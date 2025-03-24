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Ліга націй-2026/27: визначився склад дивізіонів та можливі суперники збірної України

Ліга націй-2026/27: визначився склад дивізіонів та можливі суперники збірної України

Збірна України з футболу / Фото: УАФ

Команда Сергія Реброва проведе наступний розіграш Ліги націй у Дивізіоні B.

За підсумками стикових матчів Ліги націй-2024/25 визначився склад дивізіонів наступного розіграшу цього турніру, який відбудеться у сезоні-2026/27.

Збірна України, програвши Бельгії у плейоф за місце в елітному дивізіоні А, залишилася у Дивізіоні B. Там під час жеребкування команда Сергія Реброва буде у другому кошику.

Разом із "синьо-жовтими" до другого кошика також потрапили Швейцарія, Боснія і Герцеговина та Австрія, тож проти них наша збірна точно не зіграє.

Під час жеребкування збірна України отримає по одному супернику з кожного кошика. Дата жеребкування визначиться пізніше.

Можливі суперники збірної України у Лізі націй-2026/27

  • Перший кошик: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.
  • Третій кошик: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.
  • Четвертий кошик: Швеція, Північна Ірландія, Північна Македонія, Косово.

Склад дивізіонів у Лізі націй-2026/27

  • Дивізіон А: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Франція, Італія, Данія, Португалія, Німеччина, Бельгія, Сербія, Англія, Чехія, Уельс, Норвегія, Греція, Туреччина.
  • Дивізіон B: Угорщина, ШотландіяПольща, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Швейцарія, Україна, Австрія, Грузія, Словенія, Ірландія, Швеція, Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія, Косово.
  • Дивізіон C: Ісландія, АлбаніяЧорногорія, Казахстан, ФінляндіяЕстонія, Кіпр, Білорусь, Фарерські острови, Словаччина, Болгарія, Вірменія, Сан-Марино, Молдова.
  • Дивізіон C або D: Латвія, Люксембург, Гібралтар, Мальта.
  • Дивізіон D: Ліхтенштейн, Андорра, Литва, Азербайджан.

Остаточний склад дивізіонів Ліги націй-2026/27 буде відомий після перехідних матчів між Лігами C/D, які відбудуться 26 та 31 березня 2026 року: Гібралтар – Латвія, Мальта – Люксембург.

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