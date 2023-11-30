Ліга конференцій: розклад і результати матчів 5-го туру групового етапу

У п'ятому турі Ліги конференцій луганська "Зоря" зіграє з бельгійським "Гентом".
У четвер, 30 листопада, відбудуться матчі 5-го туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.
Єдиний представник України у третьому за рангом євротурнірі – луганська "Зоря" – проведе виїзний поєдинок з бельгійським "Гентом". Початок – о 19:45 за київським часом.
На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Гент" – "Зоря".
Переможці груп напряму вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах Ліги конференцій (1/16 фіналу) зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.
- Матчі заключного туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 14 грудня. Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій – 18 грудня.
- Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 30 листопада
|15:00
|Група B
|БРЕЙДАБЛІК
|_:_
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|17:30
|Група C
|АСТАНА
|_:_
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|19:45
|Група A
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|ЛІЛЛЬ
|19:45
|Група A
|КЛАКСВІК
|_:_
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|19:45
|Група B
|ГЕНТ
|_:_
|ЗОРЯ
|19:45
|Група C
|БАЛКАНІ
|_:_
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|19:45
|Група D
|БУДЕ-ГЛІМТ
|_:_
|ЛУГАНО
|19:45
|Група D
|БЕШИКТАШ
|_:_
|БРЮГГЕ
|19:45
|Група E
|АЗ АЛКМААР
|_:_
|ЗРИНЬСЬКІ
|19:45
|Група G
|ГІК
|_:_
|АБЕРДІН
|22:00
|Група E
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|ЛЕГІЯ
|22:00
|Група F
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ГЕНК
|22:00
|Група F
|ЧУКАРИЧКИ
|_:_
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|22:00
|Група G
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ПАОК
|22:00
|Група H
|НОРДШЕЛЛАНД
|_:_
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|22:00
|Група H
|СПАРТАК ТРНАВА
|_:_
|ЛУДОГОРЕЦЬ
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