Ліга націй-2024/25: розклад і результати матчів 2-го туру

8-10 вересня відбудуться матчі другого туру Ліги націй сезону-2024/25.

Збірна України в новому розіграші турніру виступає у Дивізіоні B. Суперниками підопічних Сергія Реброва у групі є команди Чехії, Албанії та Грузії.

У другому турі "синьо-жовті" 10 вересня зустрінуться з Чехією. На старті Ліги націй-2024/25 українці програли Албанії.

ЛІГА НАЦІЙ-2024/25

ТУР 1 / ТУР 2 Неділя, 8 вересня 16:00 C3 ЛЮКСЕМБУРГ БІЛОРУСЬ _:_ 19:00 A4 ДАНІЯ СЕРБІЯ _:_ 19:00 C3 БОЛГАРІЯ ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_ 19:00 D1 ГІБРАЛТАР ЛІХТЕНШТЕЙН _:_ 19:00 C1 СЛОВАЧЧИНА АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 A1 ХОРВАТІЯ ПОЛЬЩА _:_ 21:45 C1 ШВЕЦІЯ ЕСТОНІЯ _:_ 21:45 A1 ПОРТУГАЛІЯ ШОТЛАНДІЯ _:_ 21:45 A4 ШВЕЙЦАРІЯ ІСПАНІЯ _:_ Понеділок, 9 вересня 19:00 C2 КІПР КОСОВО _:_ 21:45 A2 ІЗРАЇЛЬ ІТАЛІЯ _:_ 21:45 B4 ТУРЕЧЧИНА ІСЛАНДІЯ _:_ 21:45 A2 ФРАНЦІЯ БЕЛЬГІЯ _:_ 21:45 B4 ЧОРНОГОРІЯ УЕЛЬС _:_ 21:45 C2 РУМУНІЯ ЛИТВА _:_ 21:45 B3 НОРВЕГІЯ АВСТРІЯ _:_ 21:45 B3 СЛОВЕНІЯ КАЗАХСТАН _:_ Вівторок, 10 вересня 19:00 C4 ЛАТВІЯ ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_ 21:45 B2 ІРЛАНДІЯ ГРЕЦІЯ _:_ 21:45 B1 АЛБАНІЯ ГРУЗІЯ _:_ 21:45 B1 ЧЕХІЯ УКРАЇНА _:_ 21:45 B2 АНГЛІЯ ФІНЛЯНДІЯ _:_ 21:45 A3 НІДЕРЛАНДИ НІМЕЧЧИНА _:_ 21:45 C4 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ ВІРМЕНІЯ _:_ 21:45 D2 АНДОРРА МАЛЬТА _:_ 21:45 A3 УГОРЩИНА БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_

Згідно з оновленим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагатиметься збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

Стикові поєдинки заплановано на березень 2025 року.

Крім того, через Лігу націй можна збільшити свої шанси пробитися на чемпіонат світу 2026 року. 12 переможців груп європейського відбору ЧС-2026 напряму вийдуть до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Нагадаємо, російська збірна продовжує бути усуненою від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабну війну проти України.

Читайте також:

Грузія знищила Чехію в стартовому матчі Ліги націй у групі збірної України (відео)

Італія пропустила на 13-й секунді, але здійснила камбек і перемогла Францію в Лізі націй (відео)

Португалія обіграла Хорватію на старті Ліги націй – Роналду забив 900-й гол у кар'єрі (відео)