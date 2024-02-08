Ліга націй-2024/25: результати жеребкування, склад усіх груп

У четвер, 8 лютого в Парижі відбулася церемонія жеребкування Ліги націй-2024/25.

У турнірі візьмуть участь 54 збірні. У дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D – шість команд. Своїх суперників дізналася і збірна України, яка змагатиметься у дивізіоні В.

Раніше повідомлялося, що УЄФА не допустив збірну Росії до участі в Лізі націй-2024/25 через повномасштабне військове вторгнення до України.

У дивізіонах А, В та С учасників було розділено на чотири групи по чотири команди. У дивізіоні D – дві групи по три збірні.

Переможці груп Ліги А та команди, які посядуть другі місця, візьмуть участь у чвертьфінальних матчах ЛН удома й на виїзді, а переможці цих протистоянь кваліфікуються до фіналу чотирьох. Збірні, які посядуть останні місця у своїх квартетах, перейдуть до дивізіону В.

Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіонів В, С та D, піднімуться відповідно до дивізіонів А, В та С. Збірні, які посядуть останні місця у дивізіоні В, перейдуть до дивізіону С. Дві найгірші збірні дивізіону С перейдуть до дивізіону D.

Команди, які посядуть треті місця у групах Ліги А та треті – у Лізі В, зіграють у плейоф за підвищення / пониження вдома й на виїзді проти команд, які посядуть другі місця у групах Ліги В та другі – у групах Ліги С відповідно. Дві найкращі команди з-поміж останніх у Лізі С зустрінуться з другими збірними груп Ліги D.

Результати жеребкування Ліги націй-2024/25

Ліга А

група 1 група 2 Хорватія Італія Португалія Бельгія Польща Франція Шотландія Ізраїль група 3 група 4 Нідерланди Іспанія Угорщина Данія Німеччина Швейцарія Боснія і Герцеговина Сербія

Ліга В

група 1 група 2 Чехія Англія Україна Фінляндія Албанія Ірландія Грузія Греція група 3 група 4 Австрія Уельс Норвегія Ісландія Словенія Чорногорія Казахстан Туреччина

Ліга С

група 1 група 2 Швеція Румунія Азербайджан Косово Словаччина Кіпр Естонія Литва / Гібралтар група 3 група 4 Люксембург Вірменія Болгарія Фарерські острови Північна Ірландія Північна Македонія Білорусь Латвія

Ліга D

група 1 група 2 Литва / Гібралтар Молдова Сан-Марино Мальта Ліхтенштейн Андорра

Календар матчів Ліги націй-2024/25

1-й тур: 5-7 вересня 2024 року.

2-й тур: 8-10 вересня 2024 року.

3-й тур: 10-12 жовтня 2024 року.

4-й тур: 13-15 жовтня 2024 року.

5-й тур: 14-16 листопада 2024 року.

6-й тур: 17-19 листопада 2024 року.

Плейоф: 17-25 березня 2025 року.

Фінал чотирьох: 2-10 червня 2025 року.

Нагадаємо, що переможцем минулого розіграшу Ліги націй стала збірна Іспанії. У фіналі турніру "Червона фурія" в серії пенальті здолала команду Хорватії.

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