Ліга конференцій: розклад і результати матчів другого туру

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.
У четвер, 24 жовтня, відбудуться матчі другого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.
Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає лондонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який у другому турі зіграє з грецьким "Панатінаїкосом".
Своєю чергою, австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова позмагається зі словенською "Олімпією" з Любляни.
В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|Четвер, 24 жовтня
|17:30
|ВІКІНГУР
|_:_
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|19:45
|АПОЕЛ
|_:_
|БОРАЦ
|19:45
|ГЕНТ
|_:_
|МОЛЬДЕ
|19:45
|ЛАРН
|_:_
|ШЕМРОК РОВЕРС
|19:45
|ПАНАТІНАЇКОС
|_:_
|ЧЕЛСІ
|19:45
|САНКТ-ГАЛЛЕН
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:45
|РАПІД
|_:_
|НОА
|19:45
|ХАРТС
|_:_
|ОМОНІЯ
|19:45
|ЦЕЛЬЄ
|_:_
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|19:45
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ
|19:45
|ЯГЕЛЛОНІЯ
|_:_
|ПЕТРОКУБ
|22:00
|БАЧКА-ТОПОЛА
|_:_
|ЛЕГІЯ
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|ГІК
|_:_
|ДИНАМО МІНСЬК
|22:00
|МЛАДА БОЛЕСЛАВ
|_:_
|ЛУГАНО
|22:00
|НЬЮ-СЕЙНТС
|_:_
|АСТАНА
|22:00
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|ЛАСК
|22:00
|ПАФОС
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
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