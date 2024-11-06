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Ліга конференцій: розклад і результати матчів третього туру

Ліга конференцій: розклад і результати матчів третього туру

Ліга конференцій / Фото: СК Дніпро-1

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

У четвер, 7 листопада, відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає лондонський "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який у третьому турі прийме вірменський клуб "Ноа".

Своєю чергою, австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова вдома позмагається з бельгійським "Серкль Брюгге".

В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
Четвер, 7 листопада
16:30 ВІКІНГУР   _:_   БОРАЦ
19:45 БАЧКА-ТОПОЛА   _:_   ЛУГАНО
19:45 ГЕНТ   _:_   ОМОНІЯ
19:45 ГІК   _:_   ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
19:45 ЛЕГІЯ   _:_   ДИНАМО МІНСЬК
19:45 ПАФОС   _:_   АСТАНА
19:45 ПЕТРОКУБ   _:_   РАПІД
19:45 ШЕМРОК РОВЕРС   _:_   НЬЮ-СЕЙНТС
22:00 АПОЕЛ   _:_   ФІОРЕНТИНА
22:00 БЕТІС   _:_   ЦЕЛЬЄ
22:00 ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ   _:_   МЛАДА БОЛЕСЛАВ
22:00 КОПЕНГАГЕН   _:_   ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
22:00 ЛАРН   _:_   САНКТ-ГАЛЛЕН
22:00 ЛАСК   _:_   СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
22:00 ХАРТС   _:_   ГАЙДЕНГАЙМ
22:00 ЧЕЛСІ   _:_   НОА
22:00 ЮРГОРДЕН   _:_   ПАНАТІНАЇКОС
22:00 ЯГЕЛЛОНІЯ   _:_   МОЛЬДЕ

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