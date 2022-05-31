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Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 1-го туру

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Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 1-го туру

Фото: Associated Press

У середу, 1 червня, стартує третій в історії розіграш Ліги націй УЄФА. До вашої уваги повний розклад першого туру та результати всіх поєдинків.

1-4 червня та 21 вересня відбудеться перший тур групового етапу Ліги націй УЄФА-2022/23.

Збірна України гратиме в новому розіграші у Лізі B, де її суперниками в групі будуть команди Шотландії, Ірландії та Вірменії.

"Синьо-жовті" розпочнуть турнір 8 червня виїзним матчем 2-го туру проти ірландців. Своєю чергою, гостьовий поєдинок 1-го туру проти шотландців було перенесено на 21 вересня через завантажений графік української команди в червні.

Нагадаємо, збірна України зберігає шанси пробитися на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. У середу, 1 червня, команда Олександра Петракова зіграє з Шотландією в півфіналі плейоф відбору на мундіаль. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

*Збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території.

ЛІГА НАЦІЙ-2022/23
ТУР 1
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Середа, 1 червня
19:00 A4 ПОЛЬЩА   УЕЛЬС _:_
Четвер, 2 червня
19:00 C4 ГРУЗІЯ   ГІБРАЛТАР _:_
19:00 C2 КІПР   КОСОВО _:_
19:00 C4 БОЛГАРІЯ   ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_
19:00 D2 ЕСТОНІЯ   САН-МАРИНО _:_
21:45 A2 ІСПАНІЯ   ПОРТУГАЛІЯ _:_
21:45 A2 ЧЕХІЯ   ШВЕЙЦАРІЯ _:_
21:45 C2 ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ   ГРЕЦІЯ _:_
21:45 B2 ІЗРАЇЛЬ   ІСЛАНДІЯ _:_
21:45 B4 СЛОВЕНІЯ   ШВЕЦІЯ _:_
21:45 B4 СЕРБІЯ   НОРВЕГІЯ _:_
П'ятниця, 3 червня
17:00 C3 КАЗАХСТАН   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
19:00 D1 ЛАТВІЯ   АНДОРРА _:_
21:45 A1 ФРАНЦІЯ   ДАНІЯ _:_
21:45 A4 БЕЛЬГІЯ   НІДЕРЛАНДИ _:_
21:45 A1 ХОРВАТІЯ   АВСТРІЯ _:_
21:45 C3 БІЛОРУСЬ   СЛОВАЧЧИНА _:_
21:45 D1 ЛІХТЕНШТЕЙН   МОЛДОВА _:_
Субота, 4 червня
16:00 B1 ВІРМЕНІЯ   ІРЛАНДІЯ _:_
19:00 A3 УГОРЩИНА   АНГЛІЯ _:_
19:00 B3 ФІНЛЯНДІЯ   БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_
19:00 C1 ЛИТВА   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
21:45 C1 ТУРЕЧЧИНА   ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_
21:45 A3 ІТАЛІЯ   НІМЕЧЧИНА _:_
21:45 B3 ЧОРНОГОРІЯ   РУМУНІЯ _:_
Середа, 21 вересня
21:45 B1 ШОТЛАНДІЯ   УКРАЇНА _:_
           
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