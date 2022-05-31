Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 1-го туру

У середу, 1 червня, стартує третій в історії розіграш Ліги націй УЄФА. До вашої уваги повний розклад першого туру та результати всіх поєдинків.

1-4 червня та 21 вересня відбудеться перший тур групового етапу Ліги націй УЄФА-2022/23.

Збірна України гратиме в новому розіграші у Лізі B, де її суперниками в групі будуть команди Шотландії, Ірландії та Вірменії.

"Синьо-жовті" розпочнуть турнір 8 червня виїзним матчем 2-го туру проти ірландців. Своєю чергою, гостьовий поєдинок 1-го туру проти шотландців було перенесено на 21 вересня через завантажений графік української команди в червні.

Нагадаємо, збірна України зберігає шанси пробитися на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. У середу, 1 червня, команда Олександра Петракова зіграє з Шотландією в півфіналі плейоф відбору на мундіаль. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

*Збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території.