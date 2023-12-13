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Ліга конференцій: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
24
Час на прочитання
2 хв
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Ліга конференцій: розклад і результати матчів заключного туру групового етапу

Ліга конференцій / Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

Луганська "Зоря" завершить єврокубкову кампанію поєдинком з ісландським "Брейдабліком".

У четвер, 14 грудня, відбудуться матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Єдиний представник України у третьому за рангом євротурнірі "Зоря" у польському місті Люблін прийме ісландський "Брейдаблік". Початок гри на "Арені Люблін" – о 22:00 за київським часом.

Обидва клуби вже втратили шанси на єврокубкову весну, пропустивши до плейоф ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів і бельгійський "Гент"

Переможці груп напряму вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах Ліги конференцій (1/16 фіналу) зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

  • Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій відбудеться в понеділок, 18 грудня.
  • Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня 2024 року на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах (домашня арена АЕКа).
ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Груповий етап. 1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 14 грудня
19:45 Група E ЛЕГІЯ Легія Варшава _:_ АЗ Алкмаар АЗ АЛКМААР
19:45 Група E ЗРИНЬСЬКІ Зриньські _:_ Астон Вілла АСТОН ВІЛЛА
19:45 Група F ГЕНК Генк _:_ Чукарички ЧУКАРИЧКИ
19:45 Група F ФЕРЕНЦВАРОШ Ференцварош _:_ Фіорентина ФІОРЕНТИНА
19:45 Група G ПАОК ПАОК _:_ ГІК ГІК
19:45 Група G АБЕРДІН Абердін _:_ Айнтрахт Франкфурт АЙНТРАХТ
19:45 Група H ЛУДОГОРЕЦЬ Лудогорець _:_ Нордшелланд НОРДШЕЛЛАНД
19:45 Група H ФЕНЕРБАХЧЕ Фенербахче _:_ Спартак Трнава СПАРТАК ТРНАВА
22:00 Група A СЛОВАН БРАТИСЛАВА Слован Братислава _:_ Олімпія Любляна ОЛІМПІЯ ЛЮБЛЯНА
22:00 Група A ЛІЛЛЬ Лілль _:_ Клаксвік КЛАКСВІК
22:00 Група B МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ Маккабі Тель-Авів _:_ Гент ГЕНТ
22:00 Група B ЗОРЯ Зоря _:_ Брейдаблік БРЕЙДАБЛІК
22:00 Група C ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ Вікторія Пльзень _:_ Астана АСТАНА
22:00 Група C ДИНАМО ЗАГРЕБ Динамо Загреб _:_ Балкані БАЛКАНІ
22:00 Група D БРЮГГЕ Брюгге _:_ Буде-Глімт БУДЕ-ГЛІМТ
22:00 Група D ЛУГАНО Лугано _:_ Бешикташ БЕШИКТАШ

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Дата публікації
Перегляди
24
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