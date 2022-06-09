Ліга націй: Бельгія познущалася з Польщі, кривдник збірної України драматично програв Нідерландам

У вівторок, 8 червня, відбулися чергові матчі Ліги націй УЄФА-2022/23. У четвертій групі елітного Дивізіону А Бельгія розгромила Польщу, а Нідерланди перемогли Уельс.

Поєдинок другого туру Бельгія - Польща завершився нищівним тріумфом господарів з рахунком 6:1 .

На 28-й хвилині поляки вийшли вперед завдяки голу Роберта Левандовські, однак потім бельгійці відповіли аж шістьма м'ячами.

Наприкінці першого тайму рахунок зрівняв Аксель Вітсель, а вже в другій половині зустрічі в складі господарів відзначилися Кевін Де Брейне, Леандер Дендонкер, Луа Опенда та Леандро Троссард, якому вдалося оформити дубль.

У паралельному матчі цього ж квартету Нідерланди на виїзді здолали Уельс ( 1:2 ), який не пустив збірну України на ЧС-2022.

На 50-й хвилині нідерландців вивів уперед Тен Копмайнерс. Валлійці зуміли відігратися на другій компенсованій хвилині - гол забив Ріс Норрінгтон-Девіс, однак на 90+4-й хвилині перемогу Нідерландам приніс Ваут Вегхорст.

Після 2-го туру в групі 4 Ліги А лідирують з 6 очками Нідерланди. Далі розташувалися Бельгія (3), Польща (3) та Уельс (0).

У третьому турі 11 червня Нідерланди прийматимуть Польщу, а Бельгія на виїзді зустрінеться з Уельсом.

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