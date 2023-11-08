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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 4-го туру групового етапу

Фото: СК Дніпро-1

У четвертому турі Ліги конференцій луганська "Зоря" зустрінеться з "Маккабі" Тель-Авів.

У четвер, 9 листопада, відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Єдиний представник України у третьому за рангом євротурнірі луганська "Зоря" зійдеться з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашня для луганців зустріч буде зіграна у польському місті Люблін. Початок – о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів.

В іншому поєдинку 4-го туру групи B ісландський "Брейдаблік" прийматиме бельгійський "Гент".

  • Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.
  • Матчі групового етапу Ліги конференцій триватимуть до 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.
  • Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 9 листопада
17:30 Група C АСТАНА Астана _:_ Балкані БАЛКАНІ
19:45 Група C ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ Вікторія Пльзень _:_ Динамо Загреб ДИНАМО ЗАГРЕБ
19:45 Група D БЕШИКТАШ Бешикташ _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛІМТ
19:45 Група E ЛЕГІЯ Легія Варшава _:_ Зриньські ЗРИНЬСЬКІ
19:45 Група F ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Генк ГЕНК
19:45 Група F ЧУКАРИЧКИ Чукарички _:_ Фіорентина ФІОРЕНТИНА
19:45 Група G ПАОК ПАОК _:_ Абердін АБЕРДІН
19:45 Група G ГІК ГІК _:_ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ
19:45 Група H НОРДШЕЛЛАНД Нордшелланд _:_ Спартак Трнава СПАРТАК ТРНАВА
22:00 Група A СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Лілль ЛІЛЛЬ
22:00 Група A ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА Олімпія Любляна _:_ Клаксвік КЛАКСВІК
22:00 Група B БРЕЙДАБЛІК Брейдаблік _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Група B ЗОРЯ Зоря _:_ Маккабі Тель-Авів МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
22:00 Група D БРЮГГЕ Брюгге _:_ Лугано ЛУГАНО
22:00 Група E АСТОН ВІЛЛА Астон Вілла _:_ АЗ Алкмаар АЗ АЛКМААР
22:00 Група H ЛУДОГОРЕЦЬ Лудогорець _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ

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Дата публікації
Перегляди
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