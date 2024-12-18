Ліга конференцій: розклад і результати матчів заключного туру

Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.
У четвер, 19 грудня, відбудуться матчі останнього, шостого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.
Україна не має представництва у третьому за престижністю єврокубку. Водночас тут виступає "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг і тимчасово відсторонений від футболу.
У заключному турі лондонський клуб зіграє проти ірландського "Шемрок Роверс". Своєю чергою, австрійський ЛАСК українського захисника Максима Таловєрова прийме ісландський "Вікінгур".
В оновленому форматі Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де повинні зіграти проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|Четвер, 19 грудня
|22:00
|АПОЕЛ
|_:_
|АСТАНА
|22:00
|БАЧКА-ТОПОЛА
|_:_
|НОА
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|ГІК
|22:00
|БОРАЦ
|_:_
|ОМОНІЯ
|22:00
|ГАЙДЕНГАЙМ
|_:_
|САНКТ-ГАЛЛЕН
|22:00
|ВІТОРІЯ ГІМАРАЙНШ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|22:00
|ЛАРН
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|ЛАСК
|_:_
|ВІКІНГУР
|22:00
|ЛУГАНО
|_:_
|ПАФОС
|22:00
|МОЛЬДЕ
|_:_
|МЛАДА БОЛЕСЛАВ
|22:00
|ПАНАТІНАЇКОС
|_:_
|ДИНАМО МІНСЬК
|22:00
|СЕРКЛЬ БРЮГГЕ
|_:_
|ІСТАНБУЛ БАШАКШЕХІР
|22:00
|РАПІД
|_:_
|КОПЕНГАГЕН
|22:00
|ХАРТС
|_:_
|ПЕТРОКУБ
|22:00
|ЦЕЛЬЄ
|_:_
|НЬЮ-СЕЙНТС
|22:00
|ЧЕЛСІ
|_:_
|ШЕМРОК РОВЕРС
|22:00
|ЮРГОРДЕН
|_:_
|ЛЕГІЯ
|22:00
|ЯГЕЛЛОНІЯ
|_:_
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
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