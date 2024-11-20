Ліга націй-2024/25: підсумки групового етапу – хто підвищився і знизився в класі, учасники плейоф

Жеребкування 1/4 фіналу та стикових матчів відбудеться 22 листопада.
У вівторок, 19 листопада, було зіграно матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.
За їхніми підсумками визначилися збірні, які підвищилися і знизилися в класі, а також учасники плейоф.
Зазначимо, що збірна України в заключному турі перемогла Албанію та, посівши друге місце у своїй групі, вийшла до плейоф за право грати в елітному дивізіоні.
Свого суперника у боротьбі за путівку до Ліги А команда Сергія Реброва дізнається у п'ятницю, 22 листопада, під час жеребкування. Це буде одна зі збірних, яка фінішувала третьою в групах Дивізіону А: Шотландія, Бельгія, Угорщина або Сербія. Матчі плейоф відбудуться 20 та 23 березня 2025 року.
Підсумки групового етапу Ліги націй-2024/25
Дивізіон А
Вийшли до чвертьфіналу: Португалія, Італія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Хорватія, Данія
Зіграють у плейоф за збереження прописки у Дивізіоні А: Шотландія, Бельгія, Угорщина, Сербія
Опустилися до Ліги В: Польща, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Швейцарія
Дивізіон B
Піднялися до Ліги A: Чехія, Англія, Норвегія, Уельс
Зіграють у плейоф за вихід до Дивізіону A: Україна, Греція, Австрія, Туреччина
Зіграють у плейоф за збереження прописки у Дивізіоні B: Грузія, Ірландія, Словенія, Ісландія
Опустилися до Ліги C: Албанія, Фінляндія, Казахстан, Чорногорія
Дивізіон C
Піднялися до Ліги В: Швеція, Румунія / Косово, Північна Ірландія, Північна Македонія
Зіграють у плейоф за вихід до Дивізіону B: Словаччина, Румунія / Косово, Болгарія, Вірменія
Залишилися у Лізі C: Естонія, Кіпр, Білорусь, Фарерські острови
Зіграють у плейоф за збереження прописки у Дивізіоні C: Латвія, Люксембург
Опустилися до Ліги D: Азербайджан, Литва
Дивізіон D
Піднялися до Ліги C: Сан-Марино, Молдова
Зіграють у плейоф за вихід до Дивізіону C: Гібралтар, Мальта.
Залишилися у Лізі D: Ліхтенштейн, Андорра
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