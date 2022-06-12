Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 4-го туру

12-14 червня відбудуться поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги націй УЄФА-2022/23. До вашої уваги повний розклад та результати всіх матчів.
Збірна України вдало стартувала в новому розіграші Ліги націй. На виїзді "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію, після чого в домашньому поєдинку, який відбувся в Польщі, розгромили Вірменію.
Таким чином, після двох стартових зустрічей команда Олександра Петракова з 6 очками лідирує в своїй групі.
Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть у вівторок, 14 червня, проти Ірландії. Через повномасштабне вторгнення РФ до України домашня для нашої команди зустріч теж відбудеться в польському місті Лодзь. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, в Лізі націй-2022/23 українська збірна виступає в Дивізіоні B, де її суперниками в групі є команди Шотландії, Ірландії та Вірменії. Переможець квартету підніметься до елітної Ліга А, а остання команда вилетить до Ліги С.
*Збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території.
|ЛІГА НАЦІЙ-2022/23
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Неділя, 12 червня
|16:00
|C2
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|КІПР
|_:_
|19:00
|B4
|НОРВЕГІЯ
|ШВЕЦІЯ
|_:_
|19:00
|C4
|ГРУЗІЯ
|БОЛГАРІЯ
|_:_
|19:00
|C4
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|ГІБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|C2
|ГРЕЦІЯ
|КОСОВО
|_:_
|21:45
|B4
|СЛОВЕНІЯ
|СЕРБІЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ШВЕЙЦАРІЯ
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ІСПАНІЯ
|ЧЕХІЯ
|_:_
|21:45
|D2
|МАЛЬТА
|САН-МАРИНО
|_:_
|Понеділок, 13 червня
|17:00
|C3
|КАЗАХСТАН
|СЛОВАЧЧИНА
|_:_
|19:00
|C3
|АЗЕРБАЙДЖАН
|БІЛОРУСЬ
|_:_
|21:45
|A1
|ФРАНЦІЯ
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|21:45
|B2
|ІСЛАНДІЯ
|ІЗРАЇЛЬ
|_:_
|21:45
|A1
|ДАНІЯ
|АВСТРІЯ
|_:_
|Вівторок, 14 червня
|19:00
|D1
|МОЛДОВА
|АНДОРРА
|_:_
|19:00
|B1
|ВІРМЕНІЯ
|ШОТЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|B3
|РУМУНІЯ
|ЧОРНОГОРІЯ
|_:_
|21:45
|A4
|НІДЕРЛАНДИ
|УЕЛЬС
|_:_
|21:45
|A4
|ПОЛЬЩА
|БЕЛЬГІЯ
|_:_
|21:45
|A3
|НІМЕЧЧИНА
|ІТАЛІЯ
|_:_
|21:45
|A3
|АНГЛІЯ
|УГОРЩИНА
|_:_
|21:45
|B1
|УКРАЇНА
|ІРЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|C1
|ТУРЕЧЧИНА
|ЛИТВА
|_:_
|21:45
|B3
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|21:45
|C1
|ЛЮКСЕМБУРГ
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|_:_
|21:45
|D1
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|ЛАТВІЯ
|_:_