень ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
22:00 Група D БУДЕ-ГЛІМТ Буде-Глімт 3:1 Бешикташ БЕШИКТАШ
22:00 Група E ЗРИНЬСЬКІ Зриньські 1:2 Легія Варшава ЛЕГІЯ
22:00 Група F ГЕНК Генк 0:0 Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 Група F ФІОРЕНТИНА Фіорентина 6:0 Чукарички ЧУКАРИЧКИ
22:00 Група G АЙНТРАХТ Айнтрахт Франкфурт 6:0 ГІК ГІК
22:00 Група G АБЕРДІН Абердін 2:3 ПАОК ПАОК
22:00 Група H СПАРТАК ТРНАВА Спартак Трнава 0:2 Нордшелланд НОРДШЕЛЛАНД
Субота, 25 листопада
  Група B МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ Маккабі Тель-Авів _:_ Зоря ЗОРЯ

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Дата публікації
Перегляди
4302
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