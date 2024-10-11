Ліга націй: Бельгія у більшості здійснила камбек проти Італії, Франція розгромила Ізраїль (відео)

У матчах 3-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25 у квартеті А2 збірні Італії та Бельгії зіграли внічию ( 2:2 ) у Римі, а Франція розгромила Ізраїль ( 1:4 ) на нейтральному полі у Будапешті.

"Скуадра Адзурра" відкрила рахунок вже на першій хвилині зустрічі – відзначився Андреа Камб'язо.

Господарям вдалося розвинути свій успіх і на 24-й хвилині – Матео Ретегі забив другий м'яч у ворота бельгійців.

Переламний момент поєдинку настав наприкінці першого тайму, коли на 38-й хвилині пряму червону картку отримав італійський півзахисник Лоренцо Пеллегріні.

Ще до перерви бельгійська команда скористалася чисельною перевагою та на 42-й хвилині відквитала один м'яч зусиллями Максіма Де Кейпера.

А в другому таймі підопічні Доменіко Тедеско врятувалися від поразки – Леандро Троссард зрівняв рахунок на 61-й хвилині. Могли бельгійці й розраховувати на більше, але італійці в меншості зуміли втримати нічию.

Огляд матчу Італія – Бельгія

У паралельному поєдинку цього квартету Франція вперше забила Ізраїлю на 7-й хвилині – результативного удару завдав Едуардо Камавінга.

Ізраїльтяни відігралися на 24-й хвилині завдяки Омрі Гендельману, однак уже через чотири хвилини Крістофер Нкунку повернув "Ле Бле" мінімальну перевагу.

А під завісу матчу французи ще двічі вразили ворота суперника – на 87-й хвилині забив Маттео Гендузі, а через дві хвилини Бредлі Барколя зробив рахунок розгромним.

Огляд матчу Ізраїль – Франція

За підсумками матчів третього туру Італія з 7 очками очолює групу 2 Дивізіону А Ліги націй. На другому місці йде Франція – 6 балів. Третьою розташувалася Бельгія – 4 пункти. Ізраїль замикає таблицю, не набравши жодного очка.

У наступному турі Бельгія прийме Францію, а Італія вдома позмагається з Ізраїлем. Обидва матчі відбудуться 14 жовтня.

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