Ліга конференцій: розклад і результати матчів четвертого туру

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

27-28 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає лондонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який 28 листопада на виїзді зустрінеться з німецьким "Гайденгаймом".

Того ж дня австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова у гостях зіграє з боснійським "Борацом".

В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Середа, 27 листопада 17:30 ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР _:_ ПЕТРОКУБ Четвер, 28 листопада 17:30 АСТАНА _:_ ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ 19:45 БОРАЦ _:_ ЛАСК 19:45 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ ЧЕЛСІ 19:45 ДИНАМО МІНСЬК _:_ КОПЕНГАГЕН 19:45 МОЛЬДЕ _:_ АПОЕЛ 19:45 НОА _:_ ВІКІНГУР 19:45 НЬЮ-СЕЙНТС _:_ ЮРГОРДЕН 19:45 ПАНАТІНАЇКОС _:_ ГІК 19:45 САНКТ-ГАЛЛЕН _:_ БАЧКА-ТОПОЛА 19:45 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ _:_ ХАРТС 19:45 ЦЕЛЬЄ _:_ ЯГЕЛЛОНІЯ 22:00 ЛУГАНО _:_ ГЕНТ 22:00 МЛАДА БОЛЕСЛАВ _:_ БЕТІС 22:00 ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА _:_ ЛАРН 22:00 ОМОНІЯ _:_ ЛЕГІЯ 22:00 РАПІД _:_ ШЕМРОК РОВЕРС 22:00 ФІОРЕНТИНА _:_ ПАФОС

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