Ліга націй: Англія влаштувала божевільний камбек, але драматично втратила перемогу над Німеччиною

У понеділок, 26 вересня, збірна Англії приймала команду Німеччини в рамках заключного туру Ліги націй УЄФА-2022/23 в групі 3 Дивізіону А.

Поєдинок на лондонському стадіоні "Вемблі" вийшов надзвичайно результативним - 3:3 .

У першому таймі команди обійшлися без голів. На початку другої половини зустрічі Ілкай Гюндоган вивів Бундестім уперед, реалізувавши пенальті. На 67-й хвилині німці забили вдруге - у воротах "Трьох левів" розписався Кай Гаверц.

Однак, далі команда Гарета Саутгейта створила неймовірний камбек, відповівши своїми трьома голами. У складі господарів відзначилися Люк Шоу, Мейсон Маунт і Гаррі Кейн з пенальті.

Втримати перемогу англійці все ж не зуміли. За три хвилини до кінця основного часу поєдинку Гаверц оформив дубль і вирвав для Німеччини нічию.

У паралельному матчі цієї групи Італія обіграла Угорщину та вийшла до фінальної частини Ліги націй.

Саме "Скуадра Адзурра" з 11 очками стала переможцем квартету А3, обійшовши в турнірній таблиці угорців (10 балів). Німці з 7 балами посіли третю сходинку. Англія ж з 3 очками стала останньою та опуститься до Дивізіону B.

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