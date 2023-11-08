Ліга конференцій: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

У четвертому турі Ліги конференцій луганська "Зоря" зустрінеться з "Маккабі" Тель-Авів.

У четвер, 9 листопада, відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Єдиний представник України у третьому за рангом євротурнірі луганська "Зоря" зійдеться з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для луганців зустріч буде зіграна у польському місті Люблін. Початок – о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів.

В іншому поєдинку 4-го туру групи B ісландський "Брейдаблік" прийматиме бельгійський "Гент".

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

Матчі групового етапу Ліги конференцій триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 9 листопада 17:30 Група C АСТАНА _:_ БАЛКАНІ 19:45 Група C ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 19:45 Група D БЕШИКТАШ _:_ БУДЕ-ГЛІМТ 19:45 Група E ЛЕГІЯ _:_ ЗРИНЬСЬКІ 19:45 Група F ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ГЕНК 19:45 Група F ЧУКАРИЧКИ _:_ ФІОРЕНТИНА 19:45 Група G ПАОК _:_ АБЕРДІН 19:45 Група G ГІК _:_ АЙНТРАХТ 19:45 Група H НОРДШЕЛЛАНД _:_ СПАРТАК ТРНАВА 22:00 Група A СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ЛІЛЛЬ 22:00 Група A ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА _:_ КЛАКСВІК 22:00 Група B БРЕЙДАБЛІК _:_ ГЕНТ 22:00 Група B ЗОРЯ _:_ МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ 22:00 Група D БРЮГГЕ _:_ ЛУГАНО 22:00 Група E АСТОН ВІЛЛА _:_ АЗ АЛКМААР 22:00 Група H ЛУДОГОРЕЦЬ _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ

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