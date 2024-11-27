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Ліга конференцій: розклад і результати матчів четвертого туру

Ліга конференцій: розклад і результати матчів четвертого туру

Ліга конференцій / Фото: Associated Press

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

27-28 листопада відбудуться матчі четвертого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає лондонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який 28 листопада на виїзді зустрінеться з німецьким "Гайденгаймом".

Того ж дня австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова у гостях зіграє з боснійським "Борацом".

В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Середа, 27 листопада
17:30 ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР   _:_   ПЕТРОКУБ
Четвер, 28 листопада
17:30 АСТАНА   _:_   ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ
19:45 БОРАЦ   _:_   ЛАСК
19:45 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   ЧЕЛСІ
19:45 ДИНАМО МІНСЬК   _:_   КОПЕНГАГЕН
19:45 МОЛЬДЕ   _:_   АПОЕЛ
19:45 НОА   _:_   ВІКІНГУР
19:45 НЬЮ-СЕЙНТС   _:_   ЮРГОРДЕН
19:45 ПАНАТІНАЇКОС   _:_   ГІК
19:45 САНКТ-ГАЛЛЕН   _:_   БАЧКА-ТОПОЛА
19:45 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ   _:_   ХАРТС
19:45 ЦЕЛЬЄ   _:_   ЯГЕЛЛОНІЯ
22:00 ЛУГАНО   _:_   ГЕНТ
22:00 МЛАДА БОЛЕСЛАВ   _:_   БЕТІС
22:00 ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА   _:_   ЛАРН
22:00 ОМОНІЯ   _:_   ЛЕГІЯ
22:00 РАПІД   _:_   ШЕМРОК РОВЕРС
22:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   ПАФОС

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