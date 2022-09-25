Ліга націй-2022/23: розклад і результати матчів заключного туру

25 - 27 вересня відбудуться ігри шостого туру групового етапу Ліги націй УЄФА сезону 2022/23. До вашої уваги повний розклад та результати всіх поєдинків.

У неділю, 25 вересня, розпочнеться останній, шостий тур групового етапу Ліги націй сезону 2022/23.

За його підсумками визначаться команди, які піднімуться та опустяться у дивізіонах турніру, а також учасники фінальної частини поточного розіграшу Ліги націй, яка відбудеться в червні 2023 року.

Після п'яти турів збірна України з 10 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті Ліги B. Лідирує з 12 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

В останньому турі команда Олександра Петракова зустрінеться з Шотландією. Матч відбудеться 27 вересня у Кракові. Тільки перемога в цьому поєдинку дозволить нашій збірній виграти групу та вийти до елітного Дивізіону А, аби провести там наступний сезон Ліги націй.

Нагадаємо, збірна Росії була відсторонена від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабне вторгнення на українські території. Команда країни-окупантки автоматично вилетить до Дивізіону C. Нещодавно росіян також не допустили до жеребкування Євро-2024.

ЛІГА НАЦІЙ-2022/23 ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ Неділя, 25 вересня 16:00 D1 АНДОРРА ЛАТВІЯ _:_ 16:00 D1 МОЛДОВА ЛІХТЕНШТЕЙН _:_ 19:00 C3 СЛОВАЧЧИНА БІЛОРУСЬ _:_ 19:00 C3 АЗЕРБАЙДЖАН КАЗАХСТАН _:_ 21:45 A4 НІДЕРЛАНДИ БЕЛЬГІЯ _:_ 21:45 A1 АВСТРІЯ ХОРВАТІЯ _:_ 21:45 A4 УЕЛЬС ПОЛЬЩА _:_ 21:45 A1 ДАНІЯ ФРАНЦІЯ _:_ 21:45 C1 ЛЮКСЕМБУРГ ЛИТВА _:_ 21:45 C1 ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ ТУРЕЧЧИНА _:_ Понеділок, 26 вересня 21:45 B3 ЧОРНОГОРІЯ ФІНЛЯНДІЯ _:_ 21:45 A3 АНГЛІЯ НІМЕЧЧИНА _:_ 21:45 A3 УГОРЩИНА ІТАЛІЯ _:_ 21:45 B3 РУМУНІЯ БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 D2 САН-МАРИНО ЕСТОНІЯ _:_ 21:45 C4 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ БОЛГАРІЯ _:_ 21:45 C4 ГІБРАЛТАР ГРУЗІЯ _:_ Вівторок, 27 вересня 21:45 B1 УКРАЇНА ШОТЛАНДІЯ _:_ 21:45 B1 ІРЛАНДІЯ ВІРМЕНІЯ _:_ 21:45 A2 ШВЕЙЦАРІЯ ЧЕХІЯ _:_ 21:45 A2 ПОРТУГАЛІЯ ІСПАНІЯ _:_ 21:45 B4 ШВЕЦІЯ СЛОВЕНІЯ _:_ 21:45 B2 АЛБАНІЯ ІСЛАНДІЯ _:_ 21:45 C2 ГРЕЦІЯ ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_ 21:45 B4 НОРВЕГІЯ СЕРБІЯ _:_ 21:45 C2 КОСОВО КІПР _:_

Читайте також:

Збірна України реабілітувалася за поразку шотландцям та знищила Вірменію у Лізі націй

Ліга націй: сенсаційна поразка Іспанії та розбитий ніс Роналду у матчі проти Чехії

"А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад": поплічника агресора затролили на матчі Ліги націй