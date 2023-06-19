Ліга націй-2022/23: результати матчів фінальної стадії

Володарем трофею стала збірна Іспанії.
Від 14-го до 18 червня у Нідерландах відбувся фінальний турнір Ліги націй сезону-2022/23.
У ньому взяли участь чотири збірні, які перемогли у своїх групах Дивізіону А: Нідерланди, Хорватія, Італія та Іспанія.
Згідно з результатами жеребкування, в 1/2 фіналу Нідерланди позмагалися з Хорватією, а Іспанія зіграла з Італією.
Переможцем турніру стала збірна Іспанії, яка у фіналі в серії пенальті здолала Хорватію.
Бронзовим призером Ліги націй-2022/23 стала збірна Італії, яка в матчі за третє місце перемогла Нідерланди.
Зазначимо, що цей розіграш Ліги націй є третім в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, а 2021 року володарем трофею стала Франція.
|ЛІГА НАЦІЙ-2022/23
|ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР
|ПІВФІНАЛИ
|Середа, 14 червня
|"Де Кейп", Роттердам
|21:45
|НІДЕРЛАНДИ
|ХОРВАТІЯ
|2:4 (д.ч.)
|Четвер, 15 червня
|"Де Гролс Весте", Енсхеде
|21:45
|ІСПАНІЯ
|ІТАЛІЯ
|
2:1
|МАТЧ ЗА 3-ТЄ МІСЦЕ
|Неділя, 18 червня
|"Де Гролс Весте", Енсхеде
|16:00
|НІДЕРЛАНДИ
|ІТАЛІЯ
|2:3
|ФІНАЛ
|Неділя, 18 червня
|"Де Кейп", Роттердам
|21:45
|ХОРВАТІЯ
|ІСПАНІЯ
|0:0 (пен.4:5)
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