Ліга націй-2024/25: результати жеребкування, склад усіх груп

Груповий етап нового розіграшу Ліги націй стартує у вересні 2024 року.
У четвер, 8 лютого в Парижі відбулася церемонія жеребкування Ліги націй-2024/25.
У турнірі візьмуть участь 54 збірні. У дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D – шість команд. Своїх суперників дізналася і збірна України, яка змагатиметься у дивізіоні В.
Раніше повідомлялося, що УЄФА не допустив збірну Росії до участі в Лізі націй-2024/25 через повномасштабне військове вторгнення до України.
У дивізіонах А, В та С учасників було розділено на чотири групи по чотири команди. У дивізіоні D – дві групи по три збірні.
Переможці груп Ліги А та команди, які посядуть другі місця, візьмуть участь у чвертьфінальних матчах ЛН удома й на виїзді, а переможці цих протистоянь кваліфікуються до фіналу чотирьох. Збірні, які посядуть останні місця у своїх квартетах, перейдуть до дивізіону В.
Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіонів В, С та D, піднімуться відповідно до дивізіонів А, В та С. Збірні, які посядуть останні місця у дивізіоні В, перейдуть до дивізіону С. Дві найгірші збірні дивізіону С перейдуть до дивізіону D.
Команди, які посядуть треті місця у групах Ліги А та треті – у Лізі В, зіграють у плейоф за підвищення / пониження вдома й на виїзді проти команд, які посядуть другі місця у групах Ліги В та другі – у групах Ліги С відповідно. Дві найкращі команди з-поміж останніх у Лізі С зустрінуться з другими збірними груп Ліги D.
Результати жеребкування Ліги націй-2024/25
Ліга А
|група 1
|група 2
|Хорватія
|Італія
|Португалія
|Бельгія
|Польща
|Франція
|Шотландія
|Ізраїль
|група 3
|група 4
|Нідерланди
|Іспанія
|Угорщина
|Данія
|Німеччина
|Швейцарія
|Боснія і Герцеговина
|Сербія
Ліга В
|група 1
|група 2
|Чехія
|Англія
|Україна
|Фінляндія
|Албанія
|Ірландія
|Грузія
|Греція
|група 3
|група 4
|Австрія
|Уельс
|Норвегія
|Ісландія
|Словенія
|Чорногорія
|Казахстан
|Туреччина
Ліга С
|група 1
|група 2
|Швеція
|Румунія
|Азербайджан
|Косово
|Словаччина
|Кіпр
|Естонія
|Литва / Гібралтар
|група 3
|група 4
|Люксембург
|Вірменія
|Болгарія
|Фарерські острови
|Північна Ірландія
|Північна Македонія
|Білорусь
|Латвія
Ліга D
|група 1
|група 2
|Литва / Гібралтар
|Молдова
|Сан-Марино
|Мальта
|Ліхтенштейн
|Андорра
Календар матчів Ліги націй-2024/25
1-й тур: 5-7 вересня 2024 року.
2-й тур: 8-10 вересня 2024 року.
3-й тур: 10-12 жовтня 2024 року.
4-й тур: 13-15 жовтня 2024 року.
5-й тур: 14-16 листопада 2024 року.
6-й тур: 17-19 листопада 2024 року.
Плейоф: 17-25 березня 2025 року.
Фінал чотирьох: 2-10 червня 2025 року.
Нагадаємо, що переможцем минулого розіграшу Ліги націй стала збірна Іспанії. У фіналі турніру "Червона фурія" в серії пенальті здолала команду Хорватії.
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