Ліга націй-2026/27: визначився склад дивізіонів та можливі суперники збірної України

За підсумками стикових матчів Ліги націй-2024/25 визначився склад дивізіонів наступного розіграшу цього турніру, який відбудеться у сезоні-2026/27.

Збірна України, програвши Бельгії у плейоф за місце в елітному дивізіоні А, залишилася у Дивізіоні B. Там під час жеребкування команда Сергія Реброва буде у другому кошику.

Разом із "синьо-жовтими" до другого кошика також потрапили Швейцарія, Боснія і Герцеговина та Австрія, тож проти них наша збірна точно не зіграє.

Під час жеребкування збірна України отримає по одному супернику з кожного кошика. Дата жеребкування визначиться пізніше.

Можливі суперники збірної України у Лізі націй-2026/27

Перший кошик: Шотландія, Угорщина, Польща, Ізраїль.

Третій кошик: Словенія, Грузія, Ірландія, Румунія.

Четвертий кошик: Швеція, Північна Ірландія, Північна Македонія, Косово.

Склад дивізіонів у Лізі націй-2026/27

Дивізіон А: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Франція, Італія, Данія, Португалія, Німеччина, Бельгія, Сербія, Англія, Чехія, Уельс, Норвегія, Греція, Туреччина.

Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Франція, Італія, Данія, Португалія, Німеччина, Бельгія, Сербія, Англія, Чехія, Уельс, Норвегія, Греція, Туреччина. Дивізіон B: Угорщина, Шотландія , Польща, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Швейцарія, Україна , Австрія, Грузія, Словенія, Ірландія, Швеція, Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія, Косово.

Угорщина, Шотландія Польща, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, Швейцарія, , Австрія, Грузія, Словенія, Ірландія, Швеція, Румунія, Північна Ірландія, Північна Македонія, Косово. Дивізіон C: Ісландія, Албанія , Чорногорія, Казахстан, Фінляндія , Естонія, Кіпр, Білорусь, Фарерські острови, Словаччина, Болгарія, Вірменія, Сан-Марино, Молдова.

Ісландія, Албанія Чорногорія, Казахстан, Фінляндія Естонія, Кіпр, Білорусь, Фарерські острови, Словаччина, Болгарія, Вірменія, Сан-Марино, Молдова. Дивізіон C або D: Латвія, Люксембург, Гібралтар, Мальта.

Латвія, Люксембург, Гібралтар, Мальта. Дивізіон D: Ліхтенштейн, Андорра, Литва, Азербайджан.

Остаточний склад дивізіонів Ліги націй-2026/27 буде відомий після перехідних матчів між Лігами C/D, які відбудуться 26 та 31 березня 2026 року: Гібралтар – Латвія, Мальта – Люксембург.

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