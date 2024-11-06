Ліга конференцій: розклад і результати матчів третього туру

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.
У четвер, 7 листопада, відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.
Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає лондонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який у третьому турі прийме вірменський клуб "Ноа".
Своєю чергою, австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова вдома позмагається з бельгійським "Серкль Брюгге".
В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|Четвер, 7 листопада
|16:30
|ВІКІНГУР
|_:_
|БОРАЦ
|19:45
|БАЧКА-ТОПОЛА
|_:_
|ЛУГАНО
|19:45
|ГЕНТ
|_:_
|ОМОНІЯ
|19:45
|ГІК
|_:_
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
|19:45
|ЛЕГІЯ
|_:_
|ДИНАМО МІНСЬК
|19:45
|ПАФОС
|_:_
|АСТАНА
|19:45
|ПЕТРОКУБ
|_:_
|РАПІД
|19:45
|ШЕМРОК РОВЕРС
|_:_
|НЬЮ-СЕЙНТС
|22:00
|АПОЕЛ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|ЦЕЛЬЄ
|22:00
|ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ
|_:_
|МЛАДА БОЛЕСЛАВ
|22:00
|КОПЕНГАГЕН
|_:_
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|22:00
|ЛАРН
|_:_
|САНКТ-ГАЛЛЕН
|22:00
|ЛАСК
|_:_
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|22:00
|ХАРТС
|_:_
|ГАЙДЕНГАЙМ
|22:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|НОА
|22:00
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|ПАНАТІНАЇКОС
|22:00
|ЯГЕЛЛОНІЯ
|_:_
|МОЛЬДЕ
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