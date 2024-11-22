Ліга націй-2024/25: повні результати жеребкування плейоф і стикових матчів

Збірна України боротиметься за путівку до елітного дивізіону Ліги націй.
У п'ятницю, 22 листопада, відбулося жеребкування плейоф і стикових матчів Ліги націй сезону-2024/25.
Загалом було проведено одразу чотири жеребкування: плейоф Ліги А (1/4 фіналу), стикових матчів між Лігами А та B, стикових матчів між Лігами B та C, а також стикових матчів між Лігами C та D.
Зокрема свого суперника у матчах за вихід до елітного дивізіону А дізналася збірна України. Команда Сергія Реброва зіграє проти Бельгії.
Ліга націй-2024/25: результати жеребкування плейоф
1/4 фіналу
Нідерланди – Іспанія
Хорватія – Франція
Данія – Португалія
Італія – Німеччина
За місця в Лізі А
Туреччина – Угорщина
Україна – Бельгія
Австрія – Сербія
Греція – Шотландія
За місця в Лізі В
Косово – Ісландія
Болгарія – Ірландія
Вірменія – Грузія
Словаччина – Словенія
За місця в Лізі C
Гібралтар – Латвія
Мальта – Люксембург
Стикові матчі між Лігами B/C та A/B, а також чвертьфінали Ліги А відбудуться 20 та 23 березня 2025 року.
Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня, матч за третє місце та фінал – 8 червня.
Стикові матчі між Лігами C/D відбудуться 26 та 31 березня 2026 року.
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