Ліга націй-2024/25: повні результати жеребкування плейоф і стикових матчів

Збірна України боротиметься за путівку до елітного дивізіону Ліги націй.

У п'ятницю, 22 листопада, відбулося жеребкування плейоф і стикових матчів Ліги націй сезону-2024/25.

Загалом було проведено одразу чотири жеребкування: плейоф Ліги А (1/4 фіналу), стикових матчів між Лігами А та B, стикових матчів між Лігами B та C, а також стикових матчів між Лігами C та D.

Зокрема свого суперника у матчах за вихід до елітного дивізіону А дізналася збірна України. Команда Сергія Реброва зіграє проти Бельгії.

Ліга націй-2024/25: результати жеребкування плейоф

1/4 фіналу

Нідерланди – Іспанія

Хорватія – Франція

Данія – Португалія

Італія – Німеччина

За місця в Лізі А

Туреччина – Угорщина

Україна – Бельгія

Австрія – Сербія

Греція – Шотландія

За місця в Лізі В

Косово – Ісландія

Болгарія – Ірландія

Вірменія – Грузія

Словаччина – Словенія

За місця в Лізі C

Гібралтар – Латвія

Мальта – Люксембург

Стикові матчі між Лігами B/C та A/B, а також чвертьфінали Ліги А відбудуться 20 та 23 березня 2025 року.

Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня, матч за третє місце та фінал – 8 червня.

Стикові матчі між Лігами C/D відбудуться 26 та 31 березня 2026 року.

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