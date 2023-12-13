Ліга конференцій: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Луганська "Зоря" завершить єврокубкову кампанію поєдинком з ісландським "Брейдабліком".
У четвер, 14 грудня, відбудуться матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.
Єдиний представник України у третьому за рангом євротурнірі "Зоря" у польському місті Люблін прийме ісландський "Брейдаблік". Початок гри на "Арені Люблін" – о 22:00 за київським часом.
Обидва клуби вже втратили шанси на єврокубкову весну, пропустивши до плейоф ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів і бельгійський "Гент"
Переможці груп напряму вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах Ліги конференцій (1/16 фіналу) зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.
- Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій відбудеться в понеділок, 18 грудня.
- Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 14 грудня
|19:45
|Група E
|ЛЕГІЯ
|_:_
|АЗ АЛКМААР
|19:45
|Група E
|ЗРИНЬСЬКІ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|19:45
|Група F
|ГЕНК
|_:_
|ЧУКАРИЧКИ
|19:45
|Група F
|ФЕРЕНЦВАРОШ
|_:_
|ФІОРЕНТИНА
|19:45
|Група G
|ПАОК
|_:_
|ГІК
|19:45
|Група G
|АБЕРДІН
|_:_
|АЙНТРАХТ
|19:45
|Група H
|ЛУДОГОРЕЦЬ
|_:_
|НОРДШЕЛЛАНД
|19:45
|Група H
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|СПАРТАК ТРНАВА
|22:00
|Група A
|СЛОВАН БРАТИСЛАВА
|_:_
|ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
|22:00
|Група A
|ЛІЛЛЬ
|_:_
|КЛАКСВІК
|22:00
|Група B
|МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ
|_:_
|ГЕНТ
|22:00
|Група B
|ЗОРЯ
|_:_
|БРЕЙДАБЛІК
|22:00
|Група C
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|АСТАНА
|22:00
|Група C
|ДИНАМО ЗАГРЕБ
|_:_
|БАЛКАНІ
|22:00
|Група D
|БРЮГГЕ
|_:_
|БУДЕ-ГЛІМТ
|22:00
|Група D
|ЛУГАНО
|_:_
|БЕШИКТАШ
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