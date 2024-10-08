Ліга націй-2024/25: розклад і результати матчів 3-го туру

10-12 жовтня відбудуться матчі третього туру Ліги націй сезону-2024/25.

Збірна України проводить нинішній розіграш турніру в Дивізіоні B. Суперниками підопічних Сергія Реброва у групі є команди Чехії, Албанії та Грузії.

Після поразок на старті Ліги націй від Албанії (1:2) та Чехії (2:3) українці у третьому турі прийматимуть Грузію. Поєдинок заплановано на 11 жовтня у польському місті Познань.

ЛІГА НАЦІЙ-2024/25

ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 Четвер, 10 жовтня 19:00 D2 МОЛДОВА АНДОРРА _:_ 19:00 C4 ЛАТВІЯ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_ 21:45 B3 АВСТРІЯ КАЗАХСТАН _:_ 21:45 A2 ІЗРАЇЛЬ ФРАНЦІЯ _:_ 21:45 B2 ФІНЛЯНДІЯ ІРЛАНДІЯ _:_ 21:45 B3 НОРВЕГІЯ СЛОВЕНІЯ _:_ 21:45 D1 ГІБРАЛТАР САН-МАРИНО _:_ 21:45 C4 ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ ВІРМЕНІЯ _:_ 21:45 A2 ІТАЛІЯ БЕЛЬГІЯ _:_ 21:45 B2 АНГЛІЯ ГРЕЦІЯ П'ятниця, 11 жовтня 19:00 C1 ЕСТОНІЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_ 21:45 B1 УКРАЇНА ГРУЗІЯ _:_ 21:45 A3 УГОРЩИНА НІДЕРЛАНДИ _:_ 21:45 A3 БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА НІМЕЧЧИНА _:_ 21:45 B4 ТУРЕЧЧИНА ЧОРНОГОРІЯ _:_ 21:45 B1 ЧЕХІЯ АЛБАНІЯ _:_ 21:45 C1 СЛОВАЧЧИНА ШВЕЦІЯ _:_ 21:45 B4 ІСЛАНДІЯ УЕЛЬС _:_ Субота, 12 жовтня 16:00 C2 ЛИТВА КОСОВО _:_ 19:00 A1 ХОРВАТІЯ ШОТЛАНДІЯ _:_ 19:00 C3 БОЛГАРІЯ ЛЮКСЕМБУРГ _:_ 21:45 A1 ПОЛЬЩА ПОРТУГАЛІЯ _:_ 21:45 A4 ІСПАНІЯ ДАНІЯ _:_ 21:45 C3 БІЛОРУСЬ ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_ 21:45 C2 КІПР РУМУНІЯ _:_ 21:45 A4 СЕРБІЯ ШВЕЙЦАРІЯ _:_

Згідно з оновленим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагатиметься збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

Стикові поєдинки заплановано на березень 2025 року.

Крім того, через Лігу націй можна збільшити свої шанси пробитися на чемпіонат світу 2026 року. 12 переможців груп європейського відбору ЧС-2026 напряму вийдуть до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Нагадаємо, російська збірна продовжує бути усуненою від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабну війну проти України.

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