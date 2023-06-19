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Ліга націй-2022/23: результати матчів фінальної стадії

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
6309
Час на прочитання
2 хв
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Ліга націй-2022/23: результати матчів фінальної стадії

Фото: Getty Images

Володарем трофею стала збірна Іспанії.

Від 14-го до 18 червня у Нідерландах відбувся фінальний турнір Ліги націй сезону-2022/23.

У ньому взяли участь чотири збірні, які перемогли у своїх групах Дивізіону А: Нідерланди, Хорватія, Італія та Іспанія.

Згідно з результатами жеребкування, в 1/2 фіналу Нідерланди позмагалися з Хорватією, а Іспанія зіграла з Італією.

Переможцем турніру стала збірна Іспанії, яка у фіналі в серії пенальті здолала Хорватію.

Бронзовим призером Ліги націй-2022/23 стала збірна Італії, яка в матчі за третє місце перемогла Нідерланди.

Зазначимо, що цей розіграш Ліги націй є третім в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, а 2021 року володарем трофею стала Франція.

ЛІГА НАЦІЙ-2022/23
ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР
 
ПІВФІНАЛИ
Середа, 14 червня
 "Де Кейп", Роттердам
21:45 Нидерланды НІДЕРЛАНДИ Хорватия ХОРВАТІЯ 2:4 (д.ч.)
 
Четвер, 15 червня
 "Де Гролс Весте", Енсхеде
21:45 Испания ІСПАНІЯ Италия ІТАЛІЯ

2:1
 
МАТЧ ЗА 3-ТЄ МІСЦЕ
Неділя, 18 червня
 "Де Гролс Весте", Енсхеде
16:00 Нидерланды НІДЕРЛАНДИ Италия ІТАЛІЯ 2:3
 
ФІНАЛ
Неділя, 18 червня
 "Де Кейп", Роттердам
21:45 Хорватия ХОРВАТІЯ Испания ІСПАНІЯ 0:0 (пен.4:5)
           
 

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Дата публікації
Перегляди
6309
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