Ліга конференцій: розклад і результати матчів п'ятого туру

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.
У четвер, 12 грудня, відбудуться матчі п'ятого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.
Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає лондонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який на виїзді позмагається з казахстанскою "Астаною".
Своєю чергою, австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова завітає у гості до італійської "Фіорентини".
В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|Четвер, 12 грудня
|15:00
|ВІКІНГУР
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|17:30
|АСТАНА
|_:_
|ЧЕЛСІ
|19:45
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|19:45
|ГІК
|_:_
|МОЛЬДЕ
|19:45
|ДИНАМО МІНСЬК
|_:_
|ЛАРН
|19:45
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ХАРТС
|19:45
|ЛЕГІЯ
|_:_
|ЛУГАНО
|19:45
|НОА
|_:_
|АПОЕЛ
|19:45
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
|_:_
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|19:45
|ПЕТРОКУБ
|_:_
|БЕТІС
|19:45
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|ЛАСК
|22:00
|ГЕНТ
|_:_
|БАЧКА-ТОПОЛА
|22:00
|МЛАДА БОЛЕСЛАВ
|_:_
|ЯГЕЛЛОНІЯ
|22:00
|НЬЮ-СЕЙНТС
|_:_
|ПАНАТІНАЇКОС
|22:00
|ОМОНІЯ
|_:_
|РАПІД
|22:00
|ПАФОС
|_:_
|ЦЕЛЬЄ
|22:00
|САНКТ-ГАЛЛЕН
|_:_
|ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ
|22:00
|ШЕМРОК РОВЕРС
|_:_
|БОРАЦ
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