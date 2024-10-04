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Ліга конференцій: загальна турнірна таблиця основного раунду

Ліга конференцій: загальна турнірна таблиця основного раунду

Трофей Ліги конференцій / Фото: Associated Press

Турнірне становище команд в оновленому форматі третього за рангом єврокубка.

Від 3 жовтня до 19 грудня 2024 року відбуватимуться матчі основної стадії Ліги конференцій сезону-2024/25.

В основному раунді оновленого формату Ліги конференцій 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти шести різних суперників (три матчі вдома і три на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Зазначимо, що Україна не представлена жодним клубом у третьому за рангом євротурнірі.

Календар турів основного раунду Ліги конференцій-2024/25

  • 1-й тур: 3 жовтня 2024 року
  • 2-й тур: 24 жовтня 2024 року
  • 3-й тур: 7 листопада 2024 року
  • 4-й тур: 28 листопада 2024 року
  • 5-й тур: 12 грудня 2024 року
  • 6-й тур: 19 грудня 2024 року

Загальна таблиця основного раунду Ліги конференцій-2024/25

  Команда Ігри Перемоги Нічиї Поразки Різниця м'ячів Очки
1 Серкль Брюгге 1 1 0 0 6-2 3
2 Омонія 1 1 0 0 4-0 3
3 Пафос 1 1 0 0 4-1 3
4 Мольде 1 1 0 0 3-0 3
5 Лугано 1 1 0 0 3-0 3
6 Челсі 1 1 0 0 4-2 3
7 Віторія Гімарайнш 1 1 0 0 3-1 3
8 Фіорентина 1 1 0 0 2-0 3
9 Ноа 1 1 0 0 2-0 3
10 Рапід 1 1 0 0 2-1 3
11 Ягеллонія 1 1 0 0 2-1 3
12 Хартс 1 1 0 0 2-1 3
13 Гайденгайм 1 1 0 0 2-1 3
14 Легія 1 1 0 0 1-0 3
15 Астана 1 1 0 0 1-0 3
16 Юргорден 1 0 1 0 2-2 1
17 ЛАСК 1 0 1 0 2-2 1
18 АПОЕЛ 1 0 1 0 1-1 1
19 Панатінаїкос 1 0 1 0 1-1 1
20 Шемрок Роверс 1 0 1 0 1-1 1
21 Борац 1 0 1 0 1-1 1
22 Олімпія Любляна 1 0 0 1 1-2 0
23 Копенгаген 1 0 0 1 1-2 0
24 Динамо Мінськ 1 0 0 1 1-2 0
25 Істанбул Башакшехір 1 0 0 1 1-2 0
26 Бетіс 1 0 0 1 0-1 0
27 Бачка-Топола 1 0 0 1 0-1 0
28 Гент 1 0 0 1 2-4 0
29 Цельє 1 0 0 1 1-3 0
30 Млада Болеслав 1 0 0 1 0-2 0
31 Нью-Сейнтс 1 0 0 1 0-2 0
32 Петрокуб 1 0 0 1 1-4 0
33 ГІК 1 0 0 1 0-3 0
34 Ларн 1 0 0 1 0-3 0
35 Санкт-Галлен 1 0 0 1 2-6 0
36 Вікінгур 1 0 0 1 0-4 0

Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – у форматі двоматчевих протистоянь. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.

Фінал Ліги конференцій-2024/25 відбудеться 28 травня 2025 року на стадіоні "Вроцлав" у Польщі.

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