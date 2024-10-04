Ліга конференцій: загальна турнірна таблиця основного раунду

Турнірне становище команд в оновленому форматі третього за рангом єврокубка.
Від 3 жовтня до 19 грудня 2024 року відбуватимуться матчі основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.
В основному раунді оновленого формату Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Зазначимо, що Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.
Календар турів основного раунду Ліги конференцій-2024/25
- 1-й тур: 3 жовтня 2024 року
- 2-й тур: 24 жовтня 2024 року
- 3-й тур: 7 листопада 2024 року
- 4-й тур: 28 листопада 2024 року
- 5-й тур: 12 грудня 2024 року
- 6-й тур: 19 грудня 2024 року
Загальна таблиця основного раунду Ліги конференцій-2024/25
|Команда
|Ігри
|Перемоги
|Нічиї
|Поразки
|Різниця м'ячів
|Очки
|1
|Серкль Брюгге
|1
|1
|0
|0
|6-2
|3
|2
|Омонія
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|3
|Пафос
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|4
|Мольде
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|5
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|6
|Челсі
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|7
|Віторія Гімарайнш
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|8
|Фіорентина
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|9
|Ноа
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|10
|Рапід
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|11
|Ягеллонія
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|12
|Хартс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|13
|Гайденгайм
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|14
|Легія
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|15
|Астана
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|16
|Юргорден
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|17
|ЛАСК
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|18
|АПОЕЛ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|19
|Панатінаїкос
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|20
|Шемрок Роверс
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|21
|Борац
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|22
|Олімпія Любляна
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|23
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|24
|Динамо Мінськ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|25
|Істанбул Башакшехір
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|26
|Бетіс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|27
|Бачка-Топола
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|28
|Гент
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|29
|Цельє
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30
|Млада Болеслав
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|31
|Нью-Сейнтс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|32
|Петрокуб
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|33
|ГІК
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|34
|Ларн
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|35
|Санкт-Галлен
|1
|0
|0
|1
|2-6
|0
|36
|Вікінгур
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – у форматі двоматчевих протистоянь. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.
Фінал Ліги конференцій-2024/25 відбудеться 28 травня 2025 року на стадіоні "Вроцлав" у Польщі.
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