Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 1-го туру

У середу, 1 червня, стартує третій в історії розіграш Ліги націй УЄФА. До вашої уваги повний розклад першого туру та результати всіх поєдинків.
1-4 червня та 21 вересня відбудеться перший тур групового етапу Ліги націй УЄФА-2022/23.
Збірна України гратиме в новому розіграші у Лізі B, де її суперниками в групі будуть команди Шотландії, Ірландії та Вірменії.
"Синьо-жовті" розпочнуть турнір 8 червня виїзним матчем 2-го туру проти ірландців. Своєю чергою, гостьовий поєдинок 1-го туру проти шотландців було перенесено на 21 вересня через завантажений графік української команди в червні.
Нагадаємо, збірна України зберігає шанси пробитися на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. У середу, 1 червня, команда Олександра Петракова зіграє з Шотландією в півфіналі плейоф відбору на мундіаль. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.
*Збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території.
|ЛІГА НАЦІЙ-2022/23
|ТУР 1
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Середа, 1 червня
|19:00
|A4
|ПОЛЬЩА
|УЕЛЬС
|_:_
|Четвер, 2 червня
|19:00
|C4
|ГРУЗІЯ
|ГІБРАЛТАР
|_:_
|19:00
|C2
|КІПР
|КОСОВО
|_:_
|19:00
|C4
|БОЛГАРІЯ
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|_:_
|19:00
|D2
|ЕСТОНІЯ
|САН-МАРИНО
|_:_
|21:45
|A2
|ІСПАНІЯ
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ЧЕХІЯ
|ШВЕЙЦАРІЯ
|_:_
|21:45
|C2
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|ГРЕЦІЯ
|_:_
|21:45
|B2
|ІЗРАЇЛЬ
|ІСЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|B4
|СЛОВЕНІЯ
|ШВЕЦІЯ
|_:_
|21:45
|B4
|СЕРБІЯ
|НОРВЕГІЯ
|_:_
|П'ятниця, 3 червня
|17:00
|C3
|КАЗАХСТАН
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|19:00
|D1
|ЛАТВІЯ
|АНДОРРА
|_:_
|21:45
|A1
|ФРАНЦІЯ
|ДАНІЯ
|_:_
|21:45
|A4
|БЕЛЬГІЯ
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|21:45
|A1
|ХОРВАТІЯ
|АВСТРІЯ
|_:_
|21:45
|C3
|БІЛОРУСЬ
|СЛОВАЧЧИНА
|_:_
|21:45
|D1
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|МОЛДОВА
|_:_
|Субота, 4 червня
|16:00
|B1
|ВІРМЕНІЯ
|ІРЛАНДІЯ
|_:_
|19:00
|A3
|УГОРЩИНА
|АНГЛІЯ
|_:_
|19:00
|B3
|ФІНЛЯНДІЯ
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_
|19:00
|C1
|ЛИТВА
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|C1
|ТУРЕЧЧИНА
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|_:_
|21:45
|A3
|ІТАЛІЯ
|НІМЕЧЧИНА
|_:_
|21:45
|B3
|ЧОРНОГОРІЯ
|РУМУНІЯ
|_:_
|Середа, 21 вересня
|21:45
|B1
|ШОТЛАНДІЯ
|УКРАЇНА
|_:_