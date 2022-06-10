Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 3-го туру

9-11 червня відбудуться поєдинки третього туру групового етапу Ліги націй УЄФА-2022/23. До вашої уваги повний розклад та результати всіх матчів.

Збірна України вдало стартувала в новому розіграші Ліги націй. На виїзді "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію.

У наступному поєдинку, 11 червня, національній команді доведеться зіграти проти Вірменії. За регламентом збірна України буде господарем, проте через повномасштабне вторгнення РФ зустріч відбудеться в польському місті Лодзь.

Матч Україна - Вірменія розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, в Лізі націй-2022/23 українська збірна виступає в Дивізіоні B, де її суперниками в групі є команди Шотландії, Ірландії та Вірменії. Переможець квартету підніметься до елітної Ліга А, а остання команда вилетить до Ліги С.

*Збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території.