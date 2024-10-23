Ліга конференцій: розклад і результати матчів другого туру

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

У четвер, 24 жовтня, відбудуться матчі другого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає лондонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який у другому турі зіграє з грецьким "Панатінаїкосом".

Своєю чергою, австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова позмагається зі словенською "Олімпією" з Любляни.

В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР Четвер, 24 жовтня 17:30 ВІКІНГУР _:_ СЕРКЛЬ БРЮГГЕ 19:45 АПОЕЛ _:_ БОРАЦ 19:45 ГЕНТ _:_ МОЛЬДЕ 19:45 ЛАРН _:_ ШЕМРОК РОВЕРС 19:45 ПАНАТІНАЇКОС _:_ ЧЕЛСІ 19:45 САНКТ-ГАЛЛЕН _:_ ФІОРЕНТИНА 19:45 РАПІД _:_ НОА 19:45 ХАРТС _:_ ОМОНІЯ 19:45 ЦЕЛЬЄ _:_ ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР 19:45 ЮРГОРДЕН _:_ ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ 19:45 ЯГЕЛЛОНІЯ _:_ ПЕТРОКУБ 22:00 БАЧКА-ТОПОЛА _:_ ЛЕГІЯ 22:00 БЕТІС _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 ГІК _:_ ДИНАМО МІНСЬК 22:00 МЛАДА БОЛЕСЛАВ _:_ ЛУГАНО 22:00 НЬЮ-СЕЙНТС _:_ АСТАНА 22:00 ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА _:_ ЛАСК 22:00 ПАФОС _:_ ГАЙДЕНГАЙМ

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