Ліга націй-2024/25: розклад і результати матчів останнього туру

17-19 листопада відбудуться матчі заключного шостого туру Ліги націй сезону-2024/25.

Збірна України проводить нинішній розіграш турніру в Дивізіоні B. Суперниками підопічних Сергія Реброва у групі є команди Чехії, Албанії та Грузії.

В останньому турі "синьо-жовті" 19 листопада у Тирані позмагаються з командою Албанії. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У попередніх матчах Ліги націй-2024/25 команда Реброва програла Албанії (1:2), поступилася Чехії (2:3), обіграла Грузію (1:0), зіграла внічию проти Чехії (1:1) та зіграла внічию з Грузією (1:1).

Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце у групі B1. Лідирує Чехія (8 балів). На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають по 7 залікових пунктів.

Турнірна таблиця у групі збірної України в Лізі націй перед останнім туром / Фото: flashscore.ua

ЛІГА НАЦІЙ-2024/25

ТУР 1 / ТУР 2 / ТУР 3 / ТУР 4 / ТУР 5 / ТУР 6 Неділя, 17 листопада 16:00 C4 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ _:_ 16:00 C4 ЛАТВІЯ ВІРМЕНІЯ _:_ 19:00 B3 НОРВЕГІЯ КАЗАХСТАН _:_ 19:00 B2 ФІНЛЯНДІЯ ГРЕЦІЯ _:_ 19:00 B3 АВСТРІЯ СЛОВЕНІЯ _:_ 19:00 B2 АНГЛІЯ ІРЛАНДІЯ _:_ 21:45 A2 ІЗРАЇЛЬ БЕЛЬГІЯ _:_ 21:45 A2 ІТАЛІЯ ФРАНЦІЯ _:_ Понеділок, 18 листопада 21:45 A1 ХОРВАТІЯ ПОРТУГАЛІЯ _:_ 21:45 A4 ІСПАНІЯ ШВЕЙЦАРІЯ _:_ 21:45 A1 ПОЛЬЩА ШОТЛАНДІЯ _:_ 21:45 D1 ЛІХТЕНШТЕЙН САН-МАРИНО _:_ 21:45 C2 КОСОВО ЛИТВА _:_ 21:45 C3 ЛЮКСЕМБУРГ ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ _:_ 21:45 A4 СЕРБІЯ ДАНІЯ _:_ 21:45 C2 РУМУНІЯ КІПР _:_ 21:45 C3 БОЛГАРІЯ БІЛОРУСЬ _:_ Вівторок, 19 листопада 21:45 A3 БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА НІДЕРЛАНДИ _:_ 21:45 B1 ЧЕХІЯ ГРУЗІЯ _:_ 21:45 C1 СЛОВАЧЧИНА ЕСТОНІЯ _:_ 21:45 D2 МАЛЬТА АНДОРРА _:_ 21:45 B4 ЧОРНОГОРІЯ ТУРЕЧЧИНА _:_ 21:45 A3 УГОРЩИНА НІМЕЧЧИНА _:_ 21:45 B1 АЛБАНІЯ УКРАЇНА _:_ 21:45 B4 УЕЛЬС ІСЛАНДІЯ _:_ 21:45 C1 ШВЕЦІЯ АЗЕРБАЙДЖАН _:_

Згідно з новим форматом Ліги націй, учасник групового турніру в Дивізіоні В, де змагається збірна України, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Дивізіону А;

друге місце – зіграє стикові матчі за вихід до Дивізіону А з командою, яка фінішує третьою в групі Дивізіону А;

третє місце – зіграє стикові матчі за збереження прописки у Дивізіоні B з командою, яка фінішує другою в групі Дивізіону С;

четверте місце – вилетить до Дивізіону С.

Стикові поєдинки заплановано на березень 2025 року.

Крім того, через Лігу націй можна збільшити свої шанси пробитися на чемпіонат світу 2026 року. 12 переможців груп європейського відбору ЧС-2026 напряму вийдуть до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та чотири найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Нагадаємо, російська збірна продовжує бути усуненою від усіх турнірів під егідою УЄФА, зокрема і Ліги націй, через повномасштабну війну проти України.

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