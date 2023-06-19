Ліга націй-2022/23: результати матчів фінальної стадії

Від 14-го до 18 червня у Нідерландах відбувся фінальний турнір Ліги націй сезону-2022/23.

У ньому взяли участь чотири збірні, які перемогли у своїх групах Дивізіону А: Нідерланди, Хорватія, Італія та Іспанія.

Згідно з результатами жеребкування, в 1/2 фіналу Нідерланди позмагалися з Хорватією, а Іспанія зіграла з Італією.

Переможцем турніру стала збірна Іспанії, яка у фіналі в серії пенальті здолала Хорватію.

Бронзовим призером Ліги націй-2022/23 стала збірна Італії, яка в матчі за третє місце перемогла Нідерланди.

Зазначимо, що цей розіграш Ліги націй є третім в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, а 2021 року володарем трофею стала Франція.

ЛІГА НАЦІЙ-2022/23 ФІНАЛЬНИЙ ТУРНІР ПІВФІНАЛИ Середа, 14 червня "Де Кейп", Роттердам 21:45 НІДЕРЛАНДИ ХОРВАТІЯ 2:4 (д.ч.) Четвер, 15 червня "Де Гролс Весте", Енсхеде 21:45 ІСПАНІЯ ІТАЛІЯ 2:1 МАТЧ ЗА 3-ТЄ МІСЦЕ Неділя, 18 червня "Де Гролс Весте", Енсхеде 16:00 НІДЕРЛАНДИ ІТАЛІЯ 2:3 ФІНАЛ Неділя, 18 червня "Де Кейп", Роттердам 21:45 ХОРВАТІЯ ІСПАНІЯ 0:0 (пен.4:5)

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