Ліга конференцій: розклад і результати матчів першого туру

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.
2-3 жовтня, відбудуться матчі першого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.
Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який у стартовому турі прийме бельгійський "Гент".
В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1 ТУР
|Середа, 2 жовтня
|17:30
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|_:_
|РАПІД
|17:30
|ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ
|_:_
|ЦЕЛЬЄ
|Четвер, 3 жовтня
|19:45
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
|19:45
|ДИНАМО МІНСЬК
|_:_
|ХАРТС
|19:45
|ЛЕГІЯ
|_:_
|БЕТІС
|19:45
|МОЛЬДЕ
|_:_
|ЛАРН
|19:45
|НОА
|_:_
|МЛАДА БОЛЕСЛАВ
|19:45
|ОМОНІЯ
|_:_
|ВІКІНГУР
|19:45
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|_:_
|САНКТ-ГАЛЛЕН
|19:45
|АСТАНА
|_:_
|БАЧКА-ТОПОЛА
|22:00
|БОРАЦ
|_:_
|ПАНАТІНАЇКОС
|22:00
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ЯГЕЛЛОНІЯ
|22:00
|ЛАСК
|_:_
|ЮРГОРДЕН
|22:00
|ЛУГАНО
|_:_
|ГІК
|22:00
|ПЕТРОКУБ
|_:_
|ПАФОС
|22:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|НЬЮ-СЕЙНТС
|22:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|ШЕМРОК РОВЕРС
|_:_
|АПОЕЛ
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