Ліга конференцій: загальна турнірна таблиця основного раунду

Турнірне становище команд в оновленому форматі третього за рангом єврокубка.

Від 3 жовтня до 19 грудня 2024 року відбуватимуться матчі основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

В основному раунді оновленого формату Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Зазначимо, що Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

Календар турів основного раунду Ліги конференцій-2024/25

1-й тур: 3 жовтня 2024 року

3 жовтня 2024 року 2-й тур: 24 жовтня 2024 року

24 жовтня 2024 року 3-й тур: 7 листопада 2024 року

7 листопада 2024 року 4-й тур: 28 листопада 2024 року

28 листопада 2024 року 5-й тур: 12 грудня 2024 року

12 грудня 2024 року 6-й тур: 19 грудня 2024 року

Загальна таблиця основного раунду Ліги конференцій-2024/25

Команда Ігри Перемоги Нічиї Поразки Різниця м'ячів Очки 1 Серкль Брюгге 1 1 0 0 6-2 3 2 Омонія 1 1 0 0 4-0 3 3 Пафос 1 1 0 0 4-1 3 4 Мольде 1 1 0 0 3-0 3 5 Лугано 1 1 0 0 3-0 3 6 Челсі 1 1 0 0 4-2 3 7 Віторія Гімарайнш 1 1 0 0 3-1 3 8 Фіорентина 1 1 0 0 2-0 3 9 Ноа 1 1 0 0 2-0 3 10 Рапід 1 1 0 0 2-1 3 11 Ягеллонія 1 1 0 0 2-1 3 12 Хартс 1 1 0 0 2-1 3 13 Гайденгайм 1 1 0 0 2-1 3 14 Легія 1 1 0 0 1-0 3 15 Астана 1 1 0 0 1-0 3 16 Юргорден 1 0 1 0 2-2 1 17 ЛАСК 1 0 1 0 2-2 1 18 АПОЕЛ 1 0 1 0 1-1 1 19 Панатінаїкос 1 0 1 0 1-1 1 20 Шемрок Роверс 1 0 1 0 1-1 1 21 Борац 1 0 1 0 1-1 1 22 Олімпія Любляна 1 0 0 1 1-2 0 23 Копенгаген 1 0 0 1 1-2 0 24 Динамо Мінськ 1 0 0 1 1-2 0 25 Істанбул Башакшехір 1 0 0 1 1-2 0 26 Бетіс 1 0 0 1 0-1 0 27 Бачка-Топола 1 0 0 1 0-1 0 28 Гент 1 0 0 1 2-4 0 29 Цельє 1 0 0 1 1-3 0 30 Млада Болеслав 1 0 0 1 0-2 0 31 Нью-Сейнтс 1 0 0 1 0-2 0 32 Петрокуб 1 0 0 1 1-4 0 33 ГІК 1 0 0 1 0-3 0 34 Ларн 1 0 0 1 0-3 0 35 Санкт-Галлен 1 0 0 1 2-6 0 36 Вікінгур 1 0 0 1 0-4 0

Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – у форматі двоматчевих протистоянь. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.

Фінал Ліги конференцій-2024/25 відбудеться 28 травня 2025 року на стадіоні "Вроцлав" у Польщі.

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