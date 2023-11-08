Ліга конференцій: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

У четвертому турі Ліги конференцій луганська "Зоря" зустрінеться з "Маккабі" Тель-Авів.
У четвер, 9 листопада, відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.
Єдиний представник України у третьому за рангом євротурнірі луганська "Зоря" зійдеться з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів.
Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для луганців зустріч буде зіграна у польському місті Люблін. Початок – о 22:00 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів.
В іншому поєдинку 4-го туру групи B ісландський "Брейдаблік" прийматиме бельгійський "Гент".
- Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.
- Матчі групового етапу Ліги конференцій триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.
- Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 9 листопада
|17:30
|Група C
|АСТАНА
|_:_
|БАЛКАНІ
|19:45
|Група C
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|19:45
|Група D
|БЕШИКТАШ
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
|19:45
|Група E
|ЛЕГІЯ
|_:_
|ЗРИНЬСЬКІ
|19:45
|Група F
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ГЕНК
|19:45
|Група F
|ЧУКАРИЧКИ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:45
|Група G
|ПАОК
|_:_
|АБЕРДІН
|19:45
|Група G
|ГІК
|_:_
|АЙНТРАХТ
|19:45
|Група H
|НОРДШЕЛЛАНД
|_:_
|СПАРТАК ТРНАВА
|22:00
|Група A
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ЛІЛЛЬ
|22:00
|Група A
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|КЛАКСВІК
|22:00
|Група B
|БРЕЙДАБЛІК
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|Група B
|ЗОРЯ
|_:_
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|22:00
|Група D
|БРЮГГЕ
|_:_
|ЛУГАНО
|22:00
|Група E
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|АЗ АЛКМААР
|22:00
|Група H
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
Читайте також:
Зоря – Маккабі Тель-Авів: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги конференцій
Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу
Гучна сенсація: "Шахтар" переміг "Барселону" в Лізі чемпіонів (відео)