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Ліга конференцій: розклад і результати матчів заключного туру

Ліга конференцій: розклад і результати матчів заключного туру

Ліга конференцій / Фото: Associated Press

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

У четвер, 19 грудня, відбудуться матчі останнього, шостого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу.

У заключному турі лондонський клуб зіграє проти ірландського "Шемрок Роверс". Своєю чергою, австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова прийме ісландський "Вікінгур".

В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
Четвер, 19 грудня
22:00 АПОЕЛ   _:_   АСТАНА
22:00 БАЧКА-ТОПОЛА   _:_   НОА
22:00 БЕТІС   _:_   ГІК
22:00 БОРАЦ   _:_   ОМОНІЯ
22:00 ГАЙДЕНГАЙМ   _:_   САНКТ-ГАЛЛЕН
22:00 ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ   _:_   ФІОРЕНТИНА
22:00 ЛАРН   _:_   ГЕНТ
22:00 ЛАСК   _:_   ВІКІНГУР
22:00 ЛУГАНО   _:_   ПАФОС
22:00 МОЛЬДЕ   _:_   МЛАДА БОЛЕСЛАВ
22:00 ПАНАТІНАЇКОС   _:_   ДИНАМО МІНСЬК
22:00 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ   _:_   ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
22:00 РАПІД   _:_   КОПЕНГАГЕН
22:00 ХАРТС   _:_   ПЕТРОКУБ
22:00 ЦЕЛЬЄ   _:_   НЬЮ-СЕЙНТС
22:00 ЧЕЛСІ   _:_   ШЕМРОК РОВЕРС
22:00 ЮРГОРДЕН   _:_   ЛЕГІЯ
22:00 ЯГЕЛЛОНІЯ   _:_   ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА

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