Ліга конференцій: визначились всі учасники плейоф

За підсумками поєдинків останнього 6-го туру групового етапу Ліги конференцій стали відомі всі команди, які продовжать боротьбу в турнірі.

Переможці груп напряму вийшли до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах Ліги конференцій (1/16 фіналу) зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

Єдиний представник України у третьому за рангом євротурнірі луганська "Зоря" з 7 очками посіла третє місце у своїй групі Ліги конференцій та припинила виступи в єврокубках.

Вийшли до 1/8 фіналу Ліги конференцій: "Лілль" (Франція), "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль), "Вікторія" Пльзень (Чехія), "Брюгге" (Бельгія), "Астон Вілла" (Англія), "Фіорентина" (Італія), ПАОК (Греція) та "Фенербахче" (Туреччина).

До 1/16 фіналу з груп Ліги конференцій пробилися: "Слован" Братислава (Словаччина), "Гент" (Бельгія), "Динамо" Загреб (Хорватія), "Буде-Глімт" (Норвегія), "Легія" (Польща), "Ференцварош" (Угорщина), "Айнтрахт" (Німеччина) та "Лудогорець" (Болгарія).

Із Ліги Європи до 1/16 фіналу Ліги конференцій опустилися: "Олімпіакос" (Греція), "Аякс" (Нідерланди), "Бетіс" (Іспанія), "Штурм" (Австрія), "Юніон" (Бельгія), "Маккабі" Хайфа (Ізраїль), "Серветт" (Швейцарія) та "Мольде" (Норвегія).

Жеребкування стикових поєдинків Ліги конференцій (1/16 фіналу) відбудеться в понеділок, 18 грудня. Початок – о 15:00 за київським часом.

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