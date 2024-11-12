Ліга націй-2024/25: розклад і результати матчів 5-го туру

14-16 листопада відбудуться матчі п'ятого туру Ліги націй сезону-2024/25.

Збірна України проводить нинішній розіграш турніру в Дивізіоні B. Суперниками підопічних Сергія Реброва у групі є команди Чехії, Албанії та Грузії.

У п'ятому турі українська збірна 16 листопада у Батумі позмагається з командою Грузії. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Грузія – Україна буде доступна на нашому сайті.

У попередніх матчах Ліги націй-2024/25 команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0) та зіграла внічию проти Чехії (1:1).

За два тури до фінішу збірна України з 4 очками посідає останнє місце у групі B1 та зберігає шанси на підвищення у класі. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй / Фото: flashscore.ua

ЛІГА НАЦІЙ-2024/25

ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 Четвер, 14 листопада 17:00 B3 КАЗАХСТАН АВСТРІЯ _:_ 19:00 C4 ВІРМЕНІЯ ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_ 21:45 A2 ФРАНЦІЯ ІЗРАЇЛЬ _:_ 21:45 A2 БЕЛЬГІЯ ІТАЛІЯ _:_ 21:45 B2 ІРЛАНДІЯ ФІНЛЯНДІЯ _:_ 21:45 B2 ГРЕЦІЯ АНГЛІЯ _:_ 21:45 B3 СЛОВЕНІЯ НОРВЕГІЯ _:_ 21:45 C4 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ ЛАТВІЯ _:_ П'ятниця, 15 листопада 19:00 C2 КІПР ЛИТВА _:_ 21:45 D1 САН-МАРИНО ГІБРАЛТАР _:_ 21:45 C3 ЛЮКСЕМБУРГ БОЛГАРІЯ _:_ 21:45 C2 РУМУНІЯ КОСОВО _:_ 21:45 A1 ШОТЛАНДІЯ ХОРВАТІЯ _:_ 21:45 A4 ДАНІЯ ІСПАНІЯ _:_ 21:45 C3 ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ БІЛОРУСЬ _:_ 21:45 A1 ПОРТУГАЛІЯ ПОЛЬЩА _:_ 21:45 A4 ШВЕЙЦАРІЯ СЕРБІЯ _:_ Субота, 16 листопада 16:00 C1 АЗЕРБАЙДЖАН ЕСТОНІЯ _:_ 19:00 D2 АНДОРРА МОЛДОВА _:_ 19:00 B4 ЧОРНОГОРІЯ ІСЛАНДІЯ _:_ 19:00 B1 ГРУЗІЯ УКРАЇНА _:_ 19:00 B4 ТУРЕЧЧИНА УЕЛЬС _:_ 21:45 A3 НІМЕЧЧИНА БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА _:_ 21:45 B1 АЛБАНІЯ ЧЕХІЯ _:_ 21:45 A3 НІДЕРЛАНДИ УГОРЩИНА _:_ 21:45 C1 ШВЕЦІЯ СЛОВАЧЧИНА _:_

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

Стикові поєдинки заплановано на березень 2025 року.

Крім того, через Лігу націй можна збільшити свої шанси пробитися на чемпіонат світу 2026 року. 12 переможців груп європейського відбору ЧС-2026 напряму вийдуть до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Нагадаємо, російська збірна продовжує бути усуненою від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабну війну проти України.

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