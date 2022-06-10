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Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 3-го туру

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Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 3-го туру

Фото: Associated Press

9-11 червня відбудуться поєдинки третього туру групового етапу Ліги націй УЄФА-2022/23. До вашої уваги повний розклад та результати всіх матчів.

Збірна України вдало стартувала в новому розіграші Ліги націй. На виїзді "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію.

У наступному поєдинку, 11 червня, національній команді доведеться зіграти проти Вірменії. За регламентом збірна України буде господарем, проте через повномасштабне вторгнення РФ зустріч відбудеться в польському місті Лодзь.

Матч Україна - Вірменія розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, в Лізі націй-2022/23 українська збірна виступає в Дивізіоні B,  де її суперниками в групі є команди Шотландії, Ірландії та Вірменії. Переможець квартету підніметься до елітної Ліга А, а остання команда вилетить до Ліги С.

*Збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території.

ЛІГА НАЦІЙ-2022/23
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 9 червня
21:45 A2 ШВЕЙЦАРІЯ   ІСПАНІЯ 0:1
21:45 A2 ПОРТУГАЛІЯ   ЧЕХІЯ 2:0
21:45 B4 ШВЕЦІЯ   СЕРБІЯ 0:1
21:45 C2 ГРЕЦІЯ   КІПР 3:0
21:45 B4 НОРВЕГІЯ   СЛОВЕНІЯ 0:0
21:45 D2 МАЛЬТА   ЕСТОНІЯ 1:2
21:45 C2 КОСОВО   ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ 3:2
21:45 C4 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ   ГРУЗІЯ 0:3
21:45 C4 ГІБРАЛТАР   БОЛГАРІЯ 1:1
П'ятниця, 10 червня
19:00 D1 МОЛДОВА   ЛАТВІЯ _:_
19:00 C3 АЗЕРБАЙДЖАН   СЛОВАЧЧИНА _:_
21:45 A1 АВСТРІЯ   ФРАНЦІЯ _:_
21:45 A1 ДАНІЯ   ХОРВАТІЯ _:_
21:45 B2 АЛБАНІЯ   ІЗРАЇЛЬ _:_
21:45 D1 АНДОРРА   ЛІХТЕНШТЕЙН _:_
21:45 C3 БІЛОРУСЬ   КАЗАХСТАН _:_
Субота, 11 червня
16:00 B1 УКРАЇНА   ВІРМЕНІЯ _:_
19:00 B1 ІРЛАНДІЯ   ШОТЛАНДІЯ _:_
19:00 C1 ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ   ЛИТВА _:_
21:45 A4 НІДЕРЛАНДИ   ПОЛЬЩА _:_
21:45 A4 УЕЛЬС   БЕЛЬГІЯ _:_
21:45 B3 РУМУНІЯ   ФІНЛЯНДІЯ _:_
21:45 A3 АНГЛІЯ   ІТАЛІЯ _:_
21:45 A3 УГОРЩИНА   НІМЕЧЧИНА _:_
21:45 C1 ЛЮКСЕМБУРГ   ТУРЕЧЧИНА _:_
21:45 B3 ЧОРНОГОРІЯ   БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_
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