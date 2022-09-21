Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 5-го туру

Дата публікації
Перегляди
139
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів 5-го туру

Фото: Associated Press

22 - 24 вересня відбудуться ігри п'ятого туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 2022/23. До вашої уваги повний розклад та результати всіх поєдинків.

У вівторок, 22 вересня, розпочнеться п'ятий тур групового етапу Ліги націй сезону 2022/23.

Збірна України свій матч проведе в суботу, 24 вересня. Команда Олександра Петракова на виїзді зустрінеться з Вірменією.

Перед цим "синьо-жовті" проведуть перенесений поєдинок стартового туру проти Шотландії. Ця зустріч відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок - о 21:45 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Наразі збірна України лідирує у своєму квартеті з 7 очками. У стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (1:0), після чого українці в Польщі розбили Вірменію (3:0) та звели до нічиєї гру з ірландцями (1:1).

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.

Нагадаємо, збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території. Нещодавно команду країни-окупантки також не допустили до жеребкування Євро-2024.

ЛІГА НАЦІЙ-2022/23
ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
Четвер, 22 вересня
17:00 C3 КАЗАХСТАН   БІЛОРУСЬ _:_
19:00 D1 ЛАТВІЯ   МОЛДОВА _:_
21:45 A1 ФРАНЦІЯ   АВСТРІЯ _:_
21:45 A4 БЕЛЬГІЯ   УЕЛЬС _:_
21:45 A4 ПОЛЬЩА   НІДЕРЛАНДИ _:_
21:45 A1 ХОРВАТІЯ   ДАНІЯ _:_
21:45 C3 СЛОВАЧЧИНА   АЗЕРБАЙДЖАН _:_
21:45 C1 ТУРЕЧЧИНА   ЛЮКСЕМБУРГ _:_
21:45 C1 ЛИТВА   ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_
21:45 D1 ЛІХТЕНШТЕЙН   АНДОРРА _:_
П'ятниця, 23 вересня
19:00 C4 ГРУЗІЯ   ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_
19:00 D2 ЕСТОНІЯ   МАЛЬТА _:_
21:45 A3 НІМЕЧЧИНА   УГОРЩИНА _:_
21:45 A3 ІТАЛІЯ   АНГЛІЯ _:_
21:45 B3 ФІНЛЯНДІЯ   РУМУНІЯ _:_
21:45 C4 БОЛГАРІЯ   ГІБРАЛТАР _:_
21:45 B3 БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА   ЧОРНОГОРІЯ _:_
Субота, 24 вересня
16:00 B1 ВІРМЕНІЯ   УКРАЇНА _:_
19:00 C2 ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ   КОСОВО _:_
19:00 B4 СЛОВЕНІЯ   НОРВЕГІЯ _:_
21:45 B1 ШОТЛАНДІЯ   ІРЛАНДІЯ _:_
21:45 C2 КІПР   ГРЕЦІЯ _:_
21:45 A2 ІСПАНІЯ   ШВЕЙЦАРІЯ _:_
21:45 A2 ЧЕХІЯ   ПОРТУГАЛІЯ _:_
21:45 B2 ІЗРАЇЛЬ   АЛБАНІЯ _:_
21:45 B4 СЕРБІЯ   ШВЕЦІЯ _:_

Читайте також:

Перекладач розсмішив Ярмоленка на пресконференції, сплутавши його з Шевченком: відео курйозу

"Від своїх слів не відмовляюся": Петраков - про штраф за висловлювання про РФ

Ярмоленко: Росію потрібно ізолювати від усього світу, тому що це країна-терорист

Повʼязані теми:

Наступна публікація