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Ліга націй-2024/25: результати жеребкування, склад усіх груп

Ліга націй-2024/25: результати жеребкування, склад усіх груп

Ліга націй / Фото: Associated Press

Груповий етап нового розіграшу Ліги націй стартує у вересні 2024 року.

У четвер, 8 лютого в Парижі відбулася церемонія жеребкування Ліги націй-2024/25.

У турнірі візьмуть участь 54 збірні. У дивізіонах А, В і С виступатиме по 16 збірних, а в дивізіоні D – шість команд. Своїх суперників дізналася і збірна України, яка змагатиметься у дивізіоні В.

Раніше повідомлялося, що УЄФА не допустив збірну Росії до участі в Лізі націй-2024/25 через повномасштабне військове вторгнення до України.

У дивізіонах А, В та С учасників було розділено на чотири групи по чотири команди. У дивізіоні D – дві групи по три збірні.

Переможці груп Ліги А та команди, які посядуть другі місця, візьмуть участь у чвертьфінальних матчах ЛН удома й на виїзді, а переможці цих протистоянь кваліфікуються до фіналу чотирьох. Збірні, які посядуть останні місця у своїх квартетах, перейдуть до дивізіону В.

Команди, що посядуть перші місця у групах дивізіонів В, С та D, піднімуться відповідно до дивізіонів А, В та С. Збірні, які посядуть останні місця у дивізіоні В, перейдуть до дивізіону С. Дві найгірші збірні дивізіону С перейдуть до дивізіону D. 

Команди, які посядуть треті місця у групах Ліги А та треті – у Лізі В, зіграють у плейоф за підвищення / пониження вдома й на виїзді проти команд, які посядуть другі місця у групах Ліги В та другі – у групах Ліги С відповідно. Дві найкращі команди з-поміж останніх у Лізі С зустрінуться з другими збірними груп Ліги D.

Результати жеребкування Ліги націй-2024/25

Ліга А

група 1 група 2
Хорватія Італія
Португалія Бельгія
Польща Франція
Шотландія Ізраїль
група 3 група 4
Нідерланди Іспанія
Угорщина Данія
Німеччина Швейцарія
Боснія і Герцеговина Сербія

 Ліга В

група 1 група 2
Чехія Англія
Україна Фінляндія
Албанія Ірландія
Грузія Греція
група 3 група 4
Австрія Уельс
Норвегія Ісландія
Словенія Чорногорія
Казахстан Туреччина

 Ліга С

група 1 група 2
Швеція Румунія
Азербайджан Косово
Словаччина Кіпр
Естонія Литва / Гібралтар
група 3 група 4
Люксембург Вірменія
Болгарія Фарерські острови
Північна Ірландія Північна Македонія
Білорусь Латвія

 Ліга D

група 1 група 2
Литва / Гібралтар Молдова
Сан-Марино Мальта
Ліхтенштейн Андорра

Календар матчів Ліги націй-2024/25

1-й тур: 5-7 вересня 2024 року.

2-й тур: 8-10 вересня 2024 року.

3-й тур: 10-12 жовтня 2024 року.

4-й тур: 13-15 жовтня 2024 року.

5-й тур: 14-16 листопада 2024 року.

6-й тур: 17-19 листопада 2024 року.

Плейоф: 17-25 березня 2025 року.

Фінал чотирьох: 2-10 червня 2025 року.

Нагадаємо, що переможцем минулого розіграшу Ліги націй стала збірна Іспанії. У фіналі турніру "Червона фурія" в серії пенальті здолала команду Хорватії.

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