Ліга націй-2024/25: розклад і результати матчів 1-го туру

5-7 вересня будуть зіграні матчі першого туру Ліги націй сезону-2024/25.

Збірна України в новому розіграші турніру виступатиме у Дивізіоні B. Суперниками підопічних Сергія Реброва у групі будуть команди Чехії, Албанії та Грузії.

У стартовому турі "синьо-жовті" 7 вересня у Празі зіграють номінально домашній матч з Албанією. Після цього українці в рамках 2-го туру 10 вересня проведуть виїзну зустріч з Чехією.

ЛІГА НАЦІЙ-2024/25

ТУР 1 Четвер, 5 вересня 19:00 C1 АЗЕРБАЙДЖАН ШВЕЦІЯ _:_ 21:45 D1 САН-МАРИНО ЛІХТЕНШТЕЙН _:_ 21:45 C3 ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 A1 ПОРТУГАЛІЯ ХОРВАТІЯ _:_ 21:45 A4 ДАНІЯ ШВЕЙЦАРІЯ _:_ 21:45 A1 ШОТЛАНДІЯ ПОЛЬЩА _:_ 21:45 C1 ЕСТОНІЯ СЛОВАЧЧИНА _:_ 21:45 A4 СЕРБІЯ ІСПАНІЯ _:_ 21:45 C3 БІЛОРУСЬ БОЛГАРІЯ _:_ П'ятниця, 6 вересня 17:00 B3 КАЗАХСТАН НОРВЕГІЯ _:_ 19:00 C2 ЛИТВА КІПР _:_ 21:45 B4 УЕЛЬС ТУРЕЧЧИНА _:_ 21:45 C2 КОСОВО РУМУНІЯ _:_ 21:45 B3 СЛОВЕНІЯ АВСТРІЯ _:_ 21:45 B4 ІСЛАНДІЯ ЧОРНОГОРІЯ _:_ 21:45 A2 БЕЛЬГІЯ ІЗРАЇЛЬ _:_ 21:45 A2 ФРАНЦІЯ ІТАЛІЯ _:_ Субота, 7 вересня 16:00 C4 ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_ 19:00 D2 МОЛДОВА МАЛЬТА _:_ 19:00 B2 ІРЛАНДІЯ АНГЛІЯ _:_ 19:00 B1 ГРУЗІЯ ЧЕХІЯ _:_ 19:00 C4 ВІРМЕНІЯ ЛАТВІЯ _:_ 21:45 A3 НІМЕЧЧИНА УГОРЩИНА _:_ 21:45 A3 НІДЕРЛАНДИ БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 B1 УКРАЇНА АЛБАНІЯ _:_ 21:45 B2 ГРЕЦІЯ ФІНЛЯНДІЯ _:_

Згідно з оновленим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагатиметься збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

Стикові поєдинки заплановано на березень 2025 року.

Крім того, через Лігу націй можна збільшити свої шанси пробитися на чемпіонат світу 2026 року. 12 переможців груп європейського відбору ЧС-2026 напряму вийдуть до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Нагадаємо, російська збірна продовжує бути усуненою від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабну війну проти України.

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