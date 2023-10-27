Ліга конференцій: результати матчів 3-го туру групового етапу

Поєдинок "Зорі" проти "Маккабі" Тель-Авів перенесено на 25 листопада.
У четвер, 26 жовтня, відбулися матчі третього туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.
Україна у третьому за рангом євротурнірі представлена луганською "Зорею".
В рамках 3-го туру Ліги конференцій бронзовий призер УПЛ повинен зіграти з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів, але УЄФА переніс матч на 25 листопада через напад терористів ХАМАС на Ізраїль та операція сил оборони країни у Секторі Гази.
В іншому поєдинку 3-го туру групи B бельгійський "Гент" познущався з ісландського "Брейдабліка" – 5:0.
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги конференцій триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.
- Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 26 жовтня
|19:45
|Група A
|ЛІЛЛЬ
|2:1
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|Група A
|КЛАКСВІК
|3:0
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
|19:45
|Група B
|ГЕНТ
|5:0
|БРЕЙДАБЛІК
|19:45
|Група C
|БАЛКАНІ
|1:2
|АСТАНА
|19:45
|Група D
|ЛУГАНО
|1:3
|БРЮГГЕ
|19:45
|Група E
|АЗ АЛКМААР
|1:4
|АСТОН ВІЛЛА
|19:45
|Група H
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|3:1
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|22:00
|Група C
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|0:1
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|22:00
|Група D
|БУДЕ-ГЛІМТ
|3:1
|БЕШИКТАШ
|22:00
|Група E
|ЗРИНЬСЬКІ
|1:2
|ЛЕГІЯ
|22:00
|Група F
|ГЕНК
|0:0
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|Група F
|ФІОРЕНТИНА
|6:0
|ЧУКАРИЧКИ
|22:00
|Група G
|АЙНТРАХТ
|6:0
|ГІК
|22:00
|Група G
|АБЕРДІН
|2:3
|ПАОК
|22:00
|Група H
|СПАРТАК ТРНАВА
|0:2
|НОРДШЕЛЛАНД
|Субота, 25 листопада
|Група B
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|_:_
|ЗОРЯ
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