Ліга націй-2024/25: підсумки групового етапу – хто підвищився і знизився в класі, учасники плейоф

У вівторок, 19 листопада, було зіграно матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

За їхніми підсумками визначилися збірні, які підвищилися і знизилися в класі, а також учасники плейоф.

Зазначимо, що збірна України в заключному турі перемогла Албанію та, посівши друге місце у своїй групі, вийшла до плейоф за право грати в елітному дивізіоні.

Свого суперника у боротьбі за путівку до Ліги А команда Сергія Реброва дізнається у п'ятницю, 22 листопада, під час жеребкування. Це буде одна зі збірних, яка фінішувала третьою в групах Дивізіону А: Шотландія, Бельгія, Угорщина або Сербія. Матчі плейоф відбудуться 20 та 23 березня 2025 року.

Підсумки групового етапу Ліги націй-2024/25

Дивізіон А

Вийшли до чвертьфіналу: Португалія, Італія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Хорватія, Данія

Зіграють у плейоф за збереження прописки у Дивізіоні А: Шотландія, Бельгія, Угорщина, Сербія

Опустилися до Ліги В: Польща, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Швейцарія

Дивізіон B

Піднялися до Ліги A: Чехія, Англія, Норвегія, Уельс

Зіграють у плейоф за вихід до Дивізіону A: Україна, Греція, Австрія, Туреччина

Зіграють у плейоф за збереження прописки у Дивізіоні B: Грузія, Ірландія, Словенія, Ісландія

Опустилися до Ліги C: Албанія, Фінляндія, Казахстан, Чорногорія

Дивізіон C

Піднялися до Ліги В: Швеція, Румунія / Косово, Північна Ірландія, Північна Македонія

Зіграють у плейоф за вихід до Дивізіону B: Словаччина, Румунія / Косово, Болгарія, Вірменія

Залишилися у Лізі C: Естонія, Кіпр, Білорусь, Фарерські острови

Зіграють у плейоф за збереження прописки у Дивізіоні C: Латвія, Люксембург

Опустилися до Ліги D: Азербайджан, Литва

Дивізіон D

Піднялися до Ліги C: Сан-Марино, Молдова

Зіграють у плейоф за вихід до Дивізіону C: Гібралтар, Мальта.

Залишилися у Лізі D: Ліхтенштейн, Андорра

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