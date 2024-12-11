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Ліга конференцій: розклад і результати матчів п'ятого туру

Ліга конференцій: розклад і результати матчів п'ятого туру

Ліга конференцій / Фото: СК Дніпро-1

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

У четвер, 12 грудня, відбудуться матчі п'ятого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає лондонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який на виїзді позмагається з казахстанскою "Астаною".

Своєю чергою, австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова завітає у гості до італійської "Фіорентини".

В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
Четвер, 12 грудня
15:00 ВІКІНГУР   _:_   ЮРГОРДЕН
17:30 АСТАНА   _:_   ЧЕЛСІ
19:45 ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
19:45 ГІК   _:_   МОЛЬДЕ
19:45 ДИНАМО МІНСЬК   _:_   ЛАРН
19:45 КОПЕНГАГЕН   _:_   ХАРТС
19:45 ЛЕГІЯ   _:_   ЛУГАНО
19:45 НОА   _:_   АПОЕЛ
19:45 ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА   _:_   СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
19:45 ПЕТРОКУБ   _:_   БЕТІС
19:45 ФІОРЕНТИНА   _:_   ЛАСК
22:00 ГЕНТ   _:_   БАЧКА-ТОПОЛА
22:00 МЛАДА БОЛЕСЛАВ   _:_   ЯГЕЛЛОНІЯ
22:00 НЬЮ-СЕЙНТС   _:_   ПАНАТІНАЇКОС
22:00 ОМОНІЯ   _:_   РАПІД
22:00 ПАФОС   _:_   ЦЕЛЬЄ
22:00 САНКТ-ГАЛЛЕН   _:_   ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ
22:00 ШЕМРОК РОВЕРС   _:_   БОРАЦ

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