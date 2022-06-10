Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 3-го туру

9-11 червня відбудуться поєдинки третього туру групового етапу Ліги націй УЄФА-2022/23. До вашої уваги повний розклад та результати всіх матчів.
Збірна України вдало стартувала в новому розіграші Ліги націй. На виїзді "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію.
У наступному поєдинку, 11 червня, національній команді доведеться зіграти проти Вірменії. За регламентом збірна України буде господарем, проте через повномасштабне вторгнення РФ зустріч відбудеться в польському місті Лодзь.
Матч Україна - Вірменія розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, в Лізі націй-2022/23 українська збірна виступає в Дивізіоні B, де її суперниками в групі є команди Шотландії, Ірландії та Вірменії. Переможець квартету підніметься до елітної Ліга А, а остання команда вилетить до Ліги С.
*Збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території.
|ЛІГА НАЦІЙ-2022/23
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 9 червня
|21:45
|A2
|ШВЕЙЦАРІЯ
|ІСПАНІЯ
|0:1
|21:45
|A2
|ПОРТУГАЛІЯ
|ЧЕХІЯ
|2:0
|21:45
|B4
|ШВЕЦІЯ
|СЕРБІЯ
|0:1
|21:45
|C2
|ГРЕЦІЯ
|КІПР
|3:0
|21:45
|B4
|НОРВЕГІЯ
|СЛОВЕНІЯ
|0:0
|21:45
|D2
|МАЛЬТА
|ЕСТОНІЯ
|1:2
|21:45
|C2
|КОСОВО
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|3:2
|21:45
|C4
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|ГРУЗІЯ
|0:3
|21:45
|C4
|ГІБРАЛТАР
|БОЛГАРІЯ
|1:1
|П'ятниця, 10 червня
|19:00
|D1
|МОЛДОВА
|ЛАТВІЯ
|_:_
|19:00
|C3
|АЗЕРБАЙДЖАН
|СЛОВАЧЧИНА
|_:_
|21:45
|A1
|АВСТРІЯ
|ФРАНЦІЯ
|_:_
|21:45
|A1
|ДАНІЯ
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|21:45
|B2
|АЛБАНІЯ
|ІЗРАЇЛЬ
|_:_
|21:45
|D1
|АНДОРРА
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|_:_
|21:45
|C3
|БІЛОРУСЬ
|КАЗАХСТАН
|_:_
|Субота, 11 червня
|16:00
|B1
|УКРАЇНА
|ВІРМЕНІЯ
|_:_
|19:00
|B1
|ІРЛАНДІЯ
|ШОТЛАНДІЯ
|_:_
|19:00
|C1
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|A4
|НІДЕРЛАНДИ
|ПОЛЬЩА
|_:_
|21:45
|A4
|УЕЛЬС
|БЕЛЬГІЯ
|_:_
|21:45
|B3
|РУМУНІЯ
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|21:45
|A3
|АНГЛІЯ
|ІТАЛІЯ
|_:_
|21:45
|A3
|УГОРЩИНА
|НІМЕЧЧИНА
|_:_
|21:45
|C1
|ЛЮКСЕМБУРГ
|ТУРЕЧЧИНА
|_:_
|21:45
|B3
|ЧОРНОГОРІЯ
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|_:_