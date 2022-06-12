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Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 4-го туру

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Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 4-го туру

Фото: Associated Press

12-14 червня відбудуться поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги націй УЄФА-2022/23. До вашої уваги повний розклад та результати всіх матчів.

Збірна України вдало стартувала в новому розіграші Ліги націй. На виїзді "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію, після чого в домашньому поєдинку, який відбувся в Польщі, розгромили Вірменію.

Таким чином, після двох стартових зустрічей команда Олександра Петракова з 6 очками лідирує в своїй групі.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть у вівторок, 14 червня, проти Ірландії. Через повномасштабне вторгнення РФ до України домашня для нашої команди зустріч теж відбудеться в польському місті Лодзь. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в Лізі націй-2022/23 українська збірна виступає в Дивізіоні B, де її суперниками в групі є команди Шотландії, Ірландії та Вірменії. Переможець квартету підніметься до елітної Ліга А, а остання команда вилетить до Ліги С.

*Збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території.

ЛІГА НАЦІЙ-2022/23
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Неділя, 12 червня
16:00 C2 ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ   КІПР _:_
19:00 B4 НОРВЕГІЯ   ШВЕЦІЯ _:_
19:00 C4 ГРУЗІЯ   БОЛГАРІЯ _:_
19:00 C4 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ   ГІБРАЛТАР _:_
21:45 C2 ГРЕЦІЯ   КОСОВО _:_
21:45 B4 СЛОВЕНІЯ   СЕРБІЯ _:_
21:45 A2 ШВЕЙЦАРІЯ   ПОРТУГАЛІЯ _:_
21:45 A2 ІСПАНІЯ   ЧЕХІЯ _:_
21:45 D2 МАЛЬТА   САН-МАРИНО _:_
Понеділок, 13 червня
17:00 C3 КАЗАХСТАН   СЛОВАЧЧИНА _:_
19:00 C3 АЗЕРБАЙДЖАН   БІЛОРУСЬ _:_
21:45 A1 ФРАНЦІЯ   ХОРВАТІЯ _:_
21:45 B2 ІСЛАНДІЯ   ІЗРАЇЛЬ _:_
21:45 A1 ДАНІЯ   АВСТРІЯ _:_
Вівторок, 14 червня
19:00 D1 МОЛДОВА   АНДОРРА _:_
19:00 B1 ВІРМЕНІЯ   ШОТЛАНДІЯ _:_
21:45 B3 РУМУНІЯ   ЧОРНОГОРІЯ _:_
21:45 A4 НІДЕРЛАНДИ   УЕЛЬС _:_
21:45 A4 ПОЛЬЩА   БЕЛЬГІЯ _:_
21:45 A3 НІМЕЧЧИНА   ІТАЛІЯ _:_
21:45 A3 АНГЛІЯ   УГОРЩИНА _:_
21:45 B1 УКРАЇНА   ІРЛАНДІЯ _:_
21:45 C1 ТУРЕЧЧИНА   ЛИТВА _:_
21:45 B3 БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА   ФІНЛЯНДІЯ _:_
21:45 C1 ЛЮКСЕМБУРГ   ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_
21:45 D1 ЛІХТЕНШТЕЙН   ЛАТВІЯ _:_
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