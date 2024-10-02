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Ліга конференцій: розклад і результати матчів першого туру

Ліга конференцій: розклад і результати матчів першого туру

Трофей Ліги конференцій / Фото: Associated Press

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

2-3 жовтня, відбудуться матчі першого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який у стартовому турі прийме бельгійський "Гент".

В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1 ТУР
Середа, 2 жовтня
17:30 ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР   _:_   РАПІД
17:30 ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ   _:_   ЦЕЛЬЄ
Четвер, 3 жовтня
19:45 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
19:45 ДИНАМО МІНСЬК   _:_   ХАРТС
19:45 ЛЕГІЯ   _:_   БЕТІС
19:45 МОЛЬДЕ   _:_   ЛАРН
19:45 НОА   _:_   МЛАДА БОЛЕСЛАВ
19:45 ОМОНІЯ   _:_   ВІКІНГУР
19:45 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ   _:_   САНКТ-ГАЛЛЕН
19:45 АСТАНА   _:_   БАЧКА-ТОПОЛА
22:00 БОРАЦ   _:_   ПАНАТІНАЇКОС
22:00 КОПЕНГАГЕН   _:_   ЯГЕЛЛОНІЯ
22:00 ЛАСК   _:_   ЮРГОРДЕН
22:00 ЛУГАНО   _:_   ГІК
22:00 ПЕТРОКУБ   _:_   ПАФОС
22:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   НЬЮ-СЕЙНТС
22:00 ЧЕЛСІ   _:_   ГЕНТ
22:00 ШЕМРОК РОВЕРС   _:_   АПОЕЛ

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