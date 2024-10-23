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Ліга конференцій: розклад і результати матчів другого туру

Ліга конференцій: розклад і результати матчів другого туру

Ліга конференцій / Фото: СК Дніпро-1

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

У четвер, 24 жовтня, відбудуться матчі другого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає лондонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який у другому турі зіграє з грецьким "Панатінаїкосом".

Своєю чергою, австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова позмагається зі словенською "Олімпією" з Любляни.

В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
Четвер, 24 жовтня
17:30 ВІКІНГУР   _:_   СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
19:45 АПОЕЛ   _:_   БОРАЦ
19:45 ГЕНТ   _:_   МОЛЬДЕ
19:45 ЛАРН   _:_   ШЕМРОК РОВЕРС
19:45 ПАНАТІНАЇКОС   _:_   ЧЕЛСІ
19:45 САНКТ-ГАЛЛЕН   _:_   ФІОРЕНТИНА
19:45 РАПІД   _:_   НОА
19:45 ХАРТС   _:_   ОМОНІЯ
19:45 ЦЕЛЬЄ   _:_   ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
19:45 ЮРГОРДЕН   _:_   ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ
19:45 ЯГЕЛЛОНІЯ   _:_   ПЕТРОКУБ
22:00 БАЧКА-ТОПОЛА   _:_   ЛЕГІЯ
22:00 БЕТІС   _:_   КОПЕНГАГЕН
22:00 ГІК   _:_   ДИНАМО МІНСЬК
22:00 МЛАДА БОЛЕСЛАВ   _:_   ЛУГАНО
22:00 НЬЮ-СЕЙНТС   _:_   АСТАНА
22:00 ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА   _:_   ЛАСК
22:00 ПАФОС   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ

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