Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 5-го туру

22 - 24 вересня відбудуться ігри п'ятого туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 2022/23. До вашої уваги повний розклад та результати всіх поєдинків.

У вівторок, 22 вересня, розпочнеться п'ятий тур групового етапу Ліги націй сезону 2022/23.

Збірна України свій матч проведе в суботу, 24 вересня. Команда Олександра Петракова на виїзді зустрінеться з Вірменією.

Перед цим "синьо-жовті" проведуть перенесений поєдинок стартового туру проти Шотландії. Ця зустріч відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок - о 21:45 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Наразі збірна України лідирує у своєму квартеті з 7 очками. У стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (1:0), після чого українці в Польщі розбили Вірменію (3:0) та звели до нічиєї гру з ірландцями (1:1).

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.

Нагадаємо, збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території. Нещодавно команду країни-окупантки також не допустили до жеребкування Євро-2024.

ЛІГА НАЦІЙ-2022/23 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Четвер, 22 вересня 17:00 C3 КАЗАХСТАН БІЛОРУСЬ _:_ 19:00 D1 ЛАТВІЯ МОЛДОВА _:_ 21:45 A1 ФРАНЦІЯ АВСТРІЯ _:_ 21:45 A4 БЕЛЬГІЯ УЕЛЬС _:_ 21:45 A4 ПОЛЬЩА НІДЕРЛАНДИ _:_ 21:45 A1 ХОРВАТІЯ ДАНІЯ _:_ 21:45 C3 СЛОВАЧЧИНА АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 C1 ТУРЕЧЧИНА ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 C1 ЛИТВА ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_ 21:45 D1 ЛІХТЕНШТЕЙН АНДОРРА _:_ П'ятниця, 23 вересня 19:00 C4 ГРУЗІЯ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_ 19:00 D2 ЕСТОНІЯ МАЛЬТА _:_ 21:45 A3 НІМЕЧЧИНА УГОРЩИНА _:_ 21:45 A3 ІТАЛІЯ АНГЛІЯ _:_ 21:45 B3 ФІНЛЯНДІЯ РУМУНІЯ _:_ 21:45 C4 БОЛГАРІЯ ГІБРАЛТАР _:_ 21:45 B3 БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА ЧОРНОГОРІЯ _:_ Субота, 24 вересня 16:00 B1 ВІРМЕНІЯ УКРАЇНА _:_ 19:00 C2 ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ КОСОВО _:_ 19:00 B4 СЛОВЕНІЯ НОРВЕГІЯ _:_ 21:45 B1 ШОТЛАНДІЯ ІРЛАНДІЯ _:_ 21:45 C2 КІПР ГРЕЦІЯ _:_ 21:45 A2 ІСПАНІЯ ШВЕЙЦАРІЯ _:_ 21:45 A2 ЧЕХІЯ ПОРТУГАЛІЯ _:_ 21:45 B2 ІЗРАЇЛЬ АЛБАНІЯ _:_ 21:45 B4 СЕРБІЯ ШВЕЦІЯ _:_

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