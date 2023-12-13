Ліга конференцій: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

У четвер, 14 грудня, відбудуться матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Єдиний представник України у третьому за рангом євротурнірі "Зоря" у польському місті Люблін прийме ісландський "Брейдаблік". Початок гри на "Арені Люблін" – о 22:00 за київським часом.

Обидва клуби вже втратили шанси на єврокубкову весну, пропустивши до плейоф ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів і бельгійський "Гент"

Переможці груп напряму вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах Ліги конференцій (1/16 фіналу) зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій відбудеться в понеділок, 18 грудня.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24

Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 14 грудня 19:45 Група E ЛЕГІЯ _:_ АЗ АЛКМААР 19:45 Група E ЗРИНЬСЬКІ _:_ АСТОН ВІЛЛА 19:45 Група F ГЕНК _:_ ЧУКАРИЧКИ 19:45 Група F ФЕРЕНЦВАРОШ _:_ ФІОРЕНТИНА 19:45 Група G ПАОК _:_ ГІК 19:45 Група G АБЕРДІН _:_ АЙНТРАХТ 19:45 Група H ЛУДОГОРЕЦЬ _:_ НОРДШЕЛЛАНД 19:45 Група H ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ СПАРТАК ТРНАВА 22:00 Група A СЛОВАН БРАТИСЛАВА _:_ ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА 22:00 Група A ЛІЛЛЬ _:_ КЛАКСВІК 22:00 Група B МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ _:_ ГЕНТ 22:00 Група B ЗОРЯ _:_ БРЕЙДАБЛІК 22:00 Група C ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ АСТАНА 22:00 Група C ДИНАМО ЗАГРЕБ _:_ БАЛКАНІ 22:00 Група D БРЮГГЕ _:_ БУДЕ-ГЛІМТ 22:00 Група D ЛУГАНО _:_ БЕШИКТАШ

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