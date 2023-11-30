Ліга конференцій: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

У п'ятому турі Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграє з бельгійським "Гентом".

У четвер, 30 листопада, відбудуться матчі 5-го туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Єдиний представник України у третьому за рангом євротурнірі – луганська "Зоря" – проведе виїзний поєдинок з бельгійським "Гентом". Початок – о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Гент" – "Зоря".

Переможці груп напряму вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах Ліги конференцій (1/16 фіналу) зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

Матчі заключного туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 30 листопада 15:00 Група B БРЕЙДАБЛІК _:_ МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ 17:30 Група C АСТАНА _:_ ДИНАМО ЗАГРЕБ 19:45 Група A ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА _:_ ЛІЛЛЬ 19:45 Група A КЛАКСВІК _:_ СЛОВАН БРАТИСЛАВА 19:45 Група B ГЕНТ _:_ ЗОРЯ 19:45 Група C БАЛКАНІ _:_ ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ 19:45 Група D БУДЕ-ГЛІМТ _:_ ЛУГАНО 19:45 Група D БЕШИКТАШ _:_ БРЮГГЕ 19:45 Група E АЗ АЛКМААР _:_ ЗРИНЬСЬКІ 19:45 Група G ГІК _:_ АБЕРДІН 22:00 Група E АСТОН ВІЛЛА _:_ ЛЕГІЯ 22:00 Група F ФІОРЕНТИНА _:_ ГЕНК 22:00 Група F ЧУКАРИЧКИ _:_ ФЕРЕНЦВАРОШ 22:00 Група G АЙНТРАХТ _:_ ПАОК 22:00 Група H НОРДШЕЛЛАНД _:_ ФЕНЕРБАХЧЕ 22:00 Група H СПАРТАК ТРНАВА _:_ ЛУДОГОРЕЦЬ

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