Ліга конференцій: розклад і результати матчів четвертого туру

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.
27-28 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.
Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає лондонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який 28 листопада на виїзді зустрінеться з німецьким "Гайденгаймом".
Того ж дня австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова у гостях зіграє з боснійським "Борацом".
В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Середа, 27 листопада
|17:30
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|_:_
|ПЕТРОКУБ
|Четвер, 28 листопада
|17:30
|АСТАНА
|_:_
|ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ
|19:45
|БОРАЦ
|_:_
|ЛАСК
|19:45
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|ЧЕЛСІ
|19:45
|ДИНАМО МІНСЬК
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|19:45
|МОЛЬДЕ
|_:_
|АПОЕЛ
|19:45
|НОА
|_:_
|ВІКІНГУР
|19:45
|НЬЮ-СЕЙНТС
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|19:45
|ПАНАТІНАЇКОС
|_:_
|ГІК
|19:45
|САНКТ-ГАЛЛЕН
|_:_
|БАЧКА-ТОПОЛА
|19:45
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|_:_
|ХАРТС
|19:45
|ЦЕЛЬЄ
|_:_
|ЯГЕЛЛОНІЯ
|22:00
|ЛУГАНО
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|МЛАДА БОЛЕСЛАВ
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|ЛАРН
|22:00
|ОМОНІЯ
|_:_
|ЛЕГІЯ
|22:00
|РАПІД
|_:_
|ШЕМРОК РОВЕРС
|22:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ПАФОС
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