Ліга конференцій: розклад і результати матчів першого туру

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

2-3 жовтня, відбудуться матчі першого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який у стартовому турі прийме бельгійський "Гент".

В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25

1 ТУР Середа, 2 жовтня 17:30 ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР _:_ РАПІД 17:30 ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ _:_ ЦЕЛЬЄ Четвер, 3 жовтня 19:45 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА 19:45 ДИНАМО МІНСЬК _:_ ХАРТС 19:45 ЛЕГІЯ _:_ БЕТІС 19:45 МОЛЬДЕ _:_ ЛАРН 19:45 НОА _:_ МЛАДА БОЛЕСЛАВ 19:45 ОМОНІЯ _:_ ВІКІНГУР 19:45 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ _:_ САНКТ-ГАЛЛЕН 19:45 АСТАНА _:_ БАЧКА-ТОПОЛА 22:00 БОРАЦ _:_ ПАНАТІНАЇКОС 22:00 КОПЕНГАГЕН _:_ ЯГЕЛЛОНІЯ 22:00 ЛАСК _:_ ЮРГОРДЕН 22:00 ЛУГАНО _:_ ГІК 22:00 ПЕТРОКУБ _:_ ПАФОС 22:00 ФІОРЕНТИНА _:_ НЬЮ-СЕЙНТС 22:00 ЧЕЛСІ _:_ ГЕНТ 22:00 ШЕМРОК РОВЕРС _:_ АПОЕЛ

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