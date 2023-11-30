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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Час на прочитання
2 хв
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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

Ліга конференцій / Фото: Associated Press

У п'ятому турі Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграє з бельгійським "Гентом".

У четвер, 30 листопада, відбудуться матчі 5-го туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Єдиний представник України у третьому за рангом євротурнірі – луганська "Зоря" – проведе виїзний поєдинок з бельгійським "Гентом". Початок – о 19:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Гент" – "Зоря".

Переможці груп напряму вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах Ліги конференцій (1/16 фіналу) зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

  • Матчі заключного туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.
  • Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 30 листопада
15:00 Група B БРЕЙДАБЛІК Брейдаблік _:_ Маккабі Тель-Авів МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
17:30 Група C АСТАНА Астана _:_ Динамо Загреб ДИНАМО ЗАГРЕБ
19:45 Група A ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА Олімпія Любляна _:_ Лілль ЛІЛЛЬ
19:45 Група A КЛАКСВІК Клаксвік _:_ Слован Братислава СЛОВАН БРАТИСЛАВА
19:45 Група B ГЕНТ Гент _:_ Зоря ЗОРЯ
19:45 Група C БАЛКАНІ Балкані _:_ Вікторія Пльзень ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
19:45 Група D БУДЕ-ГЛІМТ Буде-Глімт _:_ Лугано ЛУГАНО
19:45 Група D БЕШИКТАШ Бешикташ _:_ Брюгге БРЮГГЕ
19:45 Група E АЗ АЛКМААР АЗ Алкмаар _:_ Зриньські ЗРИНЬСЬКІ
19:45 Група G ГІК ГІК _:_ Абердін АБЕРДІН
22:00 Група E АСТОН ВІЛЛА Астон Вілла _:_ Легія Варшава ЛЕГІЯ
22:00 Група F ФІОРЕНТИНА Фіорентина _:_ Генк ГЕНК
22:00 Група F ЧУКАРИЧКИ Чукарички _:_ Ференцварош ФЕРЕНЦВАРОШ
22:00 Група G АЙНТРАХТ Айнтрахт Франкфурт _:_ ПАОК ПАОК
22:00 Група H НОРДШЕЛЛАНД Нордшелланд _:_ Фенербахче ФЕНЕРБАХЧЕ
22:00 Група H СПАРТАК ТРНАВА Спартак Трнава _:_ Лудогорець ЛУДОГОРЕЦЬ

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Дата публікації
Перегляди
199
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