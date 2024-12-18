Ліга конференцій: розклад і результати матчів заключного туру

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

У четвер, 19 грудня, відбудуться матчі останнього, шостого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу.

У заключному турі лондонський клуб зіграє проти ірландського "Шемрок Роверс". Своєю чергою, австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова прийме ісландський "Вікінгур".

В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР Четвер, 19 грудня 22:00 АПОЕЛ _:_ АСТАНА 22:00 БАЧКА-ТОПОЛА _:_ НОА 22:00 БЕТІС _:_ ГІК 22:00 БОРАЦ _:_ ОМОНІЯ 22:00 ГАЙДЕНГАЙМ _:_ САНКТ-ГАЛЛЕН 22:00 ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ _:_ ФІОРЕНТИНА 22:00 ЛАРН _:_ ГЕНТ 22:00 ЛАСК _:_ ВІКІНГУР 22:00 ЛУГАНО _:_ ПАФОС 22:00 МОЛЬДЕ _:_ МЛАДА БОЛЕСЛАВ 22:00 ПАНАТІНАЇКОС _:_ ДИНАМО МІНСЬК 22:00 СЕРКЛЬ БРЮГГЕ _:_ ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР 22:00 РАПІД _:_ КОПЕНГАГЕН 22:00 ХАРТС _:_ ПЕТРОКУБ 22:00 ЦЕЛЬЄ _:_ НЬЮ-СЕЙНТС 22:00 ЧЕЛСІ _:_ ШЕМРОК РОВЕРС 22:00 ЮРГОРДЕН _:_ ЛЕГІЯ 22:00 ЯГЕЛЛОНІЯ _:_ ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА

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