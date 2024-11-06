Ліга конференцій: розклад і результати матчів третього туру

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

У четвер, 7 листопада, відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає лондонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який у третьому турі прийме вірменський клуб "Ноа".

Своєю чергою, австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова вдома позмагається з бельгійським "Серкль Брюгге".

В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР Четвер, 7 листопада 16:30 ВІКІНГУР _:_ БОРАЦ 19:45 БАЧКА-ТОПОЛА _:_ ЛУГАНО 19:45 ГЕНТ _:_ ОМОНІЯ 19:45 ГІК _:_ ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА 19:45 ЛЕГІЯ _:_ ДИНАМО МІНСЬК 19:45 ПАФОС _:_ АСТАНА 19:45 ПЕТРОКУБ _:_ РАПІД 19:45 ШЕМРОК РОВЕРС _:_ НЬЮ-СЕЙНТС 22:00 АПОЕЛ _:_ ФІОРЕНТИНА 22:00 БЕТІС _:_ ЦЕЛЬЄ 22:00 ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ _:_ МЛАДА БОЛЕСЛАВ 22:00 КОПЕНГАГЕН _:_ ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР 22:00 ЛАРН _:_ САНКТ-ГАЛЛЕН 22:00 ЛАСК _:_ СЕРКЛЬ БРЮГГЕ 22:00 ХАРТС _:_ ГАЙДЕНГАЙМ 22:00 ЧЕЛСІ _:_ НОА 22:00 ЮРГОРДЕН _:_ ПАНАТІНАЇКОС 22:00 ЯГЕЛЛОНІЯ _:_ МОЛЬДЕ

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