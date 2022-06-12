Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 4-го туру

12-14 червня відбудуться поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги націй УЄФА-2022/23. До вашої уваги повний розклад та результати всіх матчів.

Збірна України вдало стартувала в новому розіграші Ліги націй. На виїзді "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію, після чого в домашньому поєдинку, який відбувся в Польщі, розгромили Вірменію.

Таким чином, після двох стартових зустрічей команда Олександра Петракова з 6 очками лідирує в своїй групі.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть у вівторок, 14 червня, проти Ірландії. Через повномасштабне вторгнення РФ до України домашня для нашої команди зустріч теж відбудеться в польському місті Лодзь. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в Лізі націй-2022/23 українська збірна виступає в Дивізіоні B, де її суперниками в групі є команди Шотландії, Ірландії та Вірменії. Переможець квартету підніметься до елітної Ліга А, а остання команда вилетить до Ліги С.

*Збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території.