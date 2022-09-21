Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 5-го туру

22 - 24 вересня відбудуться ігри п'ятого туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 2022/23. До вашої уваги повний розклад та результати всіх поєдинків.
У вівторок, 22 вересня, розпочнеться п'ятий тур групового етапу Ліги націй сезону 2022/23.
Збірна України свій матч проведе в суботу, 24 вересня. Команда Олександра Петракова на виїзді зустрінеться з Вірменією.
Перед цим "синьо-жовті" проведуть перенесений поєдинок стартового туру проти Шотландії. Ця зустріч відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок - о 21:45 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.
Наразі збірна України лідирує у своєму квартеті з 7 очками. У стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (1:0), після чого українці в Польщі розбили Вірменію (3:0) та звели до нічиєї гру з ірландцями (1:1).
Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.
Нагадаємо, збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території. Нещодавно команду країни-окупантки також не допустили до жеребкування Євро-2024.
|ЛІГА НАЦІЙ-2022/23
|ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|Четвер, 22 вересня
|17:00
|C3
|КАЗАХСТАН
|БІЛОРУСЬ
|_:_
|19:00
|D1
|ЛАТВІЯ
|МОЛДОВА
|_:_
|21:45
|A1
|ФРАНЦІЯ
|АВСТРІЯ
|_:_
|21:45
|A4
|БЕЛЬГІЯ
|УЕЛЬС
|_:_
|21:45
|A4
|ПОЛЬЩА
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|21:45
|A1
|ХОРВАТІЯ
|ДАНІЯ
|_:_
|21:45
|C3
|СЛОВАЧЧИНА
|АЗЕРБАЙДЖАН
|_:_
|21:45
|C1
|ТУРЕЧЧИНА
|ЛЮКСЕМБУРГ
|_:_
|21:45
|C1
|ЛИТВА
|ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
|_:_
|21:45
|D1
|ЛІХТЕНШТЕЙН
|АНДОРРА
|_:_
|П'ятниця, 23 вересня
|19:00
|C4
|ГРУЗІЯ
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|_:_
|19:00
|D2
|ЕСТОНІЯ
|МАЛЬТА
|_:_
|21:45
|A3
|НІМЕЧЧИНА
|УГОРЩИНА
|_:_
|21:45
|A3
|ІТАЛІЯ
|АНГЛІЯ
|_:_
|21:45
|B3
|ФІНЛЯНДІЯ
|РУМУНІЯ
|_:_
|21:45
|C4
|БОЛГАРІЯ
|ГІБРАЛТАР
|_:_
|21:45
|B3
|БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА
|ЧОРНОГОРІЯ
|_:_
|Субота, 24 вересня
|16:00
|B1
|ВІРМЕНІЯ
|УКРАЇНА
|_:_
|19:00
|C2
|ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|КОСОВО
|_:_
|19:00
|B4
|СЛОВЕНІЯ
|НОРВЕГІЯ
|_:_
|21:45
|B1
|ШОТЛАНДІЯ
|ІРЛАНДІЯ
|_:_
|21:45
|C2
|КІПР
|ГРЕЦІЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ІСПАНІЯ
|ШВЕЙЦАРІЯ
|_:_
|21:45
|A2
|ЧЕХІЯ
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|21:45
|B2
|ІЗРАЇЛЬ
|АЛБАНІЯ
|_:_
|21:45
|B4
|СЕРБІЯ
|ШВЕЦІЯ
|_:_
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