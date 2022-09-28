Ліга націй-2022/23: хто піднявся та опустився в дивізіонах, підсумки групового етапу

У вівторок, 27 вересня, завершився груповий етап Ліги націй УЄФА сезону-2022/23. За його підсумками стало відомо, хто здобув право підвищитися в класі, а хто вилетів до нижчого дивізіону.

Збірна України у третьому в історії розіграші Ліги націй виступала в групі 1 Дивізіону B, де суперниками підопічних Олександра Петракова були команди Шотландії, Ірландії та Вірменії.

Набравши 11 очок за шість турів, "синьо-жовті" посіли друге місце у своїй групі. Шотландія з 13 балами стала переможцем квартету та пробилася до елітного дивізіону Ліги націй. Третьою в таблиці розташувалася Ірландія (7). Вірменія з 3 пунктами фінішувала останньою та вилетіла до Ліги С.

Таким чином, наступний сезон турніру українська збірна знову проведе в Дивізіоні В та намагатиметься завоювати путівку до еліти Ліги націй.

Переможці квартетів Дивізіону А вийшли до фінальної стадії Ліги націй-2022/23, яка відбудеться в червні 2023 року.

Команди, які виграли свої групи в Лігах B, С та D, вибороли право підвищитися у класі. Своєю чергою, аутсайдери квартетів опустяться дивізіоном нижче.

Нагадаємо, збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території. Команда країни-окупантки автоматично вилетіла до Дивізіону C.

Обмін між дивізіонами Ліги націй

Ліга А

Залишилися: Хорватія, Данія, Франція, Іспанія, Португалія, Швейцарія, Італія, Угорщина, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Польща

Вилетіли до B : Австрія, Чехія, Англія, Уельс

Ліга B

Піднялися до А : Шотландія, Ізраїль, Сербія, Боснія і Герцеговина

Залишилися : Україна, Ірландія, Ісландія, Албанія, Фінляндія, Чорногорія, Норвегія, Словенія

Вилетіли до С : Вірменія, Росія, Румунія, Швеція

Ліга C

Піднялися до B : Туреччина, Греція, Казахстан, Грузія

Залишилися : Люксембург, Фарерські острови, Косово, Північна Ірландія, Азербайджан, Словаччина, Болгарія, Північна Македонія

Стикові матчі за право залишитися : Литва, Кіпр, Білорусь, Гібралтар

Ліга D

Піднялися до С : Латвія, Естонія

Залишилися : Молдова, Андорра, Ліхтенштейн, Мальта, Сан-Марино

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