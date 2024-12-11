Ліга конференцій: розклад і результати матчів п'ятого туру

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

У четвер, 12 грудня, відбудуться матчі п'ятого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає лондонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який на виїзді позмагається з казахстанскою "Астаною".

Своєю чергою, австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова завітає у гості до італійської "Фіорентини".

В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР Четвер, 12 грудня 15:00 ВІКІНГУР _:_ ЮРГОРДЕН 17:30 АСТАНА _:_ ЧЕЛСІ 19:45 ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР _:_ ГАЙДЕНГАЙМ 19:45 ГІК _:_ МОЛЬДЕ 19:45 ДИНАМО МІНСЬК _:_ ЛАРН 19:45 КОПЕНГАГЕН _:_ ХАРТС 19:45 ЛЕГІЯ _:_ ЛУГАНО 19:45 НОА _:_ АПОЕЛ 19:45 ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА _:_ СЕРКЛЬ БРЮГГЕ 19:45 ПЕТРОКУБ _:_ БЕТІС 19:45 ФІОРЕНТИНА _:_ ЛАСК 22:00 ГЕНТ _:_ БАЧКА-ТОПОЛА 22:00 МЛАДА БОЛЕСЛАВ _:_ ЯГЕЛЛОНІЯ 22:00 НЬЮ-СЕЙНТС _:_ ПАНАТІНАЇКОС 22:00 ОМОНІЯ _:_ РАПІД 22:00 ПАФОС _:_ ЦЕЛЬЄ 22:00 САНКТ-ГАЛЛЕН _:_ ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ 22:00 ШЕМРОК РОВЕРС _:_ БОРАЦ

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